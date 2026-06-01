富士急ハイランド「FUJI BerriQs SKATE PLAZA」が6月1日より新体制へ！手ぶらで楽しめる初心者大歓迎の無料キャンペーンを実施

株式会社ラクアン

富士急ハイランド（山梨県富士吉田市）園内のスケートボード施設「FUJI BerriQs SKATE PLAZA（フジ ベリックス スケート プラザ）」が、2026年6月1日（月）より新体制にてリニューアルいたします。

新しい運営体制では、スタッフの常駐による安心・安全な環境づくりを強化します。スケートボードを単なる競技ではなく「育成」の機会と位置づけ、若者や地域の子供たちが気軽にスポーツを楽しめる「教育の場・地域に開かれた交流拠点」として生まれ変わります。また、様々なストリートカルチャーが交差する「カルチャーコンプレックス（多文化的空間）」としての展開も加速させます。

↑「FUJI BerriQs SKATE PLAZA」のエントランス

■ 「The Berrics」プロデュースの世界基準パークで、手ぶらデビュー！

当施設は、世界的プロスケーターのエリック・コストンとスティーブ・ベラによって立ち上げられた世界最高峰のスケートボードメディア「The Berrics（ベリックス）」がプロデュースした本格的なパークです。

“ロサンゼルス×日本庭園”が融合した独創的なデザインと、フェンスで区切らない「人々が集い交流する開放的な空間（SKATE PLAZA）」が特徴です。

この素晴らしい環境をより多くの方に体験していただくため、新体制スタートを記念した特別キャンペーンを実施いたします。

【特別キャンペーン】

・ 実施期間：

2026年6月1日（月）～6月14日（日）

・ 特典内容：

１.通常1,500円の「初心者セット（スケートボード＋サポーターセット）」をはじめ、ヘルメットなどすべてのレンタル品が0円（無料）でご利用いただけます。 「手ぶら」でご来園いただき、その場で気軽にスケートボードを体験できる絶好の機会です。

２.ご来場の方へ、オリジナルノベルティをプレゼント！（※数量限定、なくなり次第終了）

「興味はあるけれど道具を持っていない」「子供に一度体験させてみたい」というご家族連れや初心者の方に絶好の機会です。

↑特別キャンペーン内容↑晴れた日には富士山とともに記念撮影↑洗練されたスケートボード環境

【6月6日（土）開催：初心者向け スケートボード無料体験会】

新体制の第一弾イベントとして、プロインストラクターが丁寧にサポートする無料体験会を開催します。5歳のお子様から大人まで、どなたでもご参加いただけます。

・ 開催日：2026年6月6日（土）

・ 開催時間：１. 10:00～11:30 / ２. 12:00～13:30（各回定員10名/各回90分）

・ 参加料金：通常1,500円 → リニューアル特別価格：無料（0円）

・ 講師：小田切陽依（19歳）、小林日茉莉（12歳）

・ 持ち物：動きやすい服装、飲み物、タオル（必要に応じて着替え）

※スケートボード本体やプロテクター類はすべて無料でレンタルいたします。

↑初心者向け スケートボード無料体験会

■ 「安心・安全」を最優先した新しいサポート体制

世界レベルのセクションを備える当施設ですが、6月1日からはスタッフが常駐し、これまで以上に「誰もが安全に、安心して過ごせる環境づくり」を徹底いたします。

初めてパークを訪れる方にも、スタッフが丁寧なご案内とサポートを行います。スケートボードを通じて若者が挑戦し、成長できる「育成の場」として、お気軽にご来場いただける環境を整えております。

■ ストリートカルチャーの発信拠点「カルチャーコンプレックス」へ

当施設はスケートボード専用施設にとどまらず、様々なアーバンスポーツやカルチャーが混ざり合う「多文化空間（カルチャーコンプレックス）」としての展開をスタートします。

第一弾として、「スケートボード無料体験会」の定期開催を予定。さらに今後は、ストリートダンスの体験会など、地域の子供たちが新たなカルチャーに触れ、成長できる機会を順次企画してまいります。

■ 【企業・イベント主催者様へ】視察・内覧の受け入れを開始

リニューアルに伴い、当施設を活用したイベント企画やプロモーション、撮影などをご検討されている企業様・関係者様向けに、施設視察および内覧の受け入れを開始いたしました。

様々なコラボレーションの可能性を探りたいと考えておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

■ 施設概要

施設名：FUJI BerriQs SKATE PLAZA（フジ ベリックス スケート プラザ）

場所：富士急ハイランド園内（山梨県富士吉田市新西原5-6-1）

※営業時間や利用料金等の詳細は、富士急ハイランド公式WEBサイトをご確認ください。

【公式WEBサイトURL】

https://www.fujiq.jp/attraction/fujiberriqs.html

■ 施設運営・協力に関するお問い合わせ

運営管理：FUJI BerriQs SKATE PLAZA 運営事務局 株式会社ラクアン

連携協力：一般社団法人山梨県スケートボード協会

お問い合わせ先：MAIL：info@raquan.co.jp、TEL：070-9372-4333（株式会社ラクアン 担当：近藤）

↑メインロゴ「FUJI BerriQs」↑ラクアン スケートボードキャラクター