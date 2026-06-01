【国内初】マイナポータルAPI連携による健康管理・治験参加前確認支援を開始

3Hメディソリューション株式会社

医薬品開発を支援する3Hメディソリューション株式会社（所在地：東京都豊島区、代表取締役：滝澤宏隆）は、デジタル庁が提供するマイナポータルAPIとの連携を開始し、当社が運営する治験情報サイト「生活向上WEB」内の健康管理コンテンツ「マイカルテ」において利用者本人の同意に基づき取得した健診情報・薬剤情報等を活用した健康管理機能、および治験・臨床試験等の参加条件との適合性確認支援機能の提供を2026年6月1日より開始しました。

本機能により、利用者は自身の健康状態や服薬状況をマイカルテ上で確認・管理できるほか、取得した情報をもとに、生活習慣の振り返りや健康維持の参考として活用することができます。また、治験・臨床試験等の参加を検討する際には、自身の健康情報と各試験の参加条件との合致可能性を事前に確認しやすくなります。

なお、本機能による確認は、治験・臨床試験等の参加前の事前確認を支援するものであり、最終的な参加可否は各治験・臨床試験等の実施医療機関における診察・検査・治験責任医師等の判断により決定されます。

■ サービス開始の背景と目的

当社が運営する「生活向上WEB」には、治験・臨床試験等への参加を希望する111万人を超える会員が登録しています。一方で、利用者が自身の健診情報や服薬情報を継続的に把握・管理するには、情報を手入力する負担や、記憶に頼った自己申告による入力ミス・申告漏れといった課題がありました。

また、治験・臨床試験等への応募においても、健康状態や服薬状況が参加条件に影響する場合があり、応募後または来院後に条件を満たさないことが判明するケースがあります。

今回のマイナポータルAPI連携により、利用者本人の同意に基づき、健診情報・薬剤情報・予防接種情報等を取得し、マイカルテ上で健康状態を確認・管理できるようになります。さらに、取得した情報を治験・臨床試験等の参加条件との確認に活用することで、利用者が自身に合った情報へ円滑にアクセスできる環境を提供します。

■ 本機能の3つの特長

1. マイナポータルAPI連携による健康情報の自動取得

利用者本人の同意に基づき、マイナポータルAPIを通じて薬剤情報、特定健診情報、予防接種情報等を取得します。これにより、利用者は「マイカルテ」上で自身の健康状態や服薬状況を確認・管理し、生活習慣の振り返りや健康維持の参考として活用できます。

2. 治験・臨床試験等への応募時確認を支援

取得した健診情報・薬剤情報等を治験・臨床試験等の参加条件との確認に活用することで、利用者は応募時に自身の条件との合致可能性を確認しやすくなります。マイナポータルAPIで取得した健診・薬剤情報等を、生活者向けの健康管理機能と治験・臨床試験等の参加条件確認支援に活用する取り組みは国内初となります。

※ 2026年6月時点、日本国内における「治験被験者・モニター募集の会員制プラットフォーム」として、マイナポータルAPIを活用した薬剤情報・特定健診結果の連携機能を導入し、生活者向けの健康管理機能と治験参加条件の確認支援に活用する取り組みにとして（当社調べ）。

3. 利用者・医療機関・治験依頼者の負担軽減

応募時に健康状態や服薬状況を確認できることで、条件に合わない応募や不要な来院の抑制が期待されます。これにより、利用者の負担軽減に加え、医療機関における確認業務や、治験依頼者におけるスクリーニングプロセスの効率化にも貢献します。

■ 今後の展望

今後は、利用者本人の同意を前提に、マイナポータルAPIから取得可能な健康・医療関連情報の活用範囲を拡大し、生活向上WEB「マイカルテ」を、健康管理と治験参加機会をつなぐプラットフォームへと発展させてまいります。

日本の新薬開発においては、治験参加者の確保やスクリーニング効率の向上が重要な課題となっています。当社は、111万人を超える生活向上WEB会員基盤と、信頼性の高い健康・医療関連データを組み合わせることで、患者・医療機関・製薬企業がより円滑につながる治験エコシステムの構築を目指します。

これにより、治験参加を希望する方が自身に合った情報へアクセスしやすい環境を整えるとともに、医薬品開発の効率化と医療の発展に貢献してまいります。

■ 生活向上WEB「マイカルテ」との連携について

利用者がマイナポータルとの連携を同意することでマイカルテ上での健康管理が可能

■ マイナポータルAPIから取得可能な主な情報

本機能では、利用者本人の同意に基づき、以下の情報を取得・活用します。

※取得可能な情報の範囲・期間・項目数は、マイナポータルAPIの仕様および利用者ごとの情報登録状況により異なります。

※取得した情報は、健康管理および治験・臨床試験等の参加条件確認支援の目的に限定して取り扱います。

※本サービスでは、マイナンバーそのものは取得しません。

■ 生活向上WEBについて（https://www.seikatsu-kojo.jp/(https://www.seikatsu-kojo.jp/)）

生活向上WEBは、約111万人が登録する日本最大級の治験情報サイトです。治験・臨床試験情報のほか、患者調査、健康食品・コスメのモニター情報など、ヘルスケアに関するさまざまな情報を提供しています。生活向上WEBを通じて年間約1万人以上の方が治験・臨床試験等に参加し、新薬やヘルスケア関連商品の開発に貢献しています。

■ 3Hメディソリューション株式会社について（https://3h-ms.co.jp/(https://3h-ms.co.jp/)）

3Hメディソリューションは、人の健康と幸せをつなぐ“Patient Intelligence Company”として、医薬・医療分野における被験者募集、DCT、患者調査、情報提供、アプリ・システム開発支援までをワンストップで提供しています。

サイエンスとPatient Centricityに基づく創薬・育薬支援と、最新テクノロジーを活用した治験エコシステムの実現により、患者さん、医療現場、製薬企業の課題解決に貢献しています。