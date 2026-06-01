コンテンツのグローバル化を加速！「Into Global～令和８年度東京都コンテンツ産業海外展開課題解決プログラム～」今年度は特定のジャンルを設定した「海外展開フォーカス相談会」を新たにスタート！

IntoGlobal東京都コンテンツ産業海外展開課題解決プログラム

日本のコンテンツ産業の海外市場規模は、アニメやゲームの世界的躍進により6兆円規模と拡大を続け、政府が掲げる「2033年までに海外売上高20兆円」という目標を掲げる中、その成長の可能性に改めて注目が集まっています。コンテンツを鉄鋼や半導体と並ぶ「戦略的輸出産業」と位置づけ、各種支援を強化しております。東京都による「Into Global」は、「相談窓口」と「シンポジウム」を通じて都内の中小コンテンツ事業者等がグローバルマーケットに進出するためのナレッジを提供します。

■公式ホームページ

URL：https://intoglobal.metro.tokyo.lg.jp

相談窓口について【利用無料】

コンテンツビジネスに精通し、海外展開経験豊富なコンシェルジュや専門家が、長期的な戦略眼で海外展開における課題の特定を行い、解決へのシナリオを具体的にナビゲートします。

●対象者

・東京都内に登記簿上の本店または支店を有するコンテンツ産業に従事する中小企業

・都内税務署へ開業届を提出している個人事業主

※利用無料（相談回数には上限があります）。

※コンシェルジュや専門家のプロフィールや利用方法など、詳細は公式ホームページをご確認ください。

●相談フォームはこちら(https://intoglobal.metro.tokyo.lg.jp/soudan.php?inquiry-item=2)から

●コンシェルジュ、専門家プロフィールはこちら(https://intoglobal.metro.tokyo.lg.jp/index.php#supporter)

海外展開フォーカス相談会

海外展開における旬なトピックや特定地域にフォーカスしたテーマを設定し、その分野の第一線で活躍する専門家が実戦的なアドバイスを提供します。

【海外展開フォーカス相談会 vol.1】世界を射抜くゲームの海外展開「１on１」 戦略相談会

詳細、申込はこちら(https://focus-soudan-1-game.peatix.com)から

●日時：2026年7月6日(月)13時00分～17時00分

●方式：対面形式(１on１) ※1相談あたりの時間：約50分

●会場：Into Global事務局

東京都中野区本町2-46-1 中野坂上サンブライトツイン14F(東京コンテンツインキュベーションセンター内) 東京メトロ丸ノ内線・都営地下鉄大江戸線「中野坂上駅」直結

アクセスはこちら(https://tcic.metro.tokyo.lg.jp/access/)

●参加費 ：無料

●申込締切：2026年7月1日(水)23:59まで



【注意事項】

※本イベントは定員制となっており、応募多数の場合には、ご記入いただいた内容をもとに参加者をご案内させていただきます。あらかじめご了承ください。

※申込フォームにご相談内容の詳細をご記入ください。

※申し込まれますとチケットが表示されますが、こちらのチケットでは参加できません。当選された方には7月3日(金)までにご連絡いたします。相談会スタートの時間は当方で調整させていただきますのでご了承ください。

●詳細はこちら(https://focus-soudan-1-game.peatix.com)をご確認ください。

シンポジウムについて

国際共同製作における法務・会計の実務スキーム、世界市場を駆けるプロデューサーの戦略的視点、公的支援メニューの活用術など、多角的な切り口でグローバルビジネスの成功に向けた議論を展開(一部事例)。その他、最新の市場動向に合わせた多様なプログラムを予定しています。

【公式noteにて情報を発信中】

本事業のスタートに合わせ、公式noteを開設いたしました。4コマ漫画での解説や、専門家による「海外展開の考え方」など、相談窓口をより有効活用していただくための情報を随時発信してまいります。

【URL】 https://note.com/intoglobal

運営元

東京都産業労働局 商工部 経営支援課

■運営委託先

株式会社ツクリエ

「スタートアップサイドでいこう」

株式会社ツクリエは、事業を作る皆さまを応援するプロフェッショナルとしての起業支援サービス事業と、価値を創造するクリエイターの皆さまを支援するクリエイティブ創造事業を中心に事業展開をしています。

起業を目指す方、起業家の方を支援するイベント企画や相談事業、アクセラレーションプログラムの開発から、起業家の方との協同事業、商品開発、プロデュースなどを行っています。



URL：https://tsucrea.com/

本リリースに関するお問い合わせ

Into Global運営事務局

所在地：東京都中野区本町2丁目46番1号 中野坂上サンブライトツイン14F（東京コンテンツインキュベーションセンター内）

担 当：岩本

E-mail：info@intoglobal.metro.tokyo.lg.jp

URL ：https://intoglobal.metro.tokyo.lg.jp