【野田クリの野望～ゲーム天下統一への道～】野田クリ殿ご乱心！？超・没入型ドキドキ恋愛ゲーム「Venus Vacation PRISM」／あす6月2日（火）よる9時25分～放送
東京メトロポリタンテレビジョン（TOKYO MX）で毎週火曜日21:25～21:54に放送中のゲームバラエティ番組『野田クリの野望～ゲーム天下統一への道～』。あす6月2日（火）の放送内容をお知らせいたします。
野田軍ゲーム担当家臣・ひろちんがまたまた男子必見のドキドキ恋愛ゲームを持参！
今回はコーエーテクモゲームスの大人気格闘ゲーム「DEAD OR ALIVE」シリーズに登場する美女たちとの本格恋愛ストーリーを楽しめる話題作「Venus Vacation PRISM」をプレイします！
常夏の楽園を舞台に、美女キャラクターたちの“写真撮影”に燃える野田クリ、長年培ってきた“エイム力（りょく）”のすべてをここで発揮するとのこと…！
美女たちの熱視線に大興奮する野田軍をお楽しみに！
『野田クリの野望』は、ゲームの“深すぎる”世界にどっぷり浸かる30分！
ゲームを愛する武将・野田クリスタルが、毎回マニアックな知識を持つ「ゲーム界の傾奇者」と接見。“ゲーム戦国時代”の雄となるべく、他ゲーム番組ではあまり触れられていないニッチなジャンルや、未知の領域を開拓。
猛者ゲーマーたちによる独自の遊び方や、マニアックすぎるゲームの楽しみ方も紹介していく…！
野田将軍を支える主な家臣は、お笑い界屈指のマッチョ芸人・青木マッチョ（かけおち）、帝京大出身のラグビー芸人・しんや。
【PR動画】
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2jgtgV0-Zm4 ]
https://youtu.be/2jgtgV0-Zm4
■場面写真公開
◆番組概要
※放送日時・内容は編成の都合上、変更の可能性があります。予めご了承ください。
【タイトル】 野田クリの野望～ゲーム天下統一への道～
【放送日時】 2026年6月2日(火) 21:25～21:54 ＜TOKYO MX1＞
※毎週火曜日21:25～21:54 ＜TOKYO MX1＞
【 配信 】 Rチャンネルにて放送同時配信
TVerにて4週間見逃し配信
https://tver.jp/series/srms86j6tm(https://tver.jp/series/srms86j6tm)
【 出演 】野田クリスタル（マヂカルラブリー）、しんや、青木マッチョ（かけおち）、
ひろちん
【 番組HP 】 https://s.mxtv.jp/variety/nodacry_yabou/(https://s.mxtv.jp/variety/nodacry_yabou/)
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