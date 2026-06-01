株式会社メンタル・リンク

企業向けにハラスメント研修・メンタルヘルス研修を提供するメンタル・リンクは、大栄システム株式会社様に実施した「管理職向けハラスメント研修」の導入事例インタビューを公開しました。

大栄システム株式会社様では、若手採用に力を入れる中で、若手社員と管理職層との間にある認識のギャップや、世代間コミュニケーションの課題を感じていました。

今回のインタビューでは、同社がハラスメント研修を実施した背景、メンタル・リンクに相談した理由、研修を通じて得られた気づきなどを紹介しています。

管理職向けハラスメント研修の実施背景

導入事例インタビューはこちら :https://mental-link.co.jp/wp/case/daiei-sys/

大栄システム株式会社様は、茨城県・東京都を中心に、システムエンジニアリングサービスおよび受託システム開発を展開する企業です。

今回の研修は、管理職層を対象に、ハラスメントに関する基本的な理解だけでなく、世代間の認識の違いや、職場内でのコミュニケーションのあり方を見直す機会として実施されました。

受講者がシステムエンジニアという職種であることや、客先常駐を含む働き方に合わせた内容のカスタマイズも、研修設計において重視されたポイントです。

研修の概要

今回実施した研修の概要は以下のとおりです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/122902/table/5_1_f13f5000d770ec2a573b6935ca94e15d.jpg?v=202606020151 ]

研修では、ハラスメントに該当する言動や状況といった基礎知識に加え、ハラスメントを生まない職場づくりに必要な日常的な会話や、心理的安全性の重要性についても扱いました。

お客様の声

研修に参加された方からは、次のようなお声をいただいています。

「ハラスメントはしてはいけません」という注意喚起で終わらせるのではなく、なぜ起きてしまうのか、起きないために職場としてどう整えるべきか、という視点で話を進めていただけたので、非常に建設的な場になりました。

インタビュー本編では、研修実施の背景、メンタル・リンクを選んだ理由、研修内容への感想、受講後の変化などを詳しく紹介しています。

メンタル・リンクのハラスメント研修について

導入事例インタビューはこちら :https://mental-link.co.jp/wp/case/daiei-sys/

メンタル・リンクでは、企業向けにハラスメント研修・メンタルヘルス研修を提供しています。

ハラスメントに関する知識を伝えるだけでなく、なぜハラスメントが起きるのか、起きないために職場としてどのような関係性や環境を整える必要があるのかを重視しています。

管理職向け研修、全社員向け研修、新入社員向け研修など、企業の課題や対象者に合わせた研修設計が可能です。

▼ハラスメント研修に関するお問い合わせはこちら

https://mental-link.co.jp/wp/contact/

株式会社メンタル・リンク

【所在地】

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-5-6りそな九段ビル5階KSフロア



【事業内容】

・組織活性化のためのコンサルティング

・ハラスメント防止及びメンタルヘルスに関する研修、カウンセリング



【代表者】

代表取締役社長・公認心理師 宮本剛志



【お問合わせ先】

電話：03-6869-7133 メールアドレス:info@mental-link.co.jp



【WEBサイト】

https://mental-link.co.jp/wp/