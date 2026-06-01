エイチ・ツー・オー リテイリングが「HUE」を採用　Fit to Standardにより、変化に強い会計基盤を実現

株式会社ワークスアプリケーションズ

株式会社ワークスアプリケーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：秦修、以下 WAP）は、エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：荒木直也、以下 H2Oリテイリング）が、WAPの大手企業向けクラウドERP「HUE」シリーズを採用したことをお知らせします。H2Oリテイリングは、一般会計・債権債務管理・資金管理・予実管理などを含む会計業務の一元化を進め、変化に強い会計基盤の実現を目指します。

【採用の背景】Fit to Standardにより、持続可能な会計基盤へ刷新

百貨店やスーパーマーケットなどを展開するH2Oリテイリングでは、現行の財務会計システムにおいて、アドオン機能への依存が大きく、システムの持続性に課題を抱えていました。当初はFit to Standardの方針に基づき、特にアドオン機能を多く利用している債権管理領域からのシステム刷新を検討していましたが、周辺業務とのつながりも踏まえ、会計全体の刷新へと検討対象を広げました。

選定においては、周辺業務を含めて一元化できる点や、標準機能で幅広い業務要件に対応できる点に加え、同業種における採用実績も評価され、「HUE」の採用に至りました。

【期待される効果】業務の一元化により、変化に強い会計基盤を実現

本プロジェクトでは、一般会計、債権債務管理に加え、資金管理や予実管理なども含めた会計業務の一元化を進めることで、定型業務の自動化と脱属人化を推進します。また、グループ全体で会計業務の標準化を進め、より付加価値の高い業務に取り組める環境を整備します。今後はグループ約40社への段階的な展開を通じて、持続可能で変化に強い会計基盤の実現を目指します。

＜エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 IT・デジタル推進グループ コーポレートIT・DX 推進室室長 堀内様からのコメント＞

当社では、現行システムにおける多くのアドオンや複数システムにまたがる複雑な運用から脱却し、持続可能な業務基盤を構築することが課題となっていました。「HUE」については、会計領域全体を一元化できる点に加え、標準機能で幅広い業務要件に対応できる点を評価し、採用を決定しました。本採用を通じて、グループ全体で会計業務の標準化と効率化を進め、定型作業ではなく、専門性や分析力がより求められる高付加価値業務に注力しやすい体制の構築を目指します。

【HUEについて】

HUEは、日本の大手企業向けに開発された国産ERPで、お客様の声で成長し続けることで、業種や業態を問わず幅広い業務要件に対応しています。6,700以上の標準機能を備え、RFPに対するフィット率は97%*を誇ります。2,400社以上で導入された実績が、その信頼性と高い評価を支えています。

*フィット率97%は当社基準によります

今回、H2Oリテイリングが採用した製品は以下4製品です。

財務会計・管理会計システム「HUE Financials & Strategy(https://www.worksap.co.jp/erp/fs-financial/)」

債権・債務管理システム「HUE Accounts Payable/Receivable(https://www.worksap.co.jp/erp/apar/)」

財務・資金管理システム「HUE Treasury(https://www.worksap.co.jp/erp/treasury/)」

証憑電子データ管理サービス「HUE Works Suite DX Solutions Electronic Book Maintenance(https://www.worksap.co.jp/erp/ebm/)」



HUE製品ページはこちら(https://www.worksap.co.jp/hues_features/?utm_source=ownedmedia&utm_medium=segMail&utm_campaign=260601PressRelease)

【ワークスアプリケーションズについて】

ワークスアプリケーションズは、1996年に日本発のERPパッケージベンダーとして創業。ノーカスタマイズや無償バージョンアップなど革新的なソリューションで、国内大手企業を中心にお客様の成長を支援してきました。個が持つ可能性を信じ、企業と個の価値を最大化する「成長エンジン」となることを目指し、「作業」を「創造」に変え、「仕事」を楽しくすることを追求していきます。

株式会社ワークスアプリケーションズ サイト https://www.worksap.co.jp/

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株式会社ワークスアプリケーションズ 広報担当