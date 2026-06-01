Duolingo、「失った連続記録（ストリーク）」を取り戻せるキャンペーンを開始！

Duolingo, Inc.

Duolingo, Inc.（本社所在地：Pittsburgh, USA）が提供する教育アプリ「Duolingo」は、過去に途絶えさせてしまった連続記録（ストリーク）を取り戻せるキャンペーンを開始いたします。

過去に30日以上のストリークを達成したことがある学習者は、1回のセッションで3レッスンを完了することで、失ったストリークを復活させることができます。また、現在も利用中のユーザーで、過去に現在より長いストリークを達成していた場合も、本キャンペーンを通じて復活が可能です。

キャンペーン実施期間は2026年6月1日（月）～2026年6月30日（火）で、対象ユーザーには期間中、アプリ内にストリーク復活オプションが表示されます。

ストリーク復活は、これまで世界中の学習者から最も多く寄せられてきた要望のひとつです。過去1年間だけでも、80カ国以上で何万人もの学習者がSNSを通じてストリーク復活を希望していました。

今回のイベントは、Duolingoのマスコットキャラクターである緑のフクロウ「Duo」の誕生日に合わせて実施されるもので、これまで積み重ねてきた学習習慣を再び取り戻す機会を提供します。

Duolingoでは、ストリークは毎日の学習習慣を維持するための重要なモチベーション機能であり、多くの学習者にとって誇りでもあると考えています。一方で、ストリークを失うことは学習継続への意欲低下につながることもあり、離脱理由として最も多く挙げられる要因のひとつとなっています。

特に日本は、Duolingoにおける平均ストリーク日数が世界で最も長い市場であり、日々の学習習慣を継続するユーザーが多いことが特徴です。日本の学習者は深夜帯にレッスンを行う傾向もあり、1日の終わりに学習時間を確保するスタイルが定着しています。

日本国内で現在確認されている最長の現役ストリークは4,600日超で、イタリア語を学習しているユーザーによって維持されています。

今回のイベントは、学習者がこれまで積み重ねてきた努力や学習習慣を途切れたままにせず、再び学習を始めるきっかけを提供することを目的としています。復帰した学習者は、以前よりさらに進化したDuolingoを体験できます。

直近では下記のアップデートが追加されており、復帰ユーザーはこれらの機能を楽しむことができます。

- 人気9言語でCEFR B2レベルまで対応した上級コンテンツ- 実践的な会話力を鍛える「Speaking Adventures」- 記憶定着をサポートする「Flashcards」- 間違いの理由を理解できる「スマート解説」- 過去の内容を復習できる「トレーニングルーム」- 学習進捗を可視化する「Duolingoスコア」- 7百万人以上が利用するチェスコース- 小学校から高校レベルまで対応する数学コースDuolingoについて

「誰もが利用できる、世界最高の教育を開発する」ことをミッションに、モバイル学習プラットフォーム「duolingo」、英語力認定試験「Duolingo English Test」を提供しています。



Duolingo（www.duolingo.com）は、世界で最も人気のあるモバイル学習プラットフォームであり、教育カテゴリにおいて世界で最も多くダウンロードされているアプリです。短く遊び感覚で取り組めるレッスンを通じて、言語・数学・音楽・チェスを学ぶことができます。英語だけでなく、スペイン語、フランス語、ドイツ語、韓国語など、合計250以上のコースを提供しています。



「Duolingo English Test」は、海外大学進学など英語力の証明が必要とされる場面で利用できる信頼性の高い試験です。地理的・経済的制約に縛られることなく受験することができ、現在世界6,000以上の教育機関で受け入れられています。