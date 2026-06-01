「まさか、自分で作れるなんて！」――ハンドメイド好きの北川景子さんが連載中の人気手芸雑誌「コットンタイム」7月号（6/5発売）でレインポンチョに挑戦！娘さん用に、紺×オフ白の清楚な作品を完成させました

株式会社主婦と生活社

手芸作品のX投稿が話題沸騰の北川景子さん。現在、隔月刊手芸雑誌『COTTON TIME』にて「北川景子さんの至福のハンドメイド」を連載中です。

最新号では、娘さん用にナイロン生地のレインポンチョを作りました。

今回の講師は北川さん自身がファンだという、人気作家Baby＆Kids Handmadeさん。初めて視聴した手芸のYouTube動画がBaby＆Kids Handmadeさんのチャンネルで、手芸のコツはほぼこの動画で学んだそう。

「ママ友のような親近感を勝手に感じていた」と、終始楽しそうに製作が進行しました。

専用器具でスナップボタンを取り付ける

慎重に縫い進める様子

今回挑んだのは、滑りやすいナイロン生地。ぐるりと全体の縁をテープでくるむ「バイアス始末」には苦手意識をもっていましたが、コツを教えてもらいながら慎重に縫い進めて、3時間で見事に完成！

「まさか自分がレインポンチョを作れるなんて！」と感慨深く作品を眺めた北川さん。紺とオフ白の色の組み合わせは娘さん自身が選んだそう。

ますます手芸への思いと知識が深まる北川さん、家では息子さんの入園グッズ作りをもう始めていると話し、何事も準備万端に整える姿に驚嘆です。

撮影／天日恵美子

＜雑誌概要＞

『COTTON TIME７月号』

※隔月刊ハンドメイド雑誌

発売日：2026年６月５日

定価：1500円（税込）

ページ数：74ページ

出版社：主婦と生活社

［Amazon］

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GJRZCN9D(https://amzn.asia/d/03Fgs5I9)

【画像素材について】

・画像使用は、本記事内容を紹介する記事・番組に限らせていただきます。

・画像をご使用の際は、記事中に下記のクレジットを必ず表記くださいますようお願いいたします。

(C)天日恵美子