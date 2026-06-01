法人向けオリジナルタオルの受託製造（OEM）サービスを開始｜ラグジュアリータオルブランド「NUVIELLE」
株式会社Nuvielle（本社：東京都渋谷区、代表取締役：笠井誉文）は、自社で展開する日本発のラグジュアリータオルブランド「NUVIELLE（ヌヴィエル）」の品質基盤を活かし、法人向けにオリジナルタオルの受託製造（OEM）サービスを開始したことをお知らせいたします。
周年記念・VIP贈答・福利厚生・業務用など、法人のさまざまな用途に対応し、1枚からのセミオーダーおよび500枚からのフルカスタム製造が可能です。
URL：https://nuvielle.co.jp/oem/
■ サービス開始の背景
NUVIELLEは2026年1月のブランド立ち上げ以降、プロダクト第一弾「N-LINE」、第二弾「towal」の個人向け販売を軸に展開してまいりました。
2026年2月には東京ヤクルトスワローズとのパートナーズ契約を締結し、選手が試合・練習時に使用する公式タオルとしても採用されています。
こうした実績を通じて、法人のお客様からも「自社の記念品に使いたい」「ロゴを入れたオリジナルタオルを作りたい」といったご要望をいただく機会が増え、このたび法人向けOEMサービスとして体制を整え、正式に受付を開始いたしました。
■ 3つのオーダー形式
用途・予算・納期に合わせて、3つの方法からお選びいただけます。
１. 既製タオル活用
NUVIELLEの既製品（N-LINE / towal）をそのまま導入するプランです。
記念品や福利厚生などにすぐにご利用いただけます。
- 最小ロット：1枚～
- 最短納期：2日～
- まとめ購入割引あり
２. セミオーダー
既製タオルの品質をそのままに、織りネーム・刺繍でオリジナル性を付加するプランです。企業ロゴやブランド名を入れた記念品・贈答品に適しています。
- 最小ロット：1枚～
- 最短納期：約1週間～
３. フルカスタム
サイズ・色・織り・重さ・ネームまでゼロから設計する完全オリジナルタオルです。ジャカード織り・インクジェット・顔料プリントの3つの製法から、最適な表現方法をご提案いたします。
- 最小ロット：500枚～
- 最短納期：約2～3ヶ月
化粧箱・箔押し加工にも対応
タオル本体に加え、化粧箱への企業ロゴ箔押し加工にも対応しています。ギフトとして完成した状態での納品が可能なため、周年記念やVIP向け贈答品としてそのままお渡しいただけます。
■ 主なご利用シーン- 周年記念・社内表彰・福利厚生
- VIP・顧客への贈答品（お中元・お歳暮・手土産）
- 展示会・イベントノベルティ
- ホテル・スパ・サロンの業務用タオル
- スポーツチーム・スクールの公式タオル
■ OEM実績
NUVIELLEのタオルは、以下の現場でご採用いただいています。
東京ヤクルトスワローズ
プロ野球の現場では、長時間にわたる練習や試合を通じて、高い集中力と日々のコンディション管理が求められます。
そのような環境下において、水分をしっかりと受け止める吸水性、肌に余計な刺激を与えない拭き心地、繰り返しの使用・洗濯しても扱いやすい耐久性など、総合的な使用感が評価され、今回の公式使用タオルとしての採用に至りました。
ユニバースチアダンススクール
関東・関西を中心に60以上のスクールを展開する〈ユニバースチアダンススクール〉とコラボレーションし、オリジナルタオルを制作いたしました。スクールのシンボルカラーとロゴをデザインに取り入れ、毎日の練習やイベントに寄り添う一枚に仕上げています。
■ 品質を支える生産体制
今治・泉佐野の提携工場を中心とした国内生産体制を構築しています。自社D2Cブランドの運営で培った「使い手の体験を起点にした品質設計」の知見を、法人向け製造にも活かしています。
■ お見積り・ご相談について
お見積りは最短1営業日でご提出いたします。「用途・数量・希望納期」だけでもご相談を承っております。
お見積り・ご相談：https://nuvielle.co.jp/oem/#contact-form