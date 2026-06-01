法人向けオリジナルタオルの受託製造（OEM）サービスを開始｜ラグジュアリータオルブランド「NUVIELLE」

株式会社Nuvielle

株式会社Nuvielle（本社：東京都渋谷区、代表取締役：笠井誉文）は、自社で展開する日本発のラグジュアリータオルブランド「NUVIELLE（ヌヴィエル）」の品質基盤を活かし、法人向けにオリジナルタオルの受託製造（OEM）サービスを開始したことをお知らせいたします。

周年記念・VIP贈答・福利厚生・業務用など、法人のさまざまな用途に対応し、1枚からのセミオーダーおよび500枚からのフルカスタム製造が可能です。

URL：https://nuvielle.co.jp/oem/

■ サービス開始の背景

NUVIELLEは2026年1月のブランド立ち上げ以降、プロダクト第一弾「N-LINE」、第二弾「towal」の個人向け販売を軸に展開してまいりました。

2026年2月には東京ヤクルトスワローズとのパートナーズ契約を締結し、選手が試合・練習時に使用する公式タオルとしても採用されています。

こうした実績を通じて、法人のお客様からも「自社の記念品に使いたい」「ロゴを入れたオリジナルタオルを作りたい」といったご要望をいただく機会が増え、このたび法人向けOEMサービスとして体制を整え、正式に受付を開始いたしました。

■ 3つのオーダー形式

用途・予算・納期に合わせて、3つの方法からお選びいただけます。

１. 既製タオル活用

NUVIELLEの既製品（N-LINE / towal）をそのまま導入するプランです。

記念品や福利厚生などにすぐにご利用いただけます。

- 最小ロット：1枚～- 最短納期：2日～- まとめ購入割引あり

２. セミオーダー

既製タオルの品質をそのままに、織りネーム・刺繍でオリジナル性を付加するプランです。企業ロゴやブランド名を入れた記念品・贈答品に適しています。

- 最小ロット：1枚～- 最短納期：約1週間～

３. フルカスタム

サイズ・色・織り・重さ・ネームまでゼロから設計する完全オリジナルタオルです。ジャカード織り・インクジェット・顔料プリントの3つの製法から、最適な表現方法をご提案いたします。

- 最小ロット：500枚～- 最短納期：約2～3ヶ月化粧箱・箔押し加工にも対応

タオル本体に加え、化粧箱への企業ロゴ箔押し加工にも対応しています。ギフトとして完成した状態での納品が可能なため、周年記念やVIP向け贈答品としてそのままお渡しいただけます。

■ 主なご利用シーン

■ OEM実績

- 周年記念・社内表彰・福利厚生- VIP・顧客への贈答品（お中元・お歳暮・手土産）- 展示会・イベントノベルティ- ホテル・スパ・サロンの業務用タオル- スポーツチーム・スクールの公式タオル

NUVIELLEのタオルは、以下の現場でご採用いただいています。

東京ヤクルトスワローズ

プロ野球の現場では、長時間にわたる練習や試合を通じて、高い集中力と日々のコンディション管理が求められます。

そのような環境下において、水分をしっかりと受け止める吸水性、肌に余計な刺激を与えない拭き心地、繰り返しの使用・洗濯しても扱いやすい耐久性など、総合的な使用感が評価され、今回の公式使用タオルとしての採用に至りました。

ユニバースチアダンススクール

関東・関西を中心に60以上のスクールを展開する〈ユニバースチアダンススクール〉とコラボレーションし、オリジナルタオルを制作いたしました。スクールのシンボルカラーとロゴをデザインに取り入れ、毎日の練習やイベントに寄り添う一枚に仕上げています。

■ 品質を支える生産体制

今治・泉佐野の提携工場を中心とした国内生産体制を構築しています。自社D2Cブランドの運営で培った「使い手の体験を起点にした品質設計」の知見を、法人向け製造にも活かしています。

■ お見積り・ご相談について

お見積りは最短1営業日でご提出いたします。「用途・数量・希望納期」だけでもご相談を承っております。

お見積り・ご相談：https://nuvielle.co.jp/oem/#contact-form

■ 会社概要

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