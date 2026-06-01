PRGR「RS フェアウェイウッド/ ユーティリティ」新発売

株式会社プロギア

(株)プロギアは、ゴルフを真剣に楽しむアスリートゴルファーに向けた「RS シリーズ」より、高い初速性能、強弾道、やさしさに加え、可変カートリッジによる弾道調整機能と構えやすさをプラスし進化した「RS フェアウェイウッド」と「RS ユーティリティ」を7月10日から発売します。

「RS フェアウェイウッド」と「RS ユーティリティ」は、高強度マレージングフェースを高精度 CNCミルド加工でフェース下部を限界まで薄肉化しながら、重心点は緻密にセンター配置させることで、フェースセンターおよび下打点でも高初速を可能としています。また、低・深重心設計により直進性と高弾道の再現性を高め、徹底的にやさしさを追及しています。さらに今回は、PRGR独自の可変カートリッジによる弾道調整機能を新たに追加し、8パターンの弾道調整で弾道高さやつかまりの調整などが可能となり、これまで以上に飛ばせて狙えるフェアウェイウッド、ユーティリティに進化しました。このほか、フェアウェイウッドには打出し角を下げずに初速を上げる「Slash Groove」を踏襲しながら、今回、振りやすさと飛距離性能の両立を目指してクラブ設計を見直し、0.5インチ短いクラブ長さで振りやすさと、ヘッド重量アップでインパクトエネルギーアップを図っています。

プロギアは、同時に新開発の4層複合フェース「DUO（デュオ）フェース」の W（ダブル）インパクトで「RS」シリーズ史上最高初速を実現する「RS DUO ドライバー」3モデルを発売します。

https://prtimes.jp/a/?f=d81148-84-cf9d15c956a0fc202f845339dada88e3.pdf

株式会社プロギア

株式会社プロギアは横浜ゴム株式会社のグループ会社で「FUN TO GOLF」を企業理念に1983年に創業。多くの人にゴルフの”楽しさ・嬉しさ”を体験、実現いただくために活動する総合ゴルフメーカーです。

ゴルフクラブ、ゴルフボール、グッズなどのゴルフ用品以外にも、ゴルファーのレベルアップをサポートするレッスンスクール、解析スタジオなどのソフト事業も展開しております。

URL:https://www.prgr-golf.com/