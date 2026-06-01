作家・文学紹介者の「頭木弘樹」氏がプロ向け執筆プラットフォーム「theLetter」でニュースレター配信を開始

株式会社OutNow

株式会社OutNow（本社：東京都中央区、代表取締役：濱本至）が運営する、プロ・専門家向けストック型執筆プラットフォーム「theLetter」にて、作家・文学紹介者の頭木弘樹氏が、新たに書き手ユーザーとして配信を開始しました。

頭木弘樹氏のコメント

フランツ・カフカの短編小説を毎日少しずつ翻訳して、コメントをつけて、配信していきます。カフカは少しずつ小分けして読むのがベストですから、カフカの小説をじっくり味わいたい人、翻訳を読むだけではわからない、原文にはどう書いてあるのかを知りたい方にお届けしたいと思います。エッセイも書いていくつもりです。おすすめ本のご紹介も不定期でしていきます。

頭木弘樹の毎日カフカ翻訳（＆おおすめ本紹介）レター：https://kashiragi.theletter.jp/(https://kashiragi.theletter.jp/)

フランツ・カフカの短編小説を、毎日少しずつ翻訳しながら、コメントを添えてお届けするニュースレター

＜頭木弘樹氏プロフィール ＞

作家・文学紹介者。筑波大学に在籍していた20歳のときに難病である潰瘍性大腸炎を発症し、13年間の闘病生活を送る。その経験のなかでカフカの言葉に救われたことから、2011年に『絶望名人カフカの人生論』を編訳。以後、文学をはじめ、さまざまなジャンルの本を執筆している。著書に『口の立つやつが勝つってことでいいのか』、『食べることと出すこと』、『絶望名言 文庫版』、『落語を聴いてみたけど面白くなかった人へ』他多数。

theLetter について

theLetter は医師や弁護士、コラムニストやジャーナリスト等、書籍を出してきたような専門性の高い書き手が多く在籍する、プロ・専門家向けの執筆プラットフォームです。現在は ビジネス・インテリア・経済・医療・金融・政治・スポーツ・エンタメ等の分野で活躍する1,000 人以上の書き手が情報発信をしています。

サービスサイト：https://theletter.jp/

＜法人向けサービス＞

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著書を持つような信頼性と専門性のあるインフルエンサーによるメディアが集まる「theLetter」が、所属のインフルエンサーとの対談・取材記事を作成し、低予算で御社商品/サービスの認知・理解促進・信頼性向上に貢献します。



事例・資料のダウンロードはこちらから：https://lp.theletter.jp/showcase





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