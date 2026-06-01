エルメが仕様を改善！1:1チャットの未読数がリアルタイム更新

株式会社ミショナ

エルメの1:1チャットは、LINE公式アカウントに届いたメッセージに個別返信できる機能です。従来は、手動でリロード（再読み込み）しなければバッジが更新されない場合がありました。複数のスタッフで対応する現場では、未読数が実態と一致せず、返信が遅れる懸念もありました。

今回の修正で、画面を更新せずに未読件数がリアルタイム（即時）で反映されます。これにより、顧客からの相談を見落とすリスクが低減します。パソコンの管理画面とスマホアプリの双方で、未読数を正確に把握できます。

対応ステータスやブックマーク機能と併用すれば、スタッフ間の連携もさらに円滑です。日常的にLINEを使う事業者にとって、業務の信頼性を高める改善といえます。

L Message（エルメッセージ）について

L Message（エルメ）は、株式会社ミショナが開発したLINE公式アカウントの拡張ツールです。LINE公式アカウントの基本機能に加え、より高度なマーケティング活動を可能にする機能を提供し、事業者のLINE活用における課題を解消します。2020年6月のサービス開始以来、2025年2月時点で導入実績10万件を突破しています。

▼主な機能

・メッセージ配信

・フォーム作成

・予約受付管理

・商品販売、決済

・データ分析

お問い合わせ方法

システムの詳細や導入方法については「L Message（エルメッセージ）マニュアルサイト」にてご案内しております。

お手数をおかけしますが、以下のリンク内の各種窓口よりお問合せいただけますと幸いです。

https://lme.jp/manual/contact/

L Message（エルメッセージ）公式HP

L Message（エルメッセージ）は、以下のリンクからご利用いただけます。

https://lme.jp/?prtimes