【速報】2026年5月にBLUE SKY JAPAN直営のネパール現地日本語学校で231名が卒業

BLUE SKY JAPAN株式会社

BLUE SKY JAPAN株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：ポウデル・サントシュ）は、ネパール現地直営の日本語教育機関「Kings Technical And Vocational Training Center」において、2026年5月末に231名の卒業生を輩出することをお知らせいたします。

今回の卒業者数は、当社グループとして過去最大規模となります。BLUE SKY JAPANでは、2026年初頭よりネパール現地に日本人講師を駐在させるとともに、育成体制を強化し、日本語教育レベルの向上に注力してまいりました。

その結果、当校では毎月約100名前後の卒業生を輩出しておりますが、その教育の質の高さとBLUE SKYグループによる特定技能送り出し実績（2025年度日本への年間送り出し人数：414名［介護197名、外食・宿泊47名、自動車運送業35名、ビルクリーニング20名、その他技能実習・インターンシップ等115名］）がネパール国内で広く認知され、日本就労を目指す入学希望者が急増。5月は特に多くの学生が集中したことで、200名を超える卒業生となりました。

2026年5月卒業生は、カトマンズ校、ポカラ校、チトワン校、ヘトウラ校の4拠点にて、入学生の91%がJFT日本語基礎テストおよび特定技能試験に合格し、卒業に至りました。これはネパール現地においても極めて高い実績となります。

本卒業生は、JFT日本語基礎テストおよび各分野の特定技能試験に合格しており、採用面接実施後、最短5カ月程度で日本への入国・就労開始が可能です。

卒業生231名の分野別内訳は以下の通り。

- 介護 92名（女性65名・男性27名）- 宿泊 45名（男性31名・女性14名）- ビルクリーニング 47名（男性32名・女性15名）- 自動車運送業 23名（男性100%）- 建設 12名（男性100%）- その他 12名（農業、飲食料品製造、グランドハンドリング等）

（合計：231名）

BLUE SKYグループでは、日本語教育、内定者向け入国前研修、就労後のフォローまで一貫した体制のもとに送り出しを行っており、既に日本国内で就労しているネパール人材についても現場で高い評価をいただいております。こうした実績から、同一企業からのリピート採用が増加しており、継続的に優秀な人材を育成する体制を構築しております。

BLUESKY JAPAN直営の日本語学校・Kings Technical And Vocational Training Centerカトマンズ校の卒業生（2026年5月29日撮影）ポカラ校チトワン校

【ネパールに駐在している日本人講師のコメント】

「生徒たちは、それぞれが思い描く将来に向かい、日々真摯に日本語学習に取り組み、一歩一歩着実に努力を積み重ねてきました。慣れない環境の中でも目標を見失うことなく学び続け、その積み重ねが実を結び、多くの生徒が各種試験で合格という成果につなげることができました。これらの成果は、何よりもまず、生徒一人ひとりのたゆまぬ努力と挑戦を続ける強い意志によって築かれたものです。

当校は、そのような生徒たちの前向きな歩みに寄り添い、安心して学びを深められる環境づくりに努めるとともに、学習面・進路面の両面から継続的な支援を行ってまいりました。生徒たちが困難に直面したときにも、自らの力を信じて前へ進めるよう支えてきたことを、私たちも大きな喜びと誇りをもって受け止めています。

卒業後も、生徒たちが日本語学習を継続し、日本での就労という新たな目標に向かって、さらに努力を重ねていくよう引き続きサポートしていきたいと思っております。生徒たちが今後、日本各地で学びの成果を生かし、それぞれの場所で力強く活躍してくれることを、心より期待しています」

日本語教師：坂本初衣（Sakamoto Ui）

BLUE SKY JAPANでは、外国人材採用を初めて導入される企業様、採用強化を検討されている企業様からのご相談を受け付けております。

【会社概要】

会社名：BLUE SKY JAPAN 株式会社

代表者：代表取締役 ポウデル・サントシュ

所在地：東京都千代田区

公式サイト：https://blueskyjpn.com/

ネパール現地送り出し機関：Blue Sky International（ネパール・カトマンズ）

ネパール現地教育機関：Kings Technical And Vocational Training Center（ネパール・カトマンズ）

【本件に関するお問い合わせ先】

BLUE SKY JAPAN株式会社

広報担当：伊丹 Chandni

Mail：info@blueskyjpn.com