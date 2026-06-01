『サマナーズウォー: Sky Arena』、「もうすぐ！グローバルリリース12周年イベント」を開催！

株式会社 Com2uS Japan

まずはゲームをダウンロード！

▼AppStore

https://itunes.apple.com/jp/app/samanazuu-o-sky-arena/id852912420

▼Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja)

スマートフォン向けモバイルゲームをサービスしている株式会社Com2uS Japanは、iOS/Android/Steamで大好評配信中の本格RPG『サマナーズウォー: Sky Arena』（以下、サマナーズウォー）において、グローバルサービス12周年を目前に控え、「もうすぐ！グローバルリリース12周年イベント」を開催いたします。

『サマナーズウォー』は、2014年4月に韓国、同年6月にグローバルサービスを開始し、12年間にわたって世界中で根強い人気を誇っています。

今回開催する「もうすぐ！グローバルリリース12周年イベント」は、これまでの召喚士の皆さまからの熱いご声援にお応えし、間近に迫ったグローバルサービス12周年に向けて盛り上げるイベントとなっています。

本イベントは、6月7日までの1週間開催いたします。

イベント期間中、毎日ゲームをプレイしてデイリーミッションポイントを100P達成すると、用意された2つの報酬のうちどちらかを選んで獲得できます。

「不思議な召喚書」「伝説の召喚書」「12周年光と闇の召喚書」など毎日さまざまなアイテムが日替わりで登場します。

イベントページでは召喚士の皆さまの選択状況も表示され、他の召喚士の選択を参考にしながら選ぶことができます。

さらに、デイリーミッションポイント100Pの累計達成回数が3回、7回に達すると、ボーナス報酬として「12周年記念召喚書」が5枚ずつ、最大10枚獲得できます。

「もうすぐ！グローバルリリース12周年イベント」の詳細については、ゲーム内のお知らせや公式Xをご確認ください。

□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式サイト

https://summonerswar.com/ja/skyarena

□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式X

https://x.com/summoners_STAFF

□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式Facebook

https://www.facebook.com/JPSummonersWar/

□ Com2uS Japan公式YouTubeチャンネル

https://youtube.com/@com2usjapan

□『サマナーズウォー』公式eスポーツチャンネル

https://www.youtube.com/c/SummonersWarEsports/

■『サマナーズウォー: Sky Arena』とは

『サマナーズウォー: Sky Arena』は、たくさんのモンスターを収集し、組み合わせて多彩な戦略的バトルをお楽しみいただけるRPGで、2014年のサービス開始以降全世界で根強い人気を誇っています。

サービス12周年を迎えた2026年は、さまざまな報酬がもらえる記念イベントをシリーズで開催しているほか、召喚士の皆さまがより便利で楽しくゲームをプレイいただけるようコンテンツのアップグレードも継続的に行っております。

【配信概要】

『サマナーズウォー: Sky Arena』 iOS版

サービス開始日：2014年6月12日(木)

対応OS： iOS 13.0以降

価格：基本プレイ無料(アイテム課金)

権利表記：(C) 2014-2026 Com2uS Corp.

▼AppStore URL

https://itunes.apple.com/jp/app/samanazuu-o-sky-arena/id852912420

『サマナーズウォー: Sky Arena』 Android版

サービス開始日：2014年6月12日(木)

対応OS： Android OS 6.0 以降

価格：基本プレイ無料(アイテム課金)

権利表記：(C) 2014-2026 Com2uS Corp.

▼Google Play URL

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja)

【注意事項】

※Apple、Apple ロゴ、iPhone、およびiPod touch は米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App StoreはApple Inc. のサービスマークです。

※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLCの商標です。

ぜひ、『サマナーズウォー: Sky Arena』をプレイしてください。

今後とも「Com2uS」をよろしくお願いいたします。