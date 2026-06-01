有明アリーナスポーツフェス2026開催のお知らせ

株式会社東京ユナイテッドバスケットボール

江東区で活動するプロスポーツチーム/団体などが各スポーツの体験ブースを展開。トッププロ選手との交流など、親子で楽しめる空間になっており、子どもから大人まで楽しめるスポーツ体験が出来ます。

各クラブのプロ選手や指導者が参加者の皆様に直接指導いたしますので、初心者の方でも安心してご参加いただけます。

また、各体験ブースを巡って抽選に参加できるスタンプラリーを実施。「クラブメッド」のリゾート宿泊券など、豪華景品もご用意しています。

参加費用は無料となっておりますので、お気軽にご参加ください。

ぜひ、皆様のご参加をお待ちしております。素晴らしいスポーツ体験を通じて、地域のスポーツ文化を盛り上げましょう！

イベント概要

参加予定チーム/内容

※参加選手、内容は後日更新予定

東京ユナイテッドバスケットボールクラブ(https://tubc.tokyo/)(バスケットボール)

東京ユナイテッドFC(https://tokyo-united-fc.jp/)(サッカー)

清水建設江東ブルーシャークス(https://blue-sharks.jp/)(ラグビー)

NO EXCUSE(https://www.noexcuse.jp/top.html)(車いすバスケットボール)

プロレスリング・ノア(https://www.noah.co.jp/)(プロレス)

BIPROGYバドミントンチーム(https://www.biprogy.com/badminton/)(バドミントン)

HOBIE(https://hobiejapan.com/)（足漕ぎSUP・カヤック）

Padel Asia(https://www.padelasia.jp/)(パデル)

江東スポーツ施設運営パートナーズ(https://www.di-ksp.jp/)(アーチェリー)

江東区健康スポーツ公社(https://www.koto-hsc.or.jp/)(eスポーツ)

東京湾岸警察署(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/shokai/ichiran/kankatsu/tokyowangan/index.html)(警察車両展示)

日時

7月28日(火) 14:00-18:00 / 受付開始 13:45 （予定）

会場

有明アリーナ（東京都江東区有明1丁目11番1号）

※会場内へは、サブアリーナ入口よりご入場ください。

参加費用

無料

※事前申し込み不要

備考

(1)ボール等の競技に必要な道具は、主催者が用意します。

(2)当日は動きやすい服装でお越しください（更衣室は用意しておりません） 参加種目によっては屋内履きが必要になります。

(3)イベント中のケガに関しては、応急処置のみ行います。ケガに関しては、主催者加入の傷害保険の範囲内のみの補償とします。

主催：株式会社東京有明アリーナ(https://ariake-arena.tokyo/)

協賛：サントリーホールディングス株式会社(https://www.suntory.co.jp/)、株式会社クラブメッド(https://www.clubmed.co.jp/)

後援：株式会社スポーツニッポン新聞社(https://sponichi.jp/)、江東区(https://www.city.koto.lg.jp/)

問合せ先

有明アリーナスポーツフェス事務局（TUBC）： info@tubc.tokyo