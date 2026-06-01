「介護が突然始まった日、あなたは準備できていますか？」仕事と介護を両立するための1年間プログラム「介護者アカデミー」、6月4日（木）に無料の事前説明会を開催

特定非営利活動法人ＵＰＴＲＥＥNPO法人UPTREE

家族介護者支援（ケアラーサポート）、ケアラーが集える場所の提供

NPO法人UPTREE（所在地：東京都小金井市、代表理事：阿久津美栄子）は、2026年6月4日（木）に、同年6月11日（木）より開講する「介護者アカデミー」の無料事前説明会を開催します。

介護者アカデミー事前説明会

「介護者アカデミー」は、介護が始まる前から学び・備えることをテーマにした1年間の年間講座プログラムです。仕事と介護の両立、遠距離介護、お金と制度など、学校では教えてくれない"実践的な知識"を、専門家とともに体系的に学べます。説明会はZOOMでもご参加いただけます。

【介護は、突然始まる】

お問い合わせ :https://uptreex2.com/contact/

ある日、医療機関から一本の電話が入ります。

「お母様が救急搬送されました」「退院後、お一人での生活は難しいかもしれません」。

多くの方が、何の準備もないまま介護をスタートさせています。準備ができた人から介護が始まるのではなく、突然始まるのが現実です。

NPO法人UPTREEは、家族介護者（ケアラー）が介護に追われて自分自身のケアができない現状に向き合い、「介護は事前の知識が必要」というメッセージを掲げ、2026年6月より「介護者アカデミー」を開講します。開講に先立ち、プログラムの詳細をご紹介する無料の事前説明会を6月4日（木）に開催します。

事前説明会 概要

介護者アカデミーとは｜4つのプログラム

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/181216/table/3_1_3219db7a66ebd67dc293d0fb99e25ef2.jpg?v=202606020151 ]

「介護者アカデミー」は2026年6月～2027年5月の1年間にわたり、介護初心者・介護未経験者が知る→備える→相談する→両立するの4ステップで学べるプログラムです。

介護者アカデミーチラシ介護者アカデミーチラシ

１. リアル講座（年6回）

第2木曜日 19:00～20:30、SHIBUYA QWSにてリアル開催（ZOOM同時視聴・見逃し配信あり）。

【6月】介護者のロードマップ～介護の始まりから終わりまで

【8月】ケアマネジャーと家族介護者の課題～仕事との両立・遠距離介護・在宅介護

【10月】事前の介護に備える～家族信託・任意後見制度・成年後見制度

【12月】介護のお金の仕組み～準備する・利用する・終結させる

【2月】介護の後の税金の仕組み～相続と節税

【4月】民間の介護の資源を知る～有料老人ホームと公的施設の違い

２. スペシャル講座

専門家ゲストを招いた特別講座。2026年は8月に開催予定。

３. スナック介護者（年1回）

7月17日 19:00～21:00。テーマは「遠距離介護」。介護経験者同士が本音で語り合うトークイベント。参加費任意。

４. オンラインサロン（毎月第3水曜 20:00～21:00・無料）

Peatix（ピーティックス）より「UPTREE」で検索。2026年6月～2027年5月の全12回、介護に関するテーマで毎月開催。

賛助会員向け1年間講座 ご案内

昨年度の介護者アカデミー少人数制で行います[表2: https://prtimes.jp/data/corp/181216/table/3_2_0b8809f1953da44c146c0f5a8f951805.jpg?v=202606020151 ]

NPO法人UPTREEの活動継続を支えたい方は、賛助会員としてのご支援も受け付けています。

こんな方にぜひご参加ください

- 「自分がやるしかない」と思い込んでいる方- 家族や周囲に頼る選択肢を考えたことがある方- 「迷惑をかけたくない」という気持ちが強い方- 介護を一人で続けた場合の負担をイメージできている方- 仕事と生活とのバランスをどう取るか考えている方- 体調を崩した時の代替手段はありますか？- 相談できる人・場所を今のうちに把握していますか？- 「まだ大丈夫」と無理をしていませんか？

主催者コメント｜NPO法人UPTREE 代表理事 阿久津美栄子

介護は人ごとではありません。多くの方が、突然介護に直面し、戸惑い、孤立してしまいます。しかし、事前に知識を持っておくことで、介護離職を防いだり、心の負担を大きく軽くすることができます。この学びが、あなたと家族の未来を守る力になると信じています。ぜひ、まず説明会だけでもお越しください。

会社概要

報道関係者向けお問い合わせ先

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/181216/table/3_3_2d567307549e81a0ca636c074a04e5da.jpg?v=202606020151 ]

NPO法人UPTREE 広報担当

Eメール：info@uptreex2.com

TEL：042-381-5570