もっと美しい明日へ。空腹の子どもに学びの場で毎日の食事を提供

クラランス株式会社

クラランス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 小山 順子）は、2026年7月3日(金)10:00～2026年8月31日(月)23:59の期間中、ダブル セーラム シリーズ*をご購入いただいたお客様にオリジナルバッグをプレゼントいたします。オリジナルバッグ1点をお渡しするごとに、Mary's Meals（マリーズ・ミールズ）とのパートナーシップを通じて、世界の貧困地域の子どもたちへ学校給食10食分を支援いたします。

クラランスは、2011年に子どもたちの栄養不良に立ち向かう初の取り組みを開始して以来、最も困難な状況にある子どもたちに栄養を届け、より明るい未来への道を切り拓くという強いコミットメントを示してきました。

2024年からは、国際的な慈善団体「Mary's Meals」（マリーズ・ミールズ）とのパートナーシップを通じて取り組みをさらに強化し、5,000万食以上の学校給食を届けてきました。

学校給食は、子どもの飢餓を減らすだけでなく、子どもたちの健やかな成長や学びを支え、将来への備えとなる大切な役割を果たしています。

Mary's Meals（マリーズ・ミールズ）は、2002年の設立以来、世界有数の学校給食支援団体として活動してきました。

世界で最も困難な状況にある地域の子どもたちに、毎日の学校給食を提供しています。

この取り組みは、子どもたちの学びへの意欲を育み、より明るい未来への希望をもたらします。

この学校給食プログラムは、「空腹の子どもに、学びの場で食事を毎日届ける」という非常にシンプルな理念のもとにスタートしました。

現在では、アフリカ、アジア、カリブ海地域、東欧、南米に広がり、16か国・4,700校において、300万食以上の給食を子供たちへ届けています。

クラランスは唯一Mary's Meals（マリーズ・ミールズ）と協力関係を結び、世界中で飢餓や栄養不良、教育の欠如といった課題に取り組んでいます。

このパートナーシップは、製品の購入に連動した資金提供の仕組みにより、世界各国のクラランスにて毎年継続的な支援を展開しています。

CLARINS「ダブル セーラム シリーズ」オリジナルバッグ（サイズ：約 W48×H40×D17cm）

クラランスとMary's Meals（マリーズ・ミールズ）とのパートナーシップは、非常にシンプルな仕組みで学校給食の支援を実現しています。

「お客様のお買い物を、誇りあるチャリティ活動へとつなげる」という想いに基づき、2026年7月3日（金）から8月31日（月）の期間中に、「ダブル セーラム シリーズ」*の売り上げの一部を通して、Mary's Meals（マリーズ・ミールズ）の活動の支援に役立てます。

「ダブル セーラム シリーズ」* をお買い上げのお客様へ、ご参加の証として、オリジナルバッグをプレゼントいたします。

オリジナルバッグを1点お渡しするごとに、クラランスはMary's Meals（マリーズ・ミールズ）を通じて学校給食10食分を支援します。

オリジナルバッグはフェアトレード認証のオーガニックコットン100%で、「責任ある美しさ」を体現するアイテムとなっています。

* 「ダブル セーラム ADC」、「ダブル セーラム ライト ADC」、「ダブル セーラム ファンデーション」、「ダブル セーラム アイ」

※なくなり次第終了となります

給食は、子どもたちが学校に通う大きな動機づけとなり、親たちにも子どもを学校に通わせる後押しになります。給食の効果は短期的にも長期的にも大きく、子どもたちは日々の食事からエネルギーを得て、集中して学ぶことができるようになります。また、同年代の仲間と同じように遊ぶ力もつきます。

そして学校に継続して通うことで、教育を受ける機会が広がり、将来の可能性を切り拓くことにもつながります。

提供される食事は、子どもたちの文化や食習慣に合わせて調整されています。また、可能な限り、食材は地元で生産・購入し、地域のボランティアが食事の準備や配膳を担当しています。

地元で生産され、低コストで提供されるこの仕組みにより、農家に販売先を提供し、持続可能な環境管理を促進することができます。マダガスカルではすべての食事が現地で調達され、その有効性が証明されています。

Mary's Meals（マリーズ・ミールズ）は、クラランスが掲げる「尊重」「誠実さ」「寛大さ」「情熱」といった価値観を共有する団体です。子どもたちへの深い愛情と、最も弱い立場にある存在を守りたいという想いが、このパートナーシップの核となっています。

そしてこの取り組みは、クラランスのお客様と共に歩む、未来へつながるプロジェクトです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=m5ySVDlY1rQ ]

2011年以降、クラランスは学校給食の提供を支援し、子どもたちに栄養を届け、より明るい未来への道を切り拓くという強いコミットメントを示してきました。

現在、クラランスは世界中で47の子ども支援団体をサポートしています。

また、クラランスはB Corp認証を取得しています。

CLARINS「Mary's Meals」

https://www.clarins.jp/marys-meals/

CLARINS「B Corp認証」- 持続可能な美へのコミットメント

https://www.clarins.jp/b-corp/

お問い合わせ先

クラランス カスタマーケア

050-3198-9361

www.clarins.com/