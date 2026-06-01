AIエージェントチームが店舗拡大をデータで支援する元ベンチャーリンク幹部監修のAIツール『VentureGrow』β版をリリース。店舗を増やしたいけど成功するか不安に感じている経営者をAIがサポート

株式会社ディーノシステム

株式会社ディーノシステム(本社:東京都渋谷区、代表取締役:山田 文彦)は、2026年6月1日、店舗ビジネスの拡大計画をAIエージェントチームがチャットとデータで伴走支援するサービス『VentureGrow(ベンチャーグロウ)』β版を提供開始いたしました。

本サービスは、20年以上のFC本部構築コンサルティングの思考プロセスをアルゴリズム化したもので、4人のAIエージェントが「直営拡大」「自社FC展開」「他ブランド加盟」の3つの拡大シナリオを運営状況の観点8軸で評価・診断し、3年事業計画書・FC契約書ドラフト・業務マニュアル・本部組織設計まで、コンサルタントが作成する各種資料を PowerPoint / Word / Excel / PDF で自動生成します。AIとの対話・診断・8 軸評価・計画サポート等はずっと無料でご利用いただけます。

▼プロダクトサイト：https://venturegrow.net

■開発の背景：「拡大したい、でも本当に成功できるか分からない」というオーナーの停滞

「店舗を増やしたい。でも、本当に成功できるか分からない」年商1～10億円規模、数店舗を運営する店舗オーナーが共通して抱える悩みです。店舗拡大に挑戦したオーナーの約8割は、以下のいずれかで躓くと言われています。

- 利益率が低いまま無理に拡大-採算ラインの見極めなしに出店を急ぎ、赤字店舗が増加- 標準化不足で品質がブレる-マニュアル・教育体制不在で「あの人がいないと回らない」状態に- 本部コスト肥大化で拡大が逆に重荷に-SVや本部機能の設計なしで人件費・システム費が利益を圧迫- 判断材料不足で勘とノリの意思決定「拡大すべきか/どう拡大すべきか」のデータがないまま動いて失敗

判断材料が欲しくても、本格的なFC本部立ち上げを専門コンサルに依頼する場合、最低でも数百万円、内容によっては数千万円を超えるコンサルティング費用が発生するのが実情です。月額20～30万円のコンサル契約を半年継続するだけでも200万円を優に超え、大手コンサルティング会社に依頼すれば1,000万円前後の費用が発生するケースも少なくありません。年商1～10億円規模のオーナーにとっては、心理的・金銭的ハードルが非常に高いのが現状です。

その結果、多くのオーナーは「コンサルは高すぎる、でも勘や経験だけで判断するのは怖い」という板挟みのまま、拡大の一歩を踏み出せずにいます。

■課題解決：4人のAIエージェントチームが、対話だけで伴走サポート

『VentureGrow』は、20年以上のFC本部構築コンサルティング現場の思考プロセスを、AIエージェントチームによる対話インターフェースに落とし込んだサービスです。

AIが急速に進化している現在、本ツール内の対話機能だけでも、生身のコンサルタントが伴走するのに近いレベルのコミュニケーションが十分に可能になっています。本システムとの対話を通じて得られる知識・知見・ノウハウについては、仮にベンチャー・リンク出身者であっても、ここまで網羅的に対応できる人材はほとんど存在しません。さらに、対話による情報整理に加えて必要資料のアウトプットまで一貫して対応できる人材となると、これまで実質的に存在しなかったといえます。

このアプローチを支えるのが、専門領域に特化した4人のAIエージェントチームです。

4人のAIエージェント(4専門領域)[表1: https://prtimes.jp/data/corp/29464/table/4_1_b3e3b315d6fae6ea80aa0619351d0f9f.jpg?v=202606020151 ]

※契約書や法定開示書面などに類する書類はあくまで雛形文書となります。最終的には弁護士のリーガルチェックを推奨しています。

AIエージェントが別のAIエージェントを読んでチャットが切り替わる3つの拡大シナリオを並列比較

直営拡大／自社FC展開／他ブランド加盟の拡大可能性を判定。店舗の運営状況を観点8軸評価で並列に比較し、AIが「あなたの店舗にとって最適なシナリオ」をデータで提案します。

観点8軸評価(合格/注意/危険)

観点8軸評価とは、店舗の運営状況を収益性／市場規模／独自性／革新力／再現性／投資回収／拡大耐性／実行余力 の8軸で評価し、各項目ごとに店舗拡大における評価を合格、注意、危険で判定します。

10カテゴリ×4形式の実ファイルを自動生成

3年事業計画書、FC加盟開発営業資料、業務マニュアル、FC契約書、本部組織図、職務記述書、QSCチェックリスト、ロードマップ文書、PLシミュレーション、法定開示書面など、PowerPoint/Word/Excel/PDFの各形式で生成し、無料プランではプレビュー確認、有料プランではダウンロードが可能です。社内会議や金融機関提出にもそのままご活用いただけます。

本ツールを月額2～3万円程度で活用いただければ、コンサルタントが作成するような各種資料や書類についても、ほぼ網羅的にカバーすることが可能です。場合によっては、それ以上のアウトプットも実現できます。数百万～数千万円のコンサル契約と比較しても、十分な代替性を備えた選択肢になります。

これは、20年以上のFCコンサルティングの知見と最新AIの融合がもたらす、FC本部構築という領域の常識を覆す革命的ツールです。これまで限られた経営者しか手にできなかったノウハウを、すべての店舗オーナーが手の届く価格と速度で活用できる時代が、いま始まります。

※契約書や法定開示書面などに類する書類はあくまで雛形文書となります。最終的には弁護士のリーガルチェックを推奨しています。

■料金プラン

AIが提示してくれたデータについての質問も詳細に回答[表2: https://prtimes.jp/data/corp/29464/table/4_2_7744a7c2bfc188b6aa8aeda83bedc7b3.jpg?v=202606020151 ]

「AIとの対話による情報収集や計画、知識取得」の部分はすべて無料。クレジットカード登録なしで今すぐ始められます。実際に課金が発生するのは「各社オリジナルの生成書類(実ファイル)をダウンロードする段階」からです。

以上のように、少なくとも「対話による情報収集・知識取得」の部分までは、すべて無料で利用可能です。本サービスはまずFreeで「FC本部構築の知見」を体得していただき、必要なタイミングで実ファイル生成(Premium以上)にアップグレードしていただく設計としました。年額プランでは17%OFFをご提供しています。

■サービス監修

本サービスのロジックは、元ベンチャー・リンク(LCA)幹部としてフランチャイズビジネス・ライセンスビジネスのパッケージ構築から加盟店開発・経営指導までを牽引した山田文彦(株式会社ディーノシステム代表取締役)と、同じく元ベンチャー・リンクで多数のFC開発に携わってきた土田俊が監修しました。

焼肉・カフェ・居酒屋などの飲食業界から、ゴルフ用品、フィットネス、保険代理店、Webサービスなど、数多くの業態のFC開発と経営サポートに携わってきた知見を、本サービスのアルゴリズムに反映しています。

■想定ユーザー

- 1店舗～数店舗を運営しており、次の拡大ステップ(直営増店／FC化／他ブランド加盟)を検討している店舗オーナー- 年商1～10億円規模の飲食・サービス・物販・美容・フィットネスなど店舗ビジネス経営者- 「店舗を拡大したい、でも本当に成功できるか分からない」と感じている経営者- 高額なコンサル費用は払えないが、勘や経験だけで拡大判断するのは怖いと感じている事業者

■サービス概要

■会社概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/29464/table/4_3_bbbb26b916a4d43b169ffe814a4a5037.jpg?v=202606020151 ]

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/29464/table/4_4_c4951cb359d3aad1781f105579c7de33.jpg?v=202606020151 ]