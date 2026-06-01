国内トップ11大学の28卒学生限定合同説明会「Percify就活EXPO2026【３月開催】」を開催しました

Percify株式会社

KERNEY、BARCLAYS、Sansan,レバレジーズなど8社が登壇。人気企業内定を目指すハイクラス学生との熱気あるマッチングを実現。

Percify株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：久野啓伍・土田恭平）は、2026年3月26日（木）、ハイクラス学生限定の合同説明会イベント：Percify就活EXPO2026【3月開催】を開催いたしました。

当日は、旧帝大、一橋大学、東京科学大学、早稲田大学、慶應義塾大学等国内トップの大学に通う学生が参加し、それぞれの学生が将来輝ける場所はどこか、業界をリードする計8社の企業様との深い交流を通じて考えました。

■ イベント概要

イベント名：Percify就活EXPO2026【3月開催】

開催日：2026年3月26日（木）13:00-16:30

開催形式：オンライン

対象学生：東京大学・京都大学・北海道大学・東北大学・名古屋大学・大阪大学・九州大学・一橋大学・東京科学大学・早稲田大学・慶應義塾大学（これらの大学院も含む）を卒業予定の28卒学生

参加定員：100名（先着150名から事前面談を通して選抜）

出展企業様（敬称略）：

- イグニション・ポイント株式会社(https://www.ignitionpoint-inc.com/company/outline/)- A.Tカーニー株式会社(https://www.jp.kearney.com/about-us/corporate-profile)- バークレイズ証券株式会社(https://www.barclays.co.jp/japan-overview/)- Sansan株式会社(https://jp.corp-sansan.com/company/info/)- 株式会社ナハト(https://nahato.co.jp/company/)- 株式会社ジーニー(https://geniee.co.jp/company/outline/)- 株式会社Speee(https://speee.jp/company/)- レバレジーズ株式会社(https://leverages.jp/company/profile/)

開催概要：

■ イベント特典について

- 個社紹介ピッチ- グループ座談会- 選考告知- クロージングトーク

本イベントでは、学生に対し参加特典として「選考優遇・特別枠」などの限定特典を提供しました。

また、参加希望の全学生と事前面談を行い、イベントに対し熱量を持って望めるようにするのに加えて

選抜された学生向けにはパーシファイのメンターが1対1で事前対策を行い、個別の「推薦文」を作成。学生が万全の準備状態で企業とマッチングできる独自のサポート体制を実現しました。

■ 当日の様子

本イベントは、従来型の一企業の事業を知るだけのイベントとは異なります。当日は学生一人一人がその企業の業界の体系的な構造や、その背景にある世界情勢等を結びつけて学べるイベントとなりました。

個社紹介ピッチ

登壇企業が、各社5分間で自社の紹介ピッチを行いました。業界をリードする企業の方々のピッチはとても洗練されていました。学生たちはピッチをきっかけに、本イベントへの集中度が増す様子が見て取れました。

グループ座談会

1ターム14分間の座談会でその企業の選考情報だけでなく普段は聞くことの難しい従業員の方々が考える「大局観」や、「大事にしている社会の本質」を直接聞ける有意義な時間をとなりました。また、単なる情報を聞くのではなく、自分の今までのキャリアと将来の展望を絡めて、相談するような質問を投げかける学生が多数でした。そこでは、近年の情報の民主化による就活生のレベルの高さを実感しました。

選考告知

イベントの締めくくりとして、各社2分間の持ち時間で、今後の選考スケジュールやPercify参加者限定の「選考優遇（特別選考ルート）」に関する告知が行われました。その発表を聞く学生の表情は少し緊張していたように感じました。夏のインターン選考等で今回学んだことを活かし、一人でも多くの学生が希望の進路に進めるよう願うばかりです。

■ 参加学生の評価

イベント終了後の最終アンケートにおける学生満足度は平均「8.6点」（10点満点）を記録しました。

＜学生からの評価＞

京都大学

「証券会社への憧れが一層増す時間となりました」

一橋大学

「自分は就活のイベントに参加するのは初めてだったが寄り添っていただけて少しでも雰囲気を知ることができた。」

九州大学

「一度に多くの企業の情報を知れて非常にいい機会でした。」

慶應義塾大学

「非常にわかりやすいご説明、また企業を知る機会を提供していただき誠にありがとうございました。」

慶應義塾大学

「就活を始めたばかりで、自分にどの業界が合っているかまだ模索している段階でしたが、多くの企業の話を一度に聞けたことはとても有益でした。今後の就活を本格的に進めていくうえで、良いスタートが切れたと感じています。」

（※アンケート回答より抜粋）

■ 参加企業の評価

イベント終了後の最終アンケートより、学生と企業間でとても良いコミュニケーションのやり取りが行われ、学生だけだなく参加企業様からも高い評価を受けるイベントであったことがわかりました。

＜企業からの評価＞- 事前の企業研究をしっかりと行っている意欲的な学生が多く、非常に有意義な意見交換ができました。- 当社の業界や業務内容に対して深い関心を持つ学生が多く、熱意を感じました。- 多くの学生に対して弊社についてご案内でき、早期の認知度向上につながる有意義な機会となりました。- 事前準備から当日の運営・サポートに至るまでスムーズで、安心して登壇できました。- 参加学生全員が必ずすべての座談会に参加する仕組みで多くの学生と数に優劣なく対面できたので良かった。

（※アンケート回答より抜粋）

■ 28卒向けイベント開催予定

[表: https://prtimes.jp/data/corp/133062/table/20_1_fa91a26a13f9968aa7127a506fc214d5.jpg?v=202606020151 ]

※上記スケジュールは予告なく変更となる場合がございます。

対象5大学：

東京大学、一橋大学、東京科学大学、慶應義塾大学、早稲田大学

対象11大学：

東京大学、京都大学、一橋大学、東京科学大学、慶應義塾大学、早稲田大学、北海道大学、東北大学、名古屋大学、大阪大学、九州大学

Percify株式会社は、今後も「若者の可能性を最大化し、日本のGDPを向上させる。」というビジョンのもと、ハイクラス学生とトップ企業をつなぐ機会を創出してまいります。

Percify株式会社

Percify株式会社は、現役の慶應生2名が創業した学生ベンチャーで、学生にキャリアについて深く考える機会と出会いを提供し、マーケットバリューが高い人材を増加させることで、日本のGDPを向上させることを目指している。合同説明会の「Percify就活EXPO、Percify交流会」、合同選考会の「Percify選考会」、キャリア講演会の「Percify Summit」、ハイクラス長期インターン紹介の「Percifyインターン情報局」も展開中であり、2026年末に、ハイクラス就活アプリ「Percify就活」のリリースを予定している。

公式HP

・Percify株式会社コーポレートサイト(https://percify.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=article&utm_content=260212expo)

・パーシファイ学生向けサイト(https://percify.jp/student?utm_source=prtimes&utm_medium=article&utm_content=260212expo)

・Percify公式Instagram：percify.official(https://www.instagram.com/percify.official/)

・Percifyインターン情報局Instagram：percify_intern(https://www.instagram.com/percify_intern/)

・Percify代表取締役 久野啓伍 公式X：久野啓伍 | Keigo Kuno(https://www.instagram.com/percify_intern/)

・Percify代表取締役 土田恭平 公式LinkedIn：土田恭平(https://jp.linkedin.com/in/kyoheitsuchida)