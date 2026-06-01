一般社団法人日本障がい者サッカー連盟

一般社団法人日本障がい者サッカー連盟（JIFF／東京都文京区、会長：北澤豪）は、2026年6月1日付で「社会実装アドバイザリーボード」を設置し、あわせてボードメンバーを選任いたしましたので、お知らせします。

本連盟は2026年4月1日に設立10周年を迎えました。障がい者サッカーは、公益財団法人日本サッカー協会（JFA）が2014年に掲げた「JFAグラスルーツ宣言」を契機にサッカーファミリーの一員となり、JIFFは2016年の設立以来、サッカーを通じた共生社会づくりを推進しています。そして現在は、2024年にサッカー界横断で発表された、誰もがサッカーにアクセスできる多様な「機会」と「選択肢」を届ける「アクセス・フォー・オール宣言」のもと、取り組みを拡大しています。

次の10年では、サッカーの枠を越え、「ともに働く、学ぶ、暮らす」をテーマとした社会実装に向けた取り組みを推進していくことから、多角的な観点から論点整理および組織の意思決定支援を行う体制として、「社会実装アドバイザリーボード」を設置いたしました。

メンバーは以下の通りです。

＜社会実装アドバイザリーボード メンバー＞ ※五十音順

[表: https://prtimes.jp/data/corp/43050/table/82_1_9752d56abb683feff016f882b1496b97.jpg?v=202606020151 ]

JIFFは今後も、サッカーを通じた共生社会の実現に向け、多様な関係者と連携しながら社会実装の取り組みを推進してまいります。

■一般社団法人日本障がい者サッカー連盟について [ https://www.jiff.football/ ]

日本障がい者サッカー連盟は、国内の障がい者サッカー競技団体*の活動をサポートする中間支援組織です。公益財団法人日本サッカー協会（JFA）の加盟団体で、JFAと協働し、サッカーを通じた共生社会づくりに取り組んでいます。

＊=【加盟団体】日本アンプティサッカー協会（切断障がい）、日本CP サッカー協会（脳性麻痺）、日本ソーシャルフットボール協会（精神障がい）、日本知的障がい者サッカー連盟（知的障がい）、日本電動車椅子サッカー協会（重度障がい等）、日本ブラインドサッカー協会（視覚障がい）、日本ろう者サッカー協会（聴覚障がい）、【準加盟団体】日本ドワーフサッカー協会（低身長症）

以上