「VIAGE×サンリオキャラクターズ」オリジナルノベルティプレゼントキャンペーンを2026年6月1日(月)よりスタート！

株式会社HRC(C)'26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L670648

バストケアを中心とした女性向け通販事業を展開する、株式会社HRC (本社：東京都豊島区 代表取締役：中沢宏)が「VIAGE×サンリオキャラクターズ」オリジナルノベルティ（オリジナルマスコット ポーチ付き・オリジナルステッカー）をプレゼントするキャンペーンを【2026年6月1日(月)】より公式WEBサイトにて実施いたします。

▶販売店：ECサイト「HRC公式ストア」

https://c.ho-br.com/prprvi260512

今回のキャンペーンでは、株式会社HRCが展開する「VIAGE」と、

株式会社サンリオの「サンリオキャラクターズ」とのコラボレーションによる、

オリジナルデザインを取り入れた、

オリジナルマスコット ポーチ付きとオリジナルステッカーをご用意しました(ハート)

オリジナルマスコット ポーチ付き

(C)'26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L670648

※お申し込みボタンに「マスコット付き」と表記のあるセットが対象セットになります。

※期間は予告なく変更になります。

※ノベルティはランダムでのお届けのため同じデザインが届く可能性があります。予めご了承ください。

※ノベルティはなくなり次第終了となります。

オリジナルステッカー

(C)'26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L670648

※ブラ1枚のご購入でプレゼント。

※ノベルティはなくなり次第終了となります。

(C)'26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L670648 モデル着用商品：マイメロディ(C)'26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L670648 モデル着用商品：ポムポムプリン

(C)'26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L670648 ※画像内のバッグ・リップ等は使用例であり、本製品（ノベルティ）には含まれません。

バッグにつけたり、コスメを入れたり...

アレンジしてもかわいい(ハート)

<オリジナルマスコット ポーチ付き>

全7種

クロミ、ポムポムプリン、ポチャッコ、ハンギョドン、ハローキティ、マイメロディ、シナモロール

※お申し込みボタンに「マスコット付き」と表記のあるセットが対象セットになります。

※期間は予告なく変更になります。

<ステッカー>

全8種

クロミ、ポムポムプリン、ポチャッコ、ハンギョドン、ハローキティ、マイメロディ、シナモロール、サンリオキャラクターズ

※ノベルティはランダムでのお届けのため同じデザインが届く可能性があります。予めご了承ください。

※ノベルティはなくなり次第終了となります。

▶販売店：ECサイト「HRC公式ストア」

https://c.ho-br.com/prprvi260512

商品概要：ナイトブラ

VIAGE Air × サンリオキャラクターズ ブラ＆ショーツ（左からマイメロディ、ハローキティ、クロミ、ポチャッコ、ポムポムプリン、シナモロール、ハンギョドン） (C)'26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L670648

■商品名

VIAGE × サンリオキャラクターズ

■素材

本体：ナイロン87％ ポリウレタン13％

アンダー：ナイロン80% ポリウレタン19% ポリエステル1%

■サイズ

S・SM・M・ML・L・LL

商品概要：ショーツ

■商品名

VIAGE × サンリオキャラクターズ

■素材

本体 ナイロン89％・ポリウレタン11％

クロッチ 綿100％

ウエスト ナイロン82％・ポリウレタン16％・ポリエステル2％

■サイズ

S・M・L・LL

商品概要：ナイトブラ エアー

■商品名

VIAGE Air × サンリオキャラクターズ

■素材

本体：ナイロン87％ ポリウレタン13％

背面：ナイロン82％ ポリウレタン18％

アンダー：ナイロン80% ポリウレタン19% ポリエステル1%

■サイズ

S・SM・M・ML・L・LL

商品概要：ショーツ エアー

■商品名

VIAGE Air × サンリオキャラクターズ

■素材

本体 ナイロン90％・ポリウレタン10％

クロッチ 綿100％

ウエスト ナイロン83％・ポリウレタン15％・ポリエステル2％

■サイズ

S・M・L・LL

【商品コンセプト】

圧倒的な機能性と着心地でキレイなバストを実現するナイトブラ

「お椀型になっている」「上向きになっている」「左右のバランスが良い」「ハリがある」

VIAGEナイトブラは、そのようなキレイな理想のバストを実現するために設計されたナイトブラです。

機能性と着心地において徹底的に細部にこだわり、

バストケアのために本当に必要なものだけを取り入れてつくりました。

業界最高水準の品質を目指したからこそ実現した

「圧倒的な機能性」と「圧倒的な着心地」をお届けいたします。

VIAGEシリーズは現在累計販売枚数1,000万枚を突破しています。

※2025年7月末時点

会社概要

■株式会社HRC

所在地：東京都豊島区高田3-14-29 KDX高田馬場ビル5階

代表者：代表取締役 中沢宏

創 業：2015年10月

資本金：3000万円

従業員：113名（2026年3月時点）※子会社含む

URL：https://c-hrc.com/

【ネクステージGroup】

■ネクステージグループホールディングス株式会社

所在地：東京都新宿区高田馬場4丁目9-12 日新西北ビル 7階

代表者：丹野 直人（代表取締役社長・グループCEO）

創業：2006年8月

資本金：約2億7,052万円（グループ総資本金）

従業員数：255名（2025年10月時点）※グループ全体、派遣・パート除く

URL：https://c-nextage.com/