【今夏リリース】LINE連携×チケット販売×入場管理を統合――新チケットサービス「LINKET（リンケット）」

株式会社ＩＣ

株式会社IC（本社：東京都港区／東証スタンダード4769／代表取締役社長執行役員：齋藤 良二、以下「IC」）は、新たなLINE連携型チケット販売サービス「LINKET(リンケット)」を2026年夏に提供開始予定であることをお知らせいたします。

LINKETは、当社が提供するLINE連携型チケット販売・管理サービス「チケット for LINE Hybrid」と、入場管理サービス「HINORI」の特長を融合した新サービスです。

イベントや施設運営を取り巻く環境が変化する中、主催者・運営者には「販売」「集客」「来場管理」「顧客コミュニケーション」「リピーター育成」を一体化した運営体制が求められています。LINKETは、こうした課題に対し、「チケットを起点に様々なものをつなぐ」サービスとして開発をスタートいたしました。

■LINKETに込めた思い

LINKETは、「LINK（つながる）」 × 「TICKET（チケット）」

を組み合わせた名称です。

チケット販売を単なる入場管理ではなく、

・人とイベントをつなぐ

・主催者と来場者をつなぐ

・販売から体験をつなぐ

存在へ進化させたいという想いを込めています。

■サービス開発の背景

イベント・スポーツ・エンターテインメント・施設運営の現場では、デジタル化の進展に伴い、チケット販売だけではなく、顧客との継続的なコミュニケーションや来場時のスムーズな受付体験、運営効率化まで含めた一体的な仕組みづくりが求められています。

一方で、

- チケット販売システム- 顧客コミュニケーション- 来場受付・入場管理- 運営データ管理- 情報発信

が個別に管理されているケースも多く、運営負荷や顧客体験向上に課題が存在しています。

LINKETでは、これらをよりシームレスにつなぐことで、運営効率化と利用者体験向上の両立を目指します。

■LINKETの特長

LINKETは、当社がこれまで提供してきた2つのサービスの強みを活かし、開発を進めています。

- チケット for LINE Hybrid

LINEを活用したチケット販売・管理サービス。電子チケット発行、QRコード受付、LINE連携による情報発信などに対応しています。

https://tfl.ic-product.jp/

- HINORI

入場管理・受付運営に強みを持つチケットサービスです。

https://ic-hinori.jp/

LINKETでは、両サービスのノウハウを融合し、販売から来場体験、リピーター育成までを一貫して支援するサービス提供を目指します。

■今後の展開

LINKETは、2026年夏の提供開始を予定し、開発を進めております。

サービス詳細や機能情報、対応領域などについては順次発表してまいります。

株式会社ICは今後も、ITの力を通じて、企業・施設・イベント運営のDX推進と利用者体験向上に貢献してまいります。

■会社概要

ICは、1978年に設立。ソフトウェア開発、インフラ設計構築、運用支援までトータルソリューションを提供するITソリューション事業と、自社サービスの開発・提供を行うITサービス事業を展開しています。私たちのポリシーは、できない理由を探すのではなく、お客様の立場にたち、お客様と一緒に「できる方法を考える」こと。これからも、業界業種・規模問わず幅広い企業、お客様と社会に貢献していきます。

社名:株式会社IC

所在地:〒108-6027 東京都港区港南二丁目15-3 品川インターシティC棟7階

設立:1978年2月20日

公式HP: https://www.ic-net.co.jp/