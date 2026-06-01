【説明会開催】物流拠点機能強化支援事業費補助金（非常用電源設備の導入補助事業及び災害時の支援物資輸送体制構築促進事業）［6/16（火） オンライン］
国土交通省「物流拠点機能強化支援事業費補助金」について、 事業概要や申請方法をご案内する説明会を開催いたします。
本説明会では、物流拠点における非常用電源設備の導入支援および、 災害時の支援物資輸送体制の構築・強化に関する補助事業の概要を説明するとともに、 皆さまからのご質問にお答えします。
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■補助金の概要・公募要領はこちら
物流拠点機能強化支援事業費補助金（非常用電源設備の導入補助事業及び災害時の支援物資輸送体制構築促進事業） | NTTデータ経営研究所(https://www.nttdata-strategy.com/lp/resilience_logistic/)
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■事業概要説明会
【日 時】
（1）6月16日（火）14:00～14:45 非常用電源設備の導入補助事業
（2）6月16日（火）15:00～15:45 災害時の支援物資輸送体制構築促進事業
【形 式】
オンライン開催（Microsoft Teams）
【内 容】
・「物流拠点機能強化支援事業」（補助事業）の概要説明
・質疑応答
【参加方法】
6月15日（月）13:00までに、以下の申込フォームよりお申し込みください。
説明会申込フォーム :
https://area18.smp.ne.jp/area/is?SMPFORM=ogle-mcshlg-34ba1bb0c6decb1e25a4ea1b9e794bdd
※ご登録いただいた個人情報は、本説明会の運営に必要な範囲でのみ使用します。
※説明会への参加有無は、応募要件や採択結果に影響するものではありません。
※説明会の動画は後日公開予定です。
本補助金の活用をご検討の皆さまにおかれましては、 ぜひ本説明会へのご参加をご検討ください。
■本補助金に関するお問い合わせ
物流拠点機能強化支援事業費補助金事務局（執行団体：NTTデータ経営研究所）
受付時間：平日10:00～17:00（土日祝日及び年末年始を除く）
電話：03-5676-5302
メール：logi-support@nttdata-strategy.com