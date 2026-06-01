継続支援者をつなぐコミュニティ『おひさまメンバーズ』始動

認定特定非営利活動法人キープ・スマイリング

認定NPO法人キープ・スマイリング（本部：東京都中央区、理事長：光原ゆき、以下キープ・スマイリング）は、継続的にご支援いただいてきた個人・法人の継続寄付者を対象に、初めての組織化となる「おひさまメンバーズ」を開始しました。本取り組みでは、支援者活動をともに支える「仲間」として位置づけ、関係性を可視化。付き添い家族支援を支える新たなコミュニティとして展開していきます。

■背景： 継続的に寄付を行う個人の実感やつながりが見えにくい現状

子どもの入院に伴う「付き添い入院」は、家族に大きな負担がかかるにもかかわらず、これまで社会的に十分知られてこなかった課題です。キープ・スマイリングは、企業や地域団体、個人寄付者など、多多くの方々の支援により、食事支援や生活物資の提供、情報発信、調査・提言活動などを通じて、この課題に取り組んできました。

その中でも、継続的に寄付を行う個人・法人のマンスリーサポーターは、活動を安定的に支える重要な存在となっています。実際に、多くの支援者が初回から継続寄付を選択しており、持続的な支援基盤の形成に寄与しています。

一方で、こうした継続的な支援の輪はこれまで個々に存在する形にとどまり、「同じ想いで支えている人がいる」という実感やつながりが見えづらい状況でもありました。

■内容１.：「おひさまメンバーズ」とは

「おひさまメンバーズ」は、月額1,000円から参加できる継続寄付制度であり、入院中の子どもとその家族を支える活動を長期的に支える仕組みです。

●支援者同士が「同じ活動を支える仲間”であることを可視化

●無理のない距離感で関われる設計（寄付・発信・参加など）

●活動の進捗や成果を継続的に共有

コンセプトは「付き添いの日々に寄り添う。」あたたかく見守る存在としての「おひさま」になぞらえ、支援の関係性を表現しています。

■内容２.：組織化の意義と今後の展開

今回の取り組みは、単なる制度名称の設定にとどまらず、支援のあり方そのものを一歩進めるものです。

これまで個々に存在していた「点」としての支援を「つながり」へと広げるとともに、寄付という行動に共感や実感を伴わせ、より長く関わり続けられる関係性の構築を目指します。

これにより、支援する側にとっても、自身の関わりがどのように社会に活きているのかを感じながら、「関わり続ける意味」を実感できる仕組みへと発展させていきます。現在、約300名の継続支援者が参加しており、今年度は500名規模への拡大を目指しています。

今後は、支援者との関係性をより深めるため、以下の取り組みを検討・推進していきます。

・支援者とのコミュニケーションの充実（SNSグループの発足）

・寄付にとどまらない参加機会の多様化（調理や支援品梱包のボランティア）

・活動内容および成果のさらなる可視化（ウェルカムキットや感謝状の送付、活動報告会実施）

これらを通じて、より多くの方が無理なく関われる環境を整備し、継続的に支援の輪を広げていきます。

■理事長メッセージ

付き添い入院という状況の中で、子どもだけでなく、そのそばにいるご家族もまた大きな負担を抱えていることを、私は自身の経験から実感しています。これまで活動を続けてくることができたのは、継続的に支えてくださる多くの方々の存在があったからです。一方で、その一人ひとりの想いが、互いに見えづらい状態でもありました。

今回『おひさまメンバーズ』としてコミュニティ化したのは、そうした支援を「つながり」として可視化し、同じ想いを持つ方々が、ゆるやかにでも同じ方向を向いていると感じられる関係をつくりたいと考えたためです。

付き添い環境の改善は、すぐに結果が出るものではなく、長い時間をかけて取り組んでいく必要があります。だからこそ、一人ひとりの力をつなぎ、無理のない形で関わり続けていただける仕組みが重要だと考えています。

子どもとその家族が、どんな状況にあっても笑顔を失わずにいられる社会の実現に向けて、これからも多くの方とともに歩んでまいります。

■認定NPO法人キープ・スマイリングについて

当団体は、入院中の子どもに付き添う家族を支える認定NPO法人です。全国の付き添い家族への食支援・物資支援を中心に、付き添い環境の改善に取り組んでいます。

団体ウェブサイト：https://momsmile.jp

【本件に関するお問合せ先】

認定NPO法人キープ・スマイリング（広報担当）

E-mail：pr@momsmile.jp 電話：03-6822-5371

取材のお申し込み：https://momsmile.jp/contact/media/