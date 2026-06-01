美容メディアMimi Beauty「2026年上半期ベストコスメ」を発表

株式会社Mimi Beauty

株式会社Mimi Beauty（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：黒川 涼子）が運営する美容メディア「Mimi Beauty」は、Mimi Beautyユーザーの投票による「2026年上半期ベストコスメ」を発表いたします。また、「2026年上半期バズコスメ」と同様に今期からロゴをリニューアルいたしました。

- 2025年10月初旬～2026年3月下旬発売の新商品からMimi Beautyユーザーが選んだベストコスメ

Mimi Beautyは、「美容でときめく世界を、一緒に」というコンセプトのもと、“新しいコスメや新しい自分との出会いにときめく世界”をユーザーのみなさんと一緒に創り上げる、SNS美容メディアです。X（旧Twitter）・Instagram・YouTube・TikTok・LINEなどの公式アカウントの総フォロワー数が590万人を超えるなど、SNSを中心としたオンラインでの情報発信力を強みとしています。

この度、2025年10月1日～2026年3月31日に発売された新商品およびリニューアル商品を対象に、Mimi Beautyの公認サポートチームPRIMAmimistおよびSNSでの美容情報発信や良質なレビューをされているMimi BeautyユーザーやMimi Beauty編集部を含む554人による人気投票を実施いたしました。その中から各カテゴリの1～3位を「2026年上半期ベストコスメ」として発表いたします。（商品数が多いジャンルはMimi Beauty編集部独自に価格帯で部門を区切っております。）

■Mimi Beautyベストコスメとは

Mimi Beautyが半年ごとに開催している人気投票の企画。Mimi Beautyユーザーの投票によって1～3位が決まるベストコスメです。美容好きのMimi Beautyユーザーによる投票だからこそ、消費者目線でおすすめの商品を知ることが出来ます。また、半期ごとの新商品およびリニューアル商品を対象にしており、Mimi Beautyベストコスメを見ることで新しいときめくアイテムに出会えることを目指しております。

【調査概要】

調査期間：2026年4月1日～4月7日

有効回答数：554件

調査対象：Mimi Beautyユーザー、Mimi Beauty編集部

調査方法：インターネット調査

- カテゴリ別・価格帯別「2026年上半期ベストコスメ」

■ルージュ

【～2,999円の部門】

1位 Visee／ネンマクフェイク ルージュ II

2位 up2me／アップトゥーミー ハグマイリップ カラーロックプランピーバーム

3位 CEZANNE／ラスティンググロスリップN

【3,000円～の部門】

1位 DECORTE／ルージュデコルテ ティント ＆ プランプ

2位 NARS／アフターグロー リップバーム Ｎ

3位 M・A・C／パウダー キス ヘイジー マット リップスティック

■リキッドルージュ・グロス・その他リップ

【～2,999円の部門】

1位 KATE／リップモンスター クリスタルポッド

2位 KiSS／4Dリップ

3位 rom&nd／グラスティングカラーグロス スパークル

【3,000円～の部門】

1位 DIOR／ディオール アディクト リップ グロウ オイル

2位 MAQuillAGE／リップグロウボム

3位 ADDICTION／アディクション ザ リップグロス

■アイシャドウ

1位 excel／スキニーリッチシャドウ Ｎ

2位 JILL STUART／ジルスチュアート ドレスドブルーム アイズ

3位 Elegance／エレガンス シルキー リクイッド アイズ N

■アイライナー

1位 CEZANNE／極細アイライナーEXプラス

2位 KATE／ナミダノツルギライナー

3位 ヒロインメイク／クイックアイライナーS

■マスカラ・マスカラ下地

1位 ヒロインメイク／ロングUPマスカラ スーパーWP N

2位 MAJOLICA MAJORCA／ラッシュエキスパンダー ネオラッシュ

3位 ヒロインメイク／ボリュームUPマスカラ スーパーWP N

■アイブロウ

1位 dejavu／シアーカラーブロウ

2位 excel／エクセル ザ プライムアイブロウ

3位 KATE／アイブロウペンシルスーパースリム0.8

■チーク

1位 CANMAKE／クリームチーク

2位 Visee／レイヤード フルリ チーク

3位 KATE／バウンシーチークシャドウ

■シェーディング・ハイライト・ブロンザー

1位 RMK／RMK グロウ イルミネーター

2位 BANILA CO／バニラコ シルキーグロウハイライター

3位 KATE／ジュレリープコンシーラー クリア

■下地

【～2,999円の部門】

1位 乾燥さん／乾燥さん 保湿力スキンケア下地 ノンケミ

2位 fwee／スパグロウUVトーンアップベース

3位 毛穴パテ職人／サナ 毛穴パテ職人 毛穴隠しスティック

【3,000円～の部門】

1位 KANEBO／イルミネイティングプライマー

2位 SOFINA Primavista／角層保水プライマー

3位 numbuzin／5番 白玉グルタチオンCトーンアップベース SPF50+ PA++++

■BB・CCクリーム

1位 Elegance／エレガンス モデリング カラーベース UV

2位 DECORTE／ＵＶ コンフォート トーンアップＣＣ

3位 FASIO／BB ティント UV カバー

■リキッド・クリームファンデーション

【～2,999円の部門】

1位 KATE／ジュレリープファンデーション

2位 KISSME FERME／セラムカバーリキッドファンデ

3位 MISSHA／ミシャグロウスキンセラムデーション

【3,000円～の部門】

1位 MAQuillAGE／エッセンスリキッド EX ブライトグロウ

2位 NARS／ナチュラル ロングウェア ファンデーション

3位 SUQQU／ザ リクイド ファンデーション ｅ

■クッションファンデーション

1位 乾燥さん／乾燥さん 水分力スキンケアクッションファンデーション

2位 ByUR／セラムフィット フルカバー グロークッション V2

3位 Koh Gen Do／ザ・スキンウエイク 発酵液ファンデーション フィルタリングクリーム

■コンシーラー

1位 IPSA／クリエイティブコンシーラーe

2位 KATE／ジュレリープコンシーラー

3位 FASIO／うるおい整う アイクリームコンシーラー

■フェイスパウダー・おしろい

【～2,999円の部門】

1位 CEZANNE／毛穴レスフィックスパウダー

2位 ByUR／セラムフィット プレストパウダー

3位 club／クラブ すっぴんパウダーＵＶ

【3,000円～の部門】

1位 ANESSA／アネッサ パーフェクトUV ブラッシュオンパウダー

2位 JILL STUART／ジルスチュアート グロウシフォン ラスティング ルースパウダー

3位 ETVOS／ミネラルUVパウダーAZ

■フィックスミスト

1位 MAKE KEEP／メイク キープ ミスト EX + 無香料

2位 Chacott COSMETICS／チャコット フィニッシングキープミスト

3位 KATE／メイクトップコート

■クレンジング

【～2,999円の部門】

1位 なめらか本舗／薬用WRクレンジングクリーム ホワイト

2位 Bifesta／マスカラリムーバー EX

3位 Bifesta／アイメイクアップリムーバー アイラッシュケア

【3,000円～の部門】

1位 shu uemura／ブライト クレンジング オイル

2位 Koh Gen Do／THE SPA クレンジングローション 400mL

3位 IGNIS／モイスト ホットクレンジングジェル

■洗顔料・ピーリング

【～2,999円の部門】

1位 セタフィル(R)／セタフィル ジェントルSAクレンザー

2位 牛乳石鹸／スキンライフ 薬用洗顔フォーム

3位 FANCL／ピュアスムース泡洗顔料

【3,000円～の部門】

1位 SHIRORU／クリスタルホイップ

2位 DUO／クレンズセラム ピール＆ブースト 90g

3位 LUNASOL／ポリッシングクリア ジェルウォッシュ

■化粧水

【～2,999円の部門】

1位 IHADA／イハダ 薬用うるおいローション

2位 オードムーゲ／オードムーゲVC 薬用ふきとり化粧水

3位 INNISFREE／グリーンティー セラミド ミルク エッセンストナー

【3,000円～の部門】

1位 ｄプログラム／ｄ プログラム モイストケア ローション ＥＸ

2位 ELIXIR／エリクシール ブライトニング ローション しっとりタイプ ca

3位 ドモホルンリンクル／保湿液

■乳液

1位 ELIXIR／エリクシール ブライトニング エマルジョン しっとりタイプ ca

2位 IHADA／イハダ 薬用うるおいエマルジョン

3位 FLARUNE／フラルネ ブライトリファイン ミルク f EM

■美容液・ブースター・オイル

【～2,999円の部門】

1位 IHADA／イハダ 薬用リセットオイル

2位 乾燥さん／乾燥さん 薬用水分力ふき取りエッセンス

3位 COSRX／RX アドバンスド ザ・ビタミンC23セラム

【3,000円～の部門】

1位 SOFINA iP／【薬用】角層トーニングセラム

2位 Curel／キュレル 潤浸保湿 角層深部バリア美容液

3位 ONE BY KOSE／メラノショット P 40mL

■フェイスクリーム・バーム

【～2,999円の部門】

1位 INNISFREE／グリーンティー セラミド バリア クリーム

2位 VT COSMETICS／バクチオールリードルショットクリーム

3位 VT COSMETICS／お米カプセルクリーム

【3,000円～の部門】

1位 ドモホルンリンクル／クリーム20

2位 KOPHER／キュリペア インテンシブフィニッシュクリーム

3位 Dr.K／ドクターケイ 薬用ABC-GプレミアムクリームTA

■フェイスマスク・パック

【～2,999円の部門】

1位 LuLuLun／ルルルンプレシャス GREEN（Glow up）

2位 TRANSINO／トランシーノ(R) 薬用ブライトニングフェイシャルマスク

3位 乾燥さん／乾燥さん 薬用ナイトケアパック

【3,000円～の部門】

1位 Biodance／ビタナイアシンアミドゲルトナーパッド

2位 FEMMUE／ルミエール ヴァイタルマスク

3位 AMPLEUR／アンプルール パワーマスク

■日焼け止め

【～2,999円の部門】

1位 Curel／キュレル 潤浸保湿 スキンリペアＵＶセラム

2位 ANESSA／アネッサ パーフェクトUV スキンケアジェル NB

3位 ALLIE／アリィー クロノビューティ フラットスムースフィルターUV

【3,000円～の部門】

1位 ORBIS／オルビス リンクルブライトUVプロテクター N

2位 ETVOS／ミネラルUVアクアセラム50

3位 ALBION／Ｓ-ＵＶ カット リンクル イルミネイティング デイクリーム

■アイケア

1位 CANMAKE／ラッシュセラム ケア＆リペア

2位 d'Alba／ビタトーニングガルバニックリンクルアイクリーム

3位 DIOR／ディオール カプチュール アイ クリーム

■リップケア

1位 Torriden／セルメイジング コラーゲン リップエッセンス

2位 サンカット(R)／UV リップエッセンス

3位 DECENCIA／ディセンシア リペア リップ プランパー

■マルチユース（スキンケア）

1位 AQUALABEL／スペシャルジェルクリーム EX （モイストスムース）

2位 VT COSMETICS／お米マスククレンザー

3位 肌ラボ／肌ラボ(R)極潤(R)パーフェクトゲル（美白）

■シャンプー・トリートメント

【～2,999円の部門】

1位 melt／ディープ シャンプー／ディープ トリートメント

2位 YOLU／メロウナイトリペア シャンプー／トリートメント

3位 ReFa／ReFa MILK PROTEIN SHAMPOO STRAIGHT／TREATMENT STRAIGHT（リファミルクプロテインシャンプーストレート／トリートメントストレート）

【3,000円～の部門】

1位 YOLU／ヨル ワールド カームナイトリペアヘアケアセット

2位 DECORTE／ＡＱ リペア エッセンスシャンプー

3位 YOLU／ヨル ワールド リラックスナイトリペアヘアケアセット

■インバスヘアケア

1位 melt／クリーミー メルト パウダー

2位 KERASTASE／マスク クリームハイドラグレイズ

3位 SABON／リペアマスク ホワイトティー・セレブレーション

■アウトバスヘアケア

【～2,999円の部門】

1位 melt／ディープ コンディショニング ウォーター

2位 THE ANSWER／コンプリートラメラミルク

3位 La Sana／海藻 ヘア エッセンス しっとり［フラワーライチの香り］

【3,000円～の部門】

1位 JILL STUART／ジルスチュアート ミルキーホワイトフローラル ヘアミルク

2位 KERASTASE／グレイズドロップス

3位 Flora Notis JILL STUART／フローラノーティス ジルスチュアート センシュアルジャスミン リペアモイスト ヘアミルク

■ヘアスタイリング

1位 ケープ／ケープ for Straight

2位 Liese／スタイルロックバーム

3位 ReFa／ReFa LOCK BALM（リファロックバーム）

■ボディウォッシュ

1位 Dove／ふわとろボディウォッシュ チェリー＆アプリコットミルク

2位 ma&me Latte／マー＆ミー ピュアスキン 泡で出てくるボディソープ

3位 Dove／ダヴ ビューティセラムボディウォッシュ モイスチャーチャージ

■ボディスクラブ

1位 Dove／ふわとろクリーミースクラブ チェリー＆アプリコットミルク

2位 SABON／ボディスクラブ ホワイトティー・セレブレーション

3位 &honey／ディープ モイスト ボディスクラブ

■ボディローション・ミルク・クリーム・マスク

1位 Biore／ビオレ ザ ボディ お風呂でぬれた肌に使うボディ乳液 肌しっとり ホワイトティーの香り

2位 セタフィル(R)／セタフィル ジェントルSAローション

3位 Curel／キュレル ガサガサかかとをしっとり包む お手入れ底上げ かかとケアマスク

■ハンドケア

1位 Curel／キュレル 一晩中指先までまるごと守る お手入れ底上げ ハンドケアマスク

2位 FAS／FAS ザ ドレープ ハンドクリーム SAWARABI

3位 BAUM／バウム アロマティック ハンドクリーム n オーク フォレスト

■ネイル・ネイルケア

1位 NAIL HOLIC／ネイルホリック モードカラーズ

2位 Ducato／デュカート 爪美容液

3位 Ducato／割れ爪補修コート（マットタイプ）

■美容家電

1位 Panasonic／アイブロウ スムースピック ES-EF10

2位 Panasonic／VIOブラシ フェリエ ES-WB20

3位 MYTREX／MYTREX SHAPE POINTER

■オーラルケア

1位 ピュオーラ／ピュオーラ 泡ハミガキ

2位 ピュオーラ／ピュオーラ 洗口液

3位 ピュオーラ／ピュオーラ 泡で出てくる洗口液

■サプリメント・美容ドリンク

1位 POLA／ビタミンC コア チャージ

2位 オヤスミタンパク／オヤスミタンパク ヨーグルト風味＜プロテインパウダー＞

3位 FANCL／えんきんプレミアム

■入浴剤

1位 YOLU／ヨル ワールド ドリーミング バスタブレットアソート

2位 YOLU／ヨル ドリーミング バスタブレット ルイボス

3位 バスロマン／バスロマン ミルキーホリック ハニー×ピオニーの香り

■ツール系

1位 ROSY ROSA／パウダーブラシEX〈アングルド〉

2位 b idol／ほっぺ達人ブラシ

3位 KANEBO／メイクアップブラシ

■香水・ボディミスト

1位 FIANCEE／ボディミスト ホワイトティーの香り

2位 AYURA／メディテーションオードパルファム

3位 AYURA／メディテーションナイトトワレ

※価格帯部門は税込価格・編集部調べ

◆Mimi Beautyユーザーとは

mimist（Mimi Beauty会員）に登録している美容に関心のあるユーザーで、およそ4万人。ユーザー層は19～44歳。

◆ PRIMAmimistとは

Mimi Beauty公認のサポートチームです。SNSでの日常的な美容情報発信×良質なレビューをされているmimist（Mimi Beauty会員）のなかでも特に「発信意欲の高い美容オタクユーザー」で、現在320名が認定されています。

■本リリースの掲載内容の内、以下のブランド名および商品名には正式名称に特殊文字が含まれます。

・「Visee」の一つ目の「e」は「アキュート・アクセント」付きです。

・「DECORTE」の二つ目の「E」は「アキュート・アクセント」付きです。

・「Elegance」の二つ目の「e」は「アキュート・アクセント」付きです。

・「FLARUNE」の「E」は「アキュート・アクセント」付きです。

・「Curel」の「e」は「アキュート・アクセント」付きです。

・「ONE BY KOSE」の二つ目の「E」は「アキュート・アクセント」付きです。

・「KERASTASE」の一つ目の「e」は「アキュート・アクセント」付きです。

・「ma&me Latte」の一つ目の「a」と一つ目の「e」は「ウムラウト」付きです。

・「Biore」の「e」は「アキュート・アクセント」付きです。

・「FIANCEE」の一つ目の「E」は「アキュート・アクセント」付きです。

■本リリースに掲載している商品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。