RideVision株式会社と株式会社エイチ・アイ・エス、戦略提携に関する覚書を締結

株式会社シナスタジア

RideVision株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：岡井谷 紘喜）は、株式会社エイチ・アイ・エス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：澤田 秀太、以下「HIS」）と、海外における最新XRテクノロジーを利用した、リアルとバーチャルが融合する「新たな観光価値の創造」を目的として、戦略提携に関する覚書を締結したことをお知らせいたします。

本提携により、両社の強みを最大限に掛け合わせ、これまでにない革新的な観光エンターテインメント体験の共創とグローバル展開を加速させてまいります。

■ 提携の背景と目的

RideVisionは、既存のバスや船などの「乗り物」に機材を後付けするだけで、日常の移動時間を没入型のXR（VR/AR）テーマパークアトラクションへと変革するモビリティエンタメプラットフォームを展開しております。実際の車両の動き（加減速や揺れ）とXR映像を高精度にリアルタイム連動させる独自技術により、移動体特有の乗り物酔いやVR酔いを極限まで抑えた自然な没入体験の提供を実現しています。

このたび、グローバルに強力なネットワークを持つHISと戦略提携することで、「乗り物と空間さえあれば、だれでもどこでもエンタメ・テーマパーク体験を提供できる」基盤を世界中へ広げ、新たな観光体験の創出を目指します。

■ 戦略提携における主な役割分担

本覚書において、両社は以下の役割分担のもと、共同で観光XRツアーの事業化を推進してまいります。

- 株式会社エイチ・アイ・エス（HIS）： グローバルネットワークを活用し、海外での「RideVision(R)」を利用したXRツアーの運行・運営、予約管理、流通、およびPR活動を主導します。- RideVision株式会社：モビリティXRプラットフォーム「RideVision(R)」を提供し、コンテンツ制作や運行におけるテクニカルサポートを全面的に担います。- 共同での取り組み： 共同で観光XRツアーを実施していくほか、本目的に向けて両社で協業できる事業を継続的に検討・協議・実施してまいります。■ 今後の展望

両社は戦略的パートナーとして、海外展開をすでに進めております。2025年にはハワイ・ホノルルにて初の海外展開となる「XploreRide Hawaii」をローンチし、更に本年夏には海外展開第2弾となる新サービスの提供を開始予定です。

RideVisionは、今後の展望として日本の強力なIP（アニメやゲーム等）の世界観をあらゆる場所・乗り物で体験可能にする「Global IP Hub」として機能し、世界中に「これまでにないワクワクドキドキの体験」をお届けしていくことを目指します。

【会社概要】

RideVision株式会社

所在地：東京都港区東新橋二丁目9番1号

代表者：代表取締役 岡井谷 紘喜

事業内容：モビリティXRプラットフォームRideVisionの開発・提供

URL：https://ridevision.jp/

株式会社エイチ・アイ・エス

所在地：東京都新宿区西新宿六丁目13番1号

代表者：代表取締役社長 澤田 秀太

事業内容：旅行事業、ホテル事業、テーマパーク事業など

URL：https://www.his.co.jp/

＜本件に関するお問い合わせ＞

RideVision株式会社 広報担当：加藤・植松

E-mail：pr@ridevision.jp