PRGR ゴルフグッズ「スポーツモデル」新発売

株式会社プロギア

（株）プロギアは、力強さとスポーティさを持ち合わせたデザインと強く丈夫なつくり、さらに

契約プロの意見を取り入れた使いやすさが特長のゴルフグッズ「スポーツモデル」のキャディバッ

グ3 モデルを8 月から、アンブレラ2 モデルを6 月から順次発売します。

今回のスポーツモデルは、7 月10 日から発売するアスリートゴルファー向けゴルフクラブで契

約プロも使用する「RS」シリーズと連動したブラックとシルバーを基調にしたデザインに仕上げ

ています。キャディバッグは契約プロ使用モデルの「PRCB-261」がブラックとシルバーの2 色

をラインアップするほか、プロ仕様コンパクトモデル「PRCB-262」とプロ仕様軽量スタンドモ

デル「PRCB-263」がそれぞれブラック、シルバー、ホワイトの3 色で展開します。また、契約

プロも使用するアンブレラは、大型の「PRUM-261」と軽量の「PRUM-262」の2 種類となります。

https://prtimes.jp/a/?f=d81148-85-0fc6551de7872c53f2bd6de44d7932e3.pdf

株式会社プロギア

株式会社プロギアは横浜ゴム株式会社のグループ会社で「FUN TO GOLF」を企業理念に1983年に創業。多くの人にゴルフの”楽しさ・嬉しさ”を体験、実現いただくために活動する総合ゴルフメーカーです。

ゴルフクラブ、ゴルフボール、グッズなどのゴルフ用品以外にも、ゴルファーのレベルアップをサポートするレッスンスクール、解析スタジオなどのソフト事業も展開しております。

URL:https://www.prgr-golf.com/