広島初上陸！元日本代表レジェンドが集結「PK TOURNAMENT 2026 広島予選大会」

株式会社ITADAKI

PK TOURNAMENT広島大会実行委員会（主催）は、元サッカー日本代表レジェンドが参加者チームとPKで対決する「PK TOURNAMENT 2026 広島予選大会」を、2026年8月11日（火・山の日）に広島広域公園 第二球技場にて初開催することを発表しました。

久保竜彦本田泰人

来年開催される本大会（大阪）への出場権と本田泰人氏・久保竜彦氏ら元日本代表レジェンドが揃うレジェンドチームへの挑戦権をかけ、一般・子ども・レディースの3カテゴリーで計128チームが頂点を争います。

子どもとレディースカテゴリーは参加無料。

夏休みの祝日に広島市内で開催される大型参加型スポーツイベントとして、地域のサッカーファンのみならず幅広い世代の参加が期待されます。

大会概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/181446/table/7_1_79a8f4610c7b9a174f0c90f561ae4c7c.jpg?v=202606020151 ]

参加カテゴリー・参加費・優勝特典

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/181446/table/7_2_e6525e14bbe8fc0829ff73a725222424.jpg?v=202606020151 ]

※1チーム3～5名（ゴールキーパー含む） ※優勝チームは本大会3回戦からのシード権および参加費無料の権利を獲得

レジェンドチーム出場予定選手（一部）

本田泰人氏・久保竜彦氏ほか随時発表予定

※ゲスト都合により変更となる場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。

メディア注目ポイント

【広島初上陸】全国各地で開催されてきたPK TOURNAMENTがついに広島に上陸

【レジェンド集結】本田泰人氏・久保竜彦氏ら元日本代表が参加者と真剣PK対決

【無料参加枠あり】子ども・レディースカテゴリーは参加費無料。幅広い世代が楽しめる

【夏の祝日開催】山の日（8月11日）に広島最大規模の総合運動公園で開催

【ドラマ性の高いコンテンツ】一般市民がレジェンドと真剣勝負できる唯一の機会

大会ルール概要

- トーナメント方式（1試合約8分）- 1チーム3名のキッカーによるPK戦。得点の多いチームが勝利- 同点の場合はサドンデス方式（1人ずつ蹴り、得点差が出た時点で終了）- サッカー競技規則2024/25 第14条に準拠（一部大会特別ルールあり）- 公認審判員による試合コントロール

取材・お問い合わせ

PK TOURNAMENT広島大会実行委員会（株式会社ITADAKI内）

〒733-0012 広島県広島市西区中広町2丁目24番5号 サンコーポ中広2階

公式サイト：https://itadaki.jp/pk_tournament_2026/

※取材・撮影のご希望は公式サイトよりお問い合わせください。