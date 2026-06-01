【 築地銀だこ 】Rocket Now（ロケットナウ）のデリバリーサービスを6/1より、全国展開に向けロケットスタート！！

株式会社ホットランドホールディングス

国内外に 築地銀だこ(https://www.gindaco.com/) を展開する 株式会社ホットランドホールディングス(https://hotland.co.jp/)（本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐瀬守男）は、2026年6月1日（月）より、「Rocket Now（ロケットナウ）(https://www.rocketnow.co.jp/)」 が提供するデリバリーサービスを全国の 「築地銀だこ」・「銀だこハイボール酒場」 店舗へ随時展開してまいります。

※Rocket Nowのデリバリーサービス対応店舗は、築地銀だこホームページ(https://www.gindaco.com/) よりご確認ください

※現在未対応のエリア・店舗も、順次導入・対応予定

Rocket Nowが提供するデリバリーサービスの最大の特徴は、【送料0円・サービス料0円】！

築地銀だこは、近年の国内フードデリバリーサービス市場及び利用者の拡大に伴い、お客様により便利で利用しやすいサービスの提供・向上に努めてまいりましたが、「食べたいけど中々お店に行けない。デリバリーは便利だが高くて頼みにくい。」 など、お客様の様々な状況・ご要望、シーンやニーズを踏まえ、「より多くのお客様に、もっと気軽に、もっと身近に。たこ焼を楽しんでいただきたい！」 という想いから、Rocket Nowのデリバリーサービス対応店舗を全国へ拡大することを決定いたしました。

左上から時計回りに、「チーズ明太子」、「ねぎだこ」、「てりたま」、「ぜったいうまい!!たこ焼」の定番4種創業以来１番人気の “ぜったいうまい!! たこ焼” 24個入り

すでに導入した店舗では、「気軽に注文できる！お店に行かなくても食べられるので便利！時間がない時でも利用できる！」など多くのご好評をいただきました。今回のRocket Nowデリバリーサービス対応店舗の拡大により、さらに多くのお客様へ、“ぜったいうまい!! たこ焼” をもっと気軽に、もっと身近に感じていただける 【新しいデリバリー体験】 をお届けしてまいります。

創業以来1番人気の “ぜったいうまい!!たこ焼” をはじめ、期間限定商品など店舗で人気の商品を、食事やおやつ、お酒やスポーツ観戦のお供、ホームパーティー、ご自宅や会社など様々な場所やシーンで、ぜひお気軽にお楽しみください！

対応店舗はこちら :https://campaign.gindaco.com/news/2026delivery.pdf

築地銀だこはこれからも、 “ぜったいうまい!! たこ焼” を通じて、ほっとしたひと時をお楽しみいただけるよう、より良い商品、サービスの提案をしてまいります。