全体冷房より圧倒的に安く熱中症対策！現場の声で進化した「スポットクーラー対応ビニールブース」【6月12日まで早割実施中】

株式会社チームライク

ビニールシートの原反/切売りの専門サイト「ビニデポ」などを運営する株式会社チームライク（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：長谷川準也）は、工場や倉庫内に局所的な「涼しい空間」を瞬時に作り出せる『スポットクーラー対応ブース』をリニューアルいたしました(https://vinydepo.com/products/booth-spotcooler)。

エアコンの効かない広大な作業現場において、最小限の設備投資で従業員の熱中症対策や、熱に弱い製品の保護を実現します。

■【このブースで解決できること】

スポットクーラー対応ブースの設置イメージ

エアコン設備投資不要でポイント空間冷却

工具不要・伸縮フレームで簡単設置可能

既存のスポットクーラーをそのまま流用できる

オフシーズンは間仕切りブースとして使用可能

■ スポットクーラー対応ブースとは

約1.8ｍ×約1.8ｍのフレーム付きビニールブースです。

ブースの取付口にダクトを差し込み、面ファスナーでアジャストするだけで、冷気を逃さずピンポイントに涼しい空間をキープします。

広大な工場や倉庫全体に冷房を入れる莫大なコストや無駄を省き、「冷やしたい場所だけを、効率的かつ低コストで冷やす」ことが可能です。

1：工具不要で簡単組立・撤収。人件費や設置のストレスをゼロに

- PC作業スペースの効率化に： 暑さによる集中力低下を防ぎ、快適な事務作業環境を作ります。- 現場の熱中症対策に： 作業場内にサッと涼しい簡易休憩所を設け、スタッフの安全と体調を守ります。- 製品や機械の保護に： 熱に弱い精密機械や、夏場に溶けてしまう商品の簡易保管庫として活躍します。フレームを閉じた状態開いて組み立てた状態

伸縮式フレームと、上から被せるだけの専用幕を同梱。

インパクトドライバーなどの工具は一切不要で、届いたその日に誰でもスピーディーに設置できます。

「どのパーツをどこに固定するのか」といった煩わしさがないため、

使いたい時にすぐ組み立てられ、オフシーズンはサッと撤収可能。

工具が持ち込めない精密機械の現場にも安全に導入いただけます。

2：現在お使いのスポットクーラーをそのまま活用可能。無駄な追加投資なし

ダクト取付口拡大図※面ファスナーで微調整可能面ファスナーをダクト生地の裏側に加工

ダクト取付口は、面ファスナーでサイズ調整が可能です。（対応ノズルサイズΦ125mm程度）

隙間なくぴったりフィットするため冷たい空気を逃がさず、

今現場にあるほとんどのスポットクーラーをそのままお使いいただけます。

専用の冷房機器をわざわざ買い足す必要がなく、今ある設備との組み合わせで、

すぐに高い冷却効果を得られます。

3：ハードな現場でも長持ちする高耐久な国産生地 ＆ 自社製造による低価格化

工業向けの過酷な環境にも耐えうる、透明度と強度に優れた国産防炎生地を使用。

破れにくく、長期的な使用が可能なため、高いコストパフォーマンスを発揮します。

また、愛知県犬山市の自社工場で職人が丁寧に縫製加工を行っており、品質には絶対の自信を持っています。

企画から製造までを内製化することで中間マージンを省き、「高品質なのに導入しやすい価格」を実現しました。

■ リニューアルの背景

本製品は、2024年の販売開始以来、毎年150台以上をご購入いただいている人気商品です。

導入いただいた複数のお客様から「夏場に溶けてしまう商品の簡易倉庫として使いたい」「両手に荷物を持った状態でも出入りできるようにしてほしい」というリアルなご要望をいただきました。

現場で高く評価されている「無駄のないシンプルな構造」は維持しつつ、高額なオプションを追加することなく、お客様の作業効率をさらに高めるためのリニューアルを行いました。

■ 主なリニューアルポイント

1：間口を約2倍に拡大。荷物の搬入出が圧倒的にスムーズに

商品の強みである「簡単取付のダクト口」はそのままに、

出入り口の間口を従来の915mmから約2倍の1,750mmへ大幅に広げました。

これにより、両手に荷物を持った状態や、台車を押したままでもストレスなく出入りができ、

作業の導線を一切妨げません。

夏場温度管理が必要な荷物の一時保存場所としてもご利用いただけます。

2：【1台2役】ダクト口を閉じるだけで、通常の間仕切りブースに簡単切り替え

従来品にあったダクト口の蓋をなくし、面ファスナーで留めるだけのワンタッチ仕様に変更しました。以前のように「蓋を折りたたんで収納する」という地味な手間がなくなり、

日々の開閉作業がより直感的でラクになりました。

面ファスナーを留めるだけでスポットクーラーを使用しない季節も間仕切りブースとしてご使用いただけます。

■ ＜6/1～6/12まで＞早期割引キャンペーン実施中・まとめ買い特価ご相談可能

現在、中東情勢の影響による原油価格高騰などを受け、ビニール製品の原材料価格が上昇し、各メーカーの大幅な値上げが続いています。

しかしながら当社では、事前の在庫確保と自社工場での内製化によるコストカットを徹底し、価格を維持。さらに本格的な夏を迎える前に、期間限定の「早期割引」を実施いたします。

■ ご注文はこちらから

- 期間： 2026年6月1日（月）～ 6月12日（金）- 特別価格： 定価 90,800円（税別） → 【早期割引】77,200円（税別）- 送料：送料無料（離島/沖縄/北海道除く）- 法人様・代理店様向けのまとめ買い特価もご相談を承ります。お得に導入できる最後のチャンスです。この機会をぜひご活用ください。

オンラインサイトよりすぐにご購入いただけます。

社内決裁用の「事前の御見積書」や「ご請求書」の発行にも柔軟に対応いたします。お問い合わせフォームまたはお電話にて、専任スタッフへお気軽にご連絡ください。

- 販売商品ページ（ビニデポ）： https://vinydepo.com/products/booth-spotcooler- お見積り・お問い合わせ： https://order.vinydepo.com/order-contact/

■製品概要- 製品名：スポットクーラー対応ビニールブース- 用途：工場/倉庫内の簡易冷却ブース（※スポットクーラー本体は付属しません）- 本体サイズ：W1.8m×D1.8m×H1.83m（全高1.92～2.08m）- 総重量：25kg（生地：7kg ／ フレーム：18kg）- 本体生地（幕）の素材- - 幕シート：塩化ビニール（PVC）0.35mm厚、ポリエステル糸（防炎）- - ダクト口：防炎ターポリン- フレームの素材：鉄・スチール/アルミ- 付属品：収納袋- 注意事項：防炎生地を使用していますが火気のそばで使用しないでください。■販売情報- 価格（定価）：90,800円（税別）- 販売サイト：ビニデポ（https://vinydepo.com/products/booth-spotcooler）- カスタム対応：サイズ・仕様変更可能（要相談）- 法人・代理店向け：まとめ買い特価可能■会社概要

会社名：株式会社チームライク

所在地：神奈川県海老名市中央2-9-50 海老名プライムタワー7F

代表者：代表取締役社長 長谷川準也

事業内容：物流・建築資材の開発・販売、Webサイト運営

コーポレートサイト：https://teamlike.co.jp

■本件に関するお問い合わせ

株式会社チームライク 商品担当：赤尾

E-mail：order@vinydepo.com