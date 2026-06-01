【イヴルルド遙華×日比谷花壇がダブル監修！】366日分の美しい花の写真と前向きなメッセージが詰まった誕生花ブック『366日の誕生花』が発売！

株式会社主婦の友社『366日の誕生花』（イヴルルド遙華、日比谷花壇 監修）

株式会社主婦の友社は、2026年5月27日（水）にイヴルルド遙華氏と花のプロ・日比谷花壇のダブル監修による、『366日の誕生花』（https://www.amazon.co.jp/dp/4074635100）を発売いたしました。

日比谷花壇厳選の美しい花々と、イヴルルド遙華が綴る優しい開運メッセージを全ページに掲載。

366日の誕生花と花言葉、性格診断が詰まった本書は、自分へのご褒美だけでなく、大切な人へのギフトにも喜ばれる一冊です。

日比谷花壇監修による、美しい花の写真と実用的なコラム

全ページに、日比谷花壇の監修による美しい花の写真を掲載。パラパラとページをめくるだけでも心が華やぎ、花図鑑としても楽しめます。さらに、プロが教える「花を贈る際のマナー」「切り花の管理法」「花にまつわるQ＆A」など、日常にすぐ取り入れられる実用的なコンテンツも！

イヴルルド遙華氏が贈るメッセージ＆誕生日占い

絶大な支持を得るフォーチュンアドバイザーのイヴルルド遙華氏が、366日それぞれの日に生まれた人の性格や開運ポイントなどを優しく前向きなメッセージで解説。さらに、会話のきっかけや話題作りにぴったりな「誕生日相性占い」も収録。毎朝のルーティンとして、また家族や友人との会話のきっかけとしても楽しめる一冊です。

あらゆるお祝いシーンに！花と一緒に贈りたくなる誕生花ブック

日比谷花壇の監修のもと、その時期に店頭に並ぶ花で選んだ花と花言葉で366日綴っています。誕生日プレゼントにはもちろん、記念日、母の日・父の日、送別品など、あらゆるお祝いシーンで、花束と一緒に贈りたくなる一冊に。

監修者プロフィール

イヴルルド遙華

フォーチュンアドバイザー。西洋占星術やタロット、人生の流れを24の節目で区切る「フォーチュンサイクル」など、幅広い占いを独学で研究。雑誌やテレビなど、さまざまなメディアで活躍。『決定版 今からできる画数チェンジ よい名前 悪い名前』『ハッピー推し活占い』（ともに小学館）、『日本全国 神社図鑑』（マイナビ出版）、『風の時代に幸せをつかむ！“フォーチュンサイクル占い”』（主婦の友社）など、著書も多数。

公式ホームページ

https://www.ineori.com

公式ブログ

https://ameblo.jp/eve-lourdes-haruka

株式会社日比谷花壇

1872年創業、1950年に東京・日比谷公園本店の出店後、株式会社日比谷花壇を設立。現在、全国約190拠点で展開。ウェディング装花、店舗およびオンラインショップでの個人／法人向けフラワーギフト・フラワーデザインの企画、制作、販売、イベントプロデュース、緑を通じた暮らしの景観プロデュース、地域のまちづくり事業などを行っている。花や緑の販売、装飾にとどまらず、暮らしの明日を彩り、豊かなものへと変えていく提案を日々続けている。

公式ホームページ

https://hibiya.co.jp

公式オンラインショップ

https://www.hibiyakadan.com

書誌情報

書名：366日の誕生花

監修：イヴルルド遙華 日比谷花壇

定価：2750円（税込）

発売日：2026年5月27日

判型・ページ数： A5判・384ページ

ISBN： 978-4-07-463510-8

発行：株式会社主婦の友社

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4074635100

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18569700

※電子書籍も好評発売中

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