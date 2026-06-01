木梨憲武×SOCKS、新作絵本の刊行決定。お菓子が主役!?『かいとうグミぐみ おたから はっけん！』

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このたび、株式会社マガジンハウス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：鉄尾周一）は、きなしのりたけ（木梨憲武）・ソックス（SOCKS）による絵本『かいとうグミぐみ おたから はっけん！』を2026年8月27日（木）に全国の書店・インターネット書店にて発売いたします。予約受付中です。

木梨憲武が描く彩り豊かな楽しい世界を、 人気ラッパーSOCKSの軽快な文章で楽しむ奇跡の冒険ストーリー。

木梨氏が画家として描き続けてきた存在がキャラクターになりました。93のグミが、自由に歌って踊るたのしいお話です。世界観に豊かさをプラスしたのは、文担当のSOCKS氏。ユニークな言葉選びに、思わず体が動き出すこと間違いなし。アートとリズムが重なり合う1冊を、是非ごらんください。

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みんな だいすき おかしのグミの おはなしです。

かいとうチーム・グミぐみの だいぼうけん。

カラフルで かわいいグミたちが うちゅうせんにのって ちきゅうに やってきた！ キラキラかがやく おたからさがし がんばるぞ！

うたって おどって ちからをあわせ こんなんに たちむかえ！

♪～ われわれは グミぐみだ

あめふり はれのひ チームをくみ

ガムでも ラムネでもなくて

グミ ゆいいつ むに ゆいいつ グミ

むにむに むにむに ゆいいつ グミ

ふしぎな うちゅうに ゆいいつ むに！

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【著者プロフィール】

きなしのりたけ（木梨憲武）

1962年3月9日、東京都生まれ。『オールナイトフジ』『ねるとん紅鯨団』『とんねるずのみなさんのおかげでした』など、数々のバラエティー番組に出演。一方で、ソロアーティストとしてライブを開催するほか、画家としても活動をしている。アメリカ・ニューヨーク（2015年）、イギリス・ロンドン（2018年）での個展に続き、現在は全国巡回展「『木梨憲武展-TOUCH』SERENDIPITY-意味ある偶然」を好評開催中。

本作では、長年描いてきたカラフルで小さな存在をお菓子のグミに見立て、唯一無二のキャラクターを作り上げた。

ソックス（SOCKS）

愛知県知多半島出身。名古屋を拠点に活動するラッパー。ありふれた日常のひとコマをすくいあげ、コミカルに紡ぐヒップホップが人気。愛犬をテーマにした『Osanpo』、子どもの頃に大好きだったミニカーをテーマにした『TOMIKA』など共感を呼ぶ楽曲多数。

本作は、木梨氏の世界観を軽快に表現したはじめての絵本。

【書誌情報】

書名 ：かいとうグミぐみ おたから はっけん！

著者 ：きなしのりたけ（作）ソックス（文）

発売日 ：2026年8月27日

定価 ：1,870円（税込）

仕様 ：AB変上製・32ページ

ＩＳＢＮ ：978-4-8387-3391-0

発行 ：株式会社マガジンハウス

ＵＲＬ ：https://magazineworld.jp/books/paper/3391/