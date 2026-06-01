【野田クリの野望～ゲーム天下統一への道～】野田クリ殿ご乱心！？超・没入型ドキドキ恋愛ゲーム「Venus Vacation PRISM」／あす6月2日（火）よる9時25分～放送

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東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

東京メトロポリタンテレビジョン（TOKYO MX）で毎週火曜日21:25～21:54に放送中のゲームバラエティ番組『野田クリの野望～ゲーム天下統一への道～』。あす6月2日（火）の放送内容をお知らせいたします。




野田軍ゲーム担当家臣・ひろちんがまたまた男子必見のドキドキ恋愛ゲームを持参！


今回はコーエーテクモゲームスの大人気格闘ゲーム「DEAD OR ALIVE」シリーズに登場する美女たちとの本格恋愛ストーリーを楽しめる話題作「Venus Vacation PRISM」をプレイします！


常夏の楽園を舞台に、美女キャラクターたちの“写真撮影”に燃える野田クリ、長年培ってきた“エイム力（りょく）”のすべてをここで発揮するとのこと…！


美女たちの熱視線に大興奮する野田軍をお楽しみに！



『野田クリの野望』は、ゲームの“深すぎる”世界にどっぷり浸かる30分！


ゲームを愛する武将・野田クリスタルが、毎回マニアックな知識を持つ「ゲーム界の傾奇者」と接見。“ゲーム戦国時代”の雄となるべく、他ゲーム番組ではあまり触れられていないニッチなジャンルや、未知の領域を開拓。


猛者ゲーマーたちによる独自の遊び方や、マニアックすぎるゲームの楽しみ方も紹介していく…！


野田将軍を支える主な家臣は、お笑い界屈指のマッチョ芸人・青木マッチョ（かけおち）、帝京大出身のラグビー芸人・しんや。



【PR動画】


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2jgtgV0-Zm4 ]

https://youtu.be/2jgtgV0-Zm4


■場面写真公開













◆番組概要　


※放送日時・内容は編成の都合上、変更の可能性があります。予めご了承ください。



【タイトル】 野田クリの野望～ゲーム天下統一への道～


【放送日時】 2026年6月2日(火) 21:25～21:54 ＜TOKYO MX1＞


　　　　　　 ※毎週火曜日21:25～21:54 ＜TOKYO MX1＞


【　配信　】 Rチャンネルにて放送同時配信


　　　　　　 TVerにて4週間見逃し配信


　　　　　　 https://tver.jp/series/srms86j6tm(https://tver.jp/series/srms86j6tm)


【　出演　】野田クリスタル（マヂカルラブリー）、しんや、青木マッチョ（かけおち）、


　　　　　　ひろちん


【 番組HP 】 https://s.mxtv.jp/variety/nodacry_yabou/(https://s.mxtv.jp/variety/nodacry_yabou/)


【番組SNS】 X：https://x.com/yabou_mx


　　　　　　 YouTube：https://www.youtube.com/@yabou_mx


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