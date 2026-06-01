スペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』、本日6月1日よりVer.4.3アップデート！限定星5キャラクター「千冶・刃」が登場するイベント跳躍を開催！さらに「千冶・刃」のananデビューも！

株式会社COGNOSPHERE

グローバルエンターテインメントブランドHoYoverseは、スペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』にて、本日6月1日（月）よりVer.4.3「生者、彼岸へ渡りて」にアップデートしたことをお知らせいたします。限定星5キャラクター「千冶・刃」（CV：三木眞一郎）が登場するイベント跳躍「我、即ち刃なり」を開催。さらに「千冶・刃」のananデビューや、そのほかゲーム内イベント情報もご紹介いたします。

Ver.4.3前半イベント跳躍

イベント跳躍「我、即ち刃なり」

本日6月1日（月）より、イベント跳躍「我、即ち刃なり」を開催しました。期間中、限定星5キャラクター「千冶・刃（虚無・炎）」（CV：三木眞一郎）の出現率がアップします！

また、同時開催のイベント跳躍・光円錐「光陰を定めし影」では、限定星5光円錐「煉獄に焼かれし新身」の出現率がアップ！

イベント跳躍「光映千翎」（復刻）

本日6月1日（月）より、イベント跳躍「光映千翎」を復刻開催しました。期間中、限定星5キャラクター「爻光（愉悦・物理）」（CV：花澤香菜）の出現率がアップします！

また、同時開催のイベント跳躍・光円錐「遡る記憶」では、限定星5光円錐「彼女が視ると決めた時」の出現率がアップ！

開催期間：

2026年6月1日（月）アップデート後～2026年6月24日（水）11:59（サーバー時間）

2026年6月1日（月）アップデート後～2026年6月24日（水）12:59（日本時間）

開拓クエスト「生者、彼岸へ渡りて」

葬送を求める過客、警告を携える旅人。人々は、彼岸と此岸を隔てる古き川が流れる地――絵の世界の果てへと向かい、過去の悲喜を目にします……。

イベント「ドット絵飛行機ウォーズ」

楽園の空に、かつての名作ゲームが帰ってきました！「ドット絵飛行機」が再びあの空を舞います。99機の熾烈な空戦を生き延び、制空権をつかめるのは最後の勝者のみ。自分だけの最強戦闘機を作り上げ、戦略を練り、弾幕をかいくぐって勝利を目指しましょう！

開催期間：

2026年6月1日（月）アップデート後～2026年7月15日（水）03:59（北京時間）

2026年6月1日（月）アップデート後～2026年7月15日（水）04:59（日本時間）

ログインボーナス「巡星の礼」開催

ログインボーナスイベント「巡星の礼」を開催します。ゲームにログインすることで、最大10連分の「星軌専用チケット」がもらえます！ぜひご参加ください。

開催期間：

2026年6月1日（月）アップデート後～2026年7月14日（火）03:59（サーバー時間）

2026年6月1日（月）アップデート後～2026年7月14日（火）04:59（日本時間）

「千冶・刃」PV公開中

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qtodm5Uf-t4 ]

『崩壊：スターレイル』公式YouTubeチャンネル、公式X（旧Twitter）アカウントにてキャラクター「千冶・刃」のキャラクターPV「滅度」を公開しております。

さらに公式Xにて、PV公開記念キャンペーンも開催中。フォロー＆リポストで参加、抽選でキャラグッズが当たる！ぜひチェックしてみてください。

「千冶・刃」ananデビュー

6月10日（水）発売のマガジンハウスの女性誌『anan』のSpecial Editionにて、「千冶・刃」が表紙デビューいたします。

中面では、謎に包まれた男の素顔を大特集。1日密着独占インタビューや独自ルートで手に入れた関係図など盛りだくさん、ぜひお楽しみに！

▼詳細はこちら

https://x.com/anan_mag/status/2060285022633177142?s=20

『崩壊：スターレイル』

『崩壊：スターレイル』は、HoYoverseが贈る『崩壊』シリーズのスペースファンタジーRPGです。開拓者は「星穹列車」に乗り、宇宙に広がる未知の世界を体験し、冒険とスリルに満ちた旅をすることになります。

本作は遊びやすいターン制の戦闘システム、広大なマップ探索と謎解きコンテンツ、個性的な銀河ファンタジー世界での冒険、魅力的な物語など様々な要素を採り入れることで、開拓者に驚きと出会いと美しい情感に満ちたロマンあふれる銀河の冒険譚をお届け致します。

◆ゲーム概要

タイトル：崩壊：スターレイル（ホウカイ：スターレイル）

ジャンル：スペースファンタジーRPG

対応OS：iOS/Android/PC/PlayStation(R)5

配信日：2023年4月26日

価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）

◆『崩壊：スターレイル』の最新情報はこちらから

【崩壊：スターレイル 公式サイト】

https://hsr.hoyoverse.com/ja-jp/

【崩壊：スターレイル 公式X（旧Twitter）】

https://twitter.com/houkaistarrail

【崩壊：スターレイル 公式YouTubeチャンネル】

https://www.youtube.com/@Houkaistarrail_jp

◆HoYoverseについて

HoYoverseは、世界中のプレイヤーに没入感ある仮想世界体験を提供することを目指しています。これまで私たちは、『原神』、『崩壊：スターレイル』、『崩壊3rd』、『未定事件簿』、『ゼンレスゾーンゼロ』などのゲームコンテンツのほか、様々なエンターテインメントをお届けしてきました。

コミュニティが、HoYoverseのサービスの核心です。私たちは、全世界のファンの皆様が存分に創造力と才能を生かし、アニメやコミック・ゲームへの愛を自由に語り合えるようなコミュニティ環境を提供することに心を注いでいます。

さらに、私たちは常に枠にとらわれない想像力で最先端のゲーム開発技術を追求することにより、トゥーンレンダリング、クラウドゲームなどの分野でトップクラスの技術を蓄積してきました。

今後とも、シンガポール、モントリオール、ロサンゼルス、東京、ソウルなどにおけるオフィス運営を通じて、コンテンツ制作、技術の研究とパブリッシング業務を進めていく所存です。

HoYoverse公式サイト：https://www.hoyoverse.com/ja-jp

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