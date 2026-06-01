第65回全国商工会連合会通常総会及び懇親パーティーを開催

全国商工会連合会

全国商工会連合会（会長：森 義久 所在：東京都千代田区）は令和8年5月29日（金）、第一ホテル東京で第65回通常総会を開催し、令和7年度事業報告及び決算の承認並びに役員の補欠選任等を行った。

また、総会終了後には、懇親パーティーを開催し、赤澤 亮正経済産業大臣、上野 賢一郎厚生労働大臣、自由民主党 鈴木 俊一幹事長、越智 俊之経済産業大臣政務官のほか、多数の来賓をお招きした。

森 義久 全国商工会連合会会長森 義久 全国商工会連合会会長赤澤 亮正 経済産業大臣上野 賢一郎 厚生労働大臣鈴木 俊一 自由民主党幹事長越智 俊之 経済産業大臣政務官

～商工会とは～

商工会は、商工会法に基づき、主に町村部に設立された公的団体です。全国に1,587の商工会、各都道府県に47の都道府県連合会があり、約80万の事業者等が加入しています。全国商工会連合会は、都道府県商工会連合会を会員とする総合経済団体です。

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