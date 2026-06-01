PRGR「RS DUO ドライバー」新発売

株式会社プロギア

（株）プロギアは、ゴルフを真剣に楽しむアスリートゴルファーに向けた「RS（アールエス）」 シリーズより、PRGR開発チームが約10年の歳月をかけて開発した4層複合構造の「DUO(デュオ)フェース※」を搭載し、歴代の「RS」シリーズで最高の初速性能と最も広い高初速エリアを 実現した「RS DUO ドライバー」を７月10日から発売します。

新開発の「DUO フェース」は、最外層に極薄カーボンのアウターカバー、中間層に特殊弾性接着剤とナイロンメッシュからなるSOFT DUO（ソフト・デュオ）インナー、最内層のコアとして前作比で平均7％薄肉化した極薄高反発チタンフェースを配列させた外柔内剛の4層構造が特長です。

ドライバーショットのインパクトにおいて、まず最外層のカーボンアウターカバーと SOFT DUO インナーが過度なボール変形を抑え、エネルギ―ロスを小さくしながらボールを受け止めるファーストインパクトが発生。その後コアとなる極薄高反発チタンが大きくたわんで弾くセカンドインパクトが発生、このカーボンとチタンのW（ダブル）インパクト効果により、「RS」シリーズ史上最高初速と食いつき感、弾き感を両立した打感を実現させました。さらに、カーボンアウターカバーには高精度なブラスト処理とスコアラインを配置することにより、雨の日でもチタンフェース同等以上の安定したスピン性能を発揮する工夫を施しています。

ラインアップはゴルファーのスイングタイプや求める弾道に合わせて選択できるよう、操作性が高く、しっかり叩けて強く飛ばせる「RS F（エフ）ドライバー」(数量限定モデル) 、ドロー弾道で強く飛ばせる「RS ドライバー」、最大級の寛容性でまっすぐ飛ばせる「RS MAX（マックス）ドライバー」の３モデルとなります。また、同時に「RS」シリーズから従来品同様の高初速性能、強弾道、やさしさに可変カートリッジによる弾道調整機能、構えやすさをプラスしたフェアウェイウッドとユーティリティも発売します。

※ 特許出願中

https://prtimes.jp/a/?f=d81148-83-59e0833fc298febe57067621cbeab9d2.pdf

株式会社プロギア

株式会社プロギアは横浜ゴム株式会社のグループ会社で「FUN TO GOLF」を企業理念に1983年に創業。多くの人にゴルフの”楽しさ・嬉しさ”を体験、実現いただくために活動する総合ゴルフメーカーです。

ゴルフクラブ、ゴルフボール、グッズなどのゴルフ用品以外にも、ゴルファーのレベルアップをサポートするレッスンスクール、解析スタジオなどのソフト事業も展開しております。

URL:https://www.prgr-golf.com/