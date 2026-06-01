「社食ごちめし」初期費用無料キャンペーンを開始-問い合わせ件数前月比170%の需要急増を受け、導入を後押し

Gigi株式会社

Gigi株式会社（読み：ジジ、代表取締役 今井了介、以下「Gigi」）は、飲食店を社員食堂として活用する福利厚生サービス「社食ごちめし」において、2026年6月1日（月）～7月31日（金）の2ヶ月限定で、初期費用（通常50,000円 税抜）を無料とするキャンペーンを開始することをお知らせします。

■背景

2026年4月1日より、食事補助に係る福利厚生税制の非課税限度額が月額3,500円から7,500円*へ引き上げられました。企業が従業員に非課税で提供できる食事補助の上限が2倍以上となったことで、新規導入・切り替えを検討する機運が高まっています。実際に、社食ごちめしへの問い合わせ件数は税制改正前後（2026年3月・4月比）で前月比170%となっており、企業の関心の高まりが顕著に表れています。Gigiは今回の税制改正を機に、関心を持つ企業がより導入しやすい環境を整えるべく、初期費用無料キャンペーンを実施します。

※国税庁 食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて(https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026shokuji/index.htm)より

■初期費用無料キャンペーン概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/45433/table/340_1_aa60b03cc8af6572b46c3ddb8c1141ac.jpg?v=202606020151 ]資料請求はこちら :https://bizmeshi.jp/dlrequest■社食ごちめしの主な特長

本サービスは、設計がシンプルでありながら、企業の食事補助に対する細かなニーズに対応できる福利厚生サービスです。

- スマホ1台で完結

ブラウザで利用するためアプリや物理カードが不要です。社内・出張先を問わず、スマートフォン1台でご利用いただけます。

- 企業ニーズに合わせた柔軟な設定

利用曜日・時間・店舗を企業側で自由に設定できます。平日のみや特定曜日への制限、1分単位の時間指定、利用店舗の限定、1回あたりの利用上限額の設定など、細やかな運用ルールに対応します。

- 飲食のみに用途を限定

加盟店舗は飲食店に限定されているため、食事補助以外の用途に使用される心配がありません。

■Gigi株式会社 概要

所在地：東京都港区六本木一丁目3番40号

設立日：2018年9月13日

代表取締役：今井 了介

事業内容：インターネットサービス事業

ホームページ：https://www.gigi.tokyo