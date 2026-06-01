21 デイミアン・ドットソン選手 退団のご報告

沖縄バスケットボール株式会社

この度、#21 デイミアン・ドットソン選手と選手契約が満了となり、退団することになりましたのでご報告いたします。

なお、ドットソン選手は本日15時にB.LEAGUE自由交渉選手リストに公示されます。

Damyean Dotson(デイミアン・ドットソン)

生年月日 ：1994年5月6日

身長 ：196cm

体重 ：95kg

ポジション ：SG

出身 ：アメリカ合衆国

出身校 ：ヒューストン大学

主な経歴 ：

2017-20 New York Knicks (NBA) (NBAドラフト2巡目/全体44位指名)

2020-21 Cleveland Cavaliers (NBA)

2021 Austin Spurs (Gリーグ)

2021-22 New York Knicks (NBA)

2022 Austin Spurs (Gリーグ)

2022-23 Gaziantep Basketbol (トルコ)

2023-24 Ningbo Rockets (中国)

2024 Nanjing Monkey Kings (中国)

2024-25 Petkim Spor (トルコ)

2025-26 琉球ゴールデンキングス

▽球団コメント

ドットソン選手は、初めてとなる日本での契約、そしてシーズン途中の加入という難しい状況の中でキングスに合流してくれました。短期間で日本の文化やBリーグのバスケットボールにも順応し、これまでのキャリアで培ってきたスキルと経験を活かし、キングスの新たな戦力として、その能力を遺憾なく発揮してくれました。

特に、外角からの得点だけでなく、フィジカルを活かした力強いドライブや勝負どころでの存在感は、チームにとって非常に大きな力となりました。短い期間ではありましたが、常にプロフェッショナルな姿勢でチームに向き合い、キングスに大きな貢献をもたらしてくれたことに心から感謝しています。

ドットソン選手のこれまでの貢献に感謝するとともに、新チームでのさらなる活躍を心より願っております。

▽本人コメント

As my time with the club comes to an end, I want to sincerely thank everyone who made this experience so special. When I arrived in Japan, Okinawa became my first home here, and from day one I felt welcomed by my teammates, coaches, staff, and the amazing fans.

Thank you for embracing me, supporting me, and making me feel like part of the Okinawa community. The kindness and love that I experienced throughout my time here is something I will never forget.

Although my journey is taking me in a different direction, I will always be grateful that Okinawa was where my chapter in Japan began. The memories, friendships, and experiences I gained here will stay with me forever.

Thank you for everything. I wish the club, my teammates, and the fans nothing but success moving forward. Okinawa will always hold a special place in my heart.

このクラブでの時間が終わりを迎える今、ここでの経験を特別なものにしてくれた皆さん一人ひとりに心から感謝を伝えたいです。日本に来たとき、沖縄は私にとって初めての故郷(ホーム）となりました。そして、初日から、チームメイト、コーチ陣、スタッフ、そして素晴らしいファンの皆さんが温かく迎え入れてくれました。

私を受け入れ、支え、そして沖縄のコミュニティの一員だと感じさせてくれて本当にありがとうございました。沖縄で過ごした時間の中で感じた優しさや愛情を決して忘れることはありません。

これから私の旅は別の方向へ進むことになりますが、日本でのキャリアの始まりが沖縄であったことを、これから先もずっと感謝し続けます。沖縄で得た思い出、友情、そして経験は私の一生の宝物です。

本当にありがとうございました。クラブ、チームメイト、そしてファンの皆さんの今後のさらなる成功を心から願っています。沖縄はこれからも私の心の中で特別な場所であり続けます。