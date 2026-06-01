「顧客データ収集活用パック」を提供開始

リコージャパン株式会社

リコージャパン株式会社（社長執行役員：笠井 徹）は、営業活動の高度化を支援する「顧客データ収集活用パック」の提供を開始しました。

顧客の基本情報や対応履歴、Webフォームやメールで取得した情報は営業活動における重要な資産であり、その適切な管理と有効活用は企業の営業活動のDXを進めるうえでも、ますます重要性を増しています。一方で、顧客情報が部門や担当者ごとに分散・属人化し、十分に共有・活用できていないために、営業機会の損失や非効率を招いている企業が少なくありません。

リコージャパンは、分散しがちな顧客情報を一元化し、データに基づいた顧客アプローチを可能にすることで、優良顧客の選定・育成および営業活動の高度化と効率化に貢献します。

「顧客データ収集活用パック」概要

Webフォームや名刺など多様な接点から顧客情報を収集し、収集した情報は「RICOH kintone plus」にシームレスに蓄積されます。「RICOH kintone plus」での情報一元管理にあたっては、顧客管理テンプレ―ト（無償）をご活用いただけます。蓄積した顧客データに対しては、「おりこうブログDX」や「トヨクモkintone連携サービス」の機能を活用し、一括でメール配信を行うことができ、さらにその開封率やクリック率といった反応データを分析することが可能になります。これらのデータをもとに有望顧客を選定し、最適な顧客アプローチへとつなげることを支援します。こうした一連のプロセスを循環させることで、顧客データの継続的活用の最大化を支援します。

ソリューション構成図

＜「顧客データ収集活用パック」主な特徴＞

1．多様な接点からの顧客情報収集

Webフォームや名刺など、さまざまな接点から収集した情報を、「RICOH kintone plus」上の顧客管理アプリケーションにシームレスに蓄積。分散しがちな情報の取りこぼしを防ぎます。

2．顧客情報の一元管理と可視化

顧客の基本情報に加え、取引履歴や行動履歴を統合管理することで、「誰が・いつ・何をしたか」を可視化し、組織全体で共有可能なデータ基盤を構築します。

RICOH kintone plusの、無償の顧客管理テンプレートをご利用いただけます

3．データに基づく営業アクションの実現

メール配信などを通じて顧客の反応を把握し、データを蓄積・分析することで、確度の高い顧客選定と効果的なアプローチを実現します。

■顧客データ収集活用パック 商品ページ

ＵＲＬ：https://www.ricoh.co.jp/solutions/list/customer-data-collect-and-utilize-pack

お客様問い合わせフォーム：https://www.secure.rc-club.ricoh.co.jp/backoffice_inq

リコージャパンは、リコーグループにおける実践活動で培ったノウハウを活かし、お客様に寄り添いながら、業務に合わせた最適なソリューションを提供し、お客様が取り組むオフィス／現場のDXを支援してまいります。

■報道関係のお問い合わせ先

リコージャパン株式会社 コーポレートコミュニケーション部

E-mail：zjc_rjccd@jp.ricoh.com

※社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

━━━━━━━━━━━━━━

企業情報

━━━━━━━━━━━━━━

■リコージャパン株式会社

創立

1959年5月2日

代表者

代表取締役 社長執行役員 CEO 笠井 徹

従業員数

17,372名（2025年4月現在）

拠点数

341拠点（2025年4月現在）

本社所在地

東京都港区芝3-8-2 芝公園ファーストビル

■事業内容

さまざまな業種におけるお客様の経営課題や業務課題の解決を支援する各種ソリューションの提供。

１．複合機（MFP）やプリンターなどの画像機器や消耗品およびICT関連商品の販売と関連ソリューションの提供

２．サポート＆サービス（画像機器やICT関連商品の保守、ネットワーク構築・保守、ICT運用業務代行）

３．システムインテグレーションおよびソフトウェア設計・開発

▽リコージャパン企業情報（リコー ソリューション・商品サイト）

https://jp.ricoh.com/companies/ricoh-japan

━━━━━━━━━━━━━━

リコーグループについて

━━━━━━━━━━━━━━

リコーグループは、世界約200の国・地域で、AIをはじめとする先進テクノロジーと、長年培ってきたプリンティング領域の強みを基盤に、ワークプレイスにおける業務変革を支援するサービス・ソリューションを提供しています。また、商用・産業印刷事業や、インクジェット技術を応用した新たなソリューションの展開を通じて、お客様の価値創出を支えています（2026年3月期グループ連結売上高2兆6,083億円）。

“はたらく”に歓びを 創業以来90年にわたり、お客様の“はたらく”に寄り添ってきた私たちは、これからもリーディングカンパニーとして、“はたらく”の未来を想像し、ワークプレイスの変革を通じて、人ならではの創造力の発揮を支え、さらには持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

詳しい情報は、こちらをご覧ください。

https://jp.ricoh.com/