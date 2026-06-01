北海道イエロースターズ チームロゴ変更のお知らせ

株式会社北海道イエロースターズ

北海道イエロースターズ（代表取締役社長：澤野佑介）は、2026/27シーズンよりSVリーグへ参入するにあたり、さらなる飛躍とチーム価値の向上を目指し、チームロゴを変更する運びとなりましたことをお知らせいたします。新ロゴは2026年7月1日（水）より使用を開始いたします。

■ ロゴデザインについて

平面的な星ではなく、影と光を意識した面の重なりによって立体感と奥行きを表現し、光を受けて浮かび上がる星は、これまで積み重ねてきた喜びも苦悩もすべてを糧としながら、チームの勝利を掴むために輝く光を象徴しています。スケール感のある構成により、未来へ向かって広がっていくチームの可能性を表現しています。

■ ロゴ変更の背景と決意

このたびのロゴ変更は、2026/27シーズンからのSVリーグという新たな舞台への挑戦に向けたものです。国内最高峰リーグへの参入にあたり、さらなる飛躍を遂げ、チーム価値を向上させるという強い決意が込められています。北海道イエロースターズは今後も、新たなロゴのもと地域に根ざしたクラブとして一層の成長を目指してまいります。

■ 新ロゴの運用と切り替えについて

・新ロゴ使用開始日：2026年7月1日（水）

引き続き変わらぬご支援、ご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。