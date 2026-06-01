株式会社ユーズ、Makuakeにて「昼はアート、夜はライト（2WAY）」3Dセラミックプリントによる新感覚インテリアプロジェクトを6月5日より開始

株式会社ユーズ

株式会社ユーズ（本社：東京都、以下 ユーズ）は、中国・福建省の3Dセラミック技術企業「Xiamen DEZTOOL Technology Co., Ltd.」と提携し、クラウドファンディングサイト「Makuake」にて、新プロジェクト「昼はアート、夜はライト（2WAY）、光をデザインする 3D プリンティングインテリア」

を、2026年6月5日より開始予定であることをお知らせいたします。

クラウドファンディングTopView

千年続く「徳化白磁」と最新3D技術の融合

本プロジェクトでは、中国福建省・徳化窯（とっかよう）の白磁陶土を使用。徳化窯は千年以上の歴史を持つ、中国を代表する白磁の名窯であり、その美しさは古くからヨーロッパでも「白磁美人」と称され、高い評価を受けてきました。

ユーズとDEZTOOLは、この伝統素材に最先端の3Dセラミックプリント技術を組み合わせることで、人の手では再現困難な繊細な積層造形光と陰影を活かした立体表現と日本の住空間に調和する静かな存在感を兼ね備えた、新しいインテリアプロダクトを実現しました。

「飾る」と「使う」を両立する2WAY仕様

本製品は、ドライフラワーベース花瓶（水入れ不可） とLED間接照明（USB給電）として使用できる2WAY仕様となっており、昼と夜で異なる表情を楽しめます。

また、焼成・仕上げ・検品はすべて手作業で行われるため、一点ごとに微妙に異なる表情を持つことも特徴です。

日本の暮らしに寄り添う6つのデザインモデル

今回のプロジェクトでは、日本の住空間との親和性を重視し、厳選した6モデルを展開します。

展開モデル（6デザイン）

- Silent Ripple（サイレント・リップル）- Whispering Clay（ウィスパリング・クレイ）- Lattice Glow（ラティス・グロウ）- Flow Veil（フロウ・ヴェール）- Golden Drop（ゴールデン・ドロップ）- Twilight Flame（トワイライト・フレイム）

それぞれ、「水の流れ」、「障子越しの光」、「静けさ」と「自然素材感」など、日本的な感性を意識したデザインとなっています。

工芸とテクノロジーの新しい可能性へ

本プロジェクトは単なるインテリア販売ではなく、「工芸 × テクノロジー × 暮らし」という新しい価値提案を目指しています。

ユーズはこれまで、スマートデバイスやオリジナルブランド製品の企画・開発を手掛けてきました。今回、DEZTOOLの持つ3Dセラミック技術と、日本市場におけるデザイン・企画視点を融合することで、新しいライフスタイル提案に挑戦しています。

製品概要

製品名：3Dセラミックプリントインテリア

型番：CERALUX-01

材質：徳化白磁粘土

成型方式：専用3Dセラミックプリンター

サイズ：約 8 × 13cm

重量：約400g

光源：LED（三原色）

消費電力：5W以下

給電方式：USB給電

Makuakeプロジェクト概要

プロジェクト名：「昼はアート、夜はライト（2WAY）、光をデザインする 3D プリンティングインテリア」

開始予定日：2026年6月5日

実施プラットフォーム：Makuake

参考URL：https://www.makuake.com/project/3d-ceramic/

実行者：株式会社ユーズ

今後の展望

株式会社ユーズは今後も、3Dプリンティング技術と伝統工芸・デザインとスマートライフを融合した新しいプロダクト開発を推進し、日本市場に向けて新たなライフスタイル価値を提案してまいります。

会社概要

株式会社ユーズ

「心惹かれるプロダクトを生み出す」をテーマに、企画・開発・販売を手掛けるプロダクトカンパニー。2018年東京都設立。スマートデバイス、オリジナルブランド商品の企画・開発を展開。

Xiamen DEZTOOL Technology Co., Ltd.

中国・福建省を拠点とする3Dセラミックプリンティング技術企業。伝統陶磁器素材とデジタル製造技術を融合し、新しいセラミック表現を展開。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ユーズ

担当：PR担当

Email：hd@yoozi.jp

Website：https://yoozi.jp/