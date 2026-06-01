王様のアイディア参加クリエイター「ミチル」新商品を発売！

株式会社パートナーズ

株式会社パートナーズ（本社：東京都新宿区、代表取締役：盛田哲平）が運営する「王様のアイディア」は、クリエイター・ミチル氏との共同企画による新商品を発売いたします。

本商品は、株式会社ほぼ日が主催する「生活のたのしみ展2026」（2026年6月1日～6月7日開催）内の『架空が実在する雑貨店』ブースにて先行販売されます。

今回発売する商品は、「夏祭り金魚エコバッグ」「雨のめグミ」、そしてHARIO Lampwork Factoryとのコラボレーションによるガラスアクセサリーシリーズです。

このほか、定番商品である「氷山になるティッシュケース」「カニ泡ソープディスペンサー」なども販売されます。

王様のアイディアは、クリエイターの発想やアイデアを商品として世の中へ届けることを目的としたプロジェクトです。本企画では、発売商品の一部について、ミチル氏のアイデアを形にするパートナーとして企画・開発・製造を担当しました。

【商品情報】

「夏祭り金魚エコバッグ」＜新作＞\2,750（税込み）

左：袋入れした状態 、右：袋から取り出し開いた状態エコバッグの内側についた透明ポケット

夜店の金魚すくいをモチーフにしたエコバッグです。

袋の中を泳ぐ金魚と水面を思わせるデザインにより、まるで金魚を持ち帰っているかのような楽しさを表現しました。

「雨のめグミ」＜新作＞\1,620（税込み）

梅雨を少しでも楽しい気持ちで過ごせたら――。

そんな発想から生まれた「雨の恵みのグミ」です。

水滴をモチーフにしたグミが、雨の日のどんよりした気分をそっと潤してくれます。

「HARIO Lampwork Factory」＜新作＞

・こんがりプレッツェルのネックレス \8,800（税込み）

・ピーチゼリーのピアス \7,700（税込み）

・グレープゼリーのピアス \7,700（税込み）

・ピーチゼリーのイヤリング \7,700（税込み）

・グレープゼリーのイヤリング \7,700（税込み）

・シロクマのネックレス \7,700（税込み）

左：氷山になるティッシュケース右：シロクマのネックレス

耐熱ガラスメーカーHARIOが展開するハンドメイドアクセサリーブランド「HARIO Lampwork Factory」とのコラボレーションにより誕生したシリーズです。

ミチル氏のユニークな発想を、職人による手仕事で一点ずつ仕上げたガラスアクセサリーとして表現しました。

【生活のたのしみ展】

開催日：2026年6月1日（月）～ 6月7日（日）

時間：11時 ～ 19時（最終日は～18時）

※最終入場は18時45分（最終日は17時45分）

※一部、事前入場予約制のお店がございます。

場所：新宿住友ビル 三角広場

入場料：無料

【株式会社パートナーズ】

ワクワクを、共創しよう。

わたしたちは、アイディアをカタチにする、ものづくりのプロフェッショナル集団です。企業・カスタマー・クリエイターとの共創を通じて、ワクワクを創り続けます。

【パートナーズが王様のアイディアを復活させたワケ】

私たちパートナーズは、多種多様なアイデアや企画をプロダクトとして具現化し、世の中の人々に手に取ってもらえるように量産化する仕組みをもつ会社です。

「王様のアイディア」を令和の時代に復活させ、運営する――。

これは、長年培ってきたものづくりの知見はもちろん、企画・製造するクリエイターの皆様の素晴らしさを広めたい。ものづくりの価値をもっと高めたいという思いが縁を結び、新たなチャレンジへと繋がりました。

王様のアイディア

https://www.kingsidea.jp

株式会社パートナーズ

https://www.ptns-sp.com/