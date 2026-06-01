公益財団法人日本テニス協会

9月30日(水)より10月6日(火)まで（予選：9月28日（月）・29日(火)）、有明コロシアムおよび有明テニスの森公園コートで開催する「木下グループジャパンオープンテニスチャンピオンシップス2026」男子大会の出場予定選手についてお知らせします。

2026年大会には、カルロス・アルカラス（スペイン）に加え、過去の本大会で2度優勝、今シーズン限りでの現役引退を表明している錦織圭（ユニクロ）が、出場予定選手に追加決定しました。錦織はシングルス本戦にワイルドカード（主催者推薦枠）で出場する予定です。

チケットについては、ホスピタリティプログラムが6月3日(水)から、通し券などその他のチケットは 6月21日(日)から順次、販売予定となっています。

【錦織圭コメント】

木下グループジャパンオープンへの出場が決まりました。僕にとって最後のジャパンオープンになります。この大会にはいろんな思い出がつまっています。いろんな思いもあふれると思います。その中で最後、かっこいい姿を皆さんの前で出せるように頑張ります。ぜひ応援よろしくお願いします。

【チケット販売について】

OFFICIAL TICKET PARTNER イープラス

https://eplus.jp/japanopentennis/ （※イープラス特設サイトは順次公開いたします）

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