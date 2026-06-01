ラジオ冠番組3本・CDランキング4位の実績を持つ、今大注目の新星アイドルグループ Sugar(ハート)Holic が、新衣装＆最新夏ビジュアルを公開！この夏だけの“きらめき”を詰め込んだ、爽やかな世界観に注目

株式会社SVC

今回のビジュアルでは、夏の爽やかな空気感と、Sugar(ハート)Holicらしい甘くガーリーな魅力を融合。

プールサイドをイメージしたポップで透明感あふれる空間の中で、メンバーそれぞれの個性と輝きを表現しています。

新衣装は、メンバーカラーをベースにしたパステル調のデザインを採用。

たっぷりのフリルやリボン、軽やかな素材感が特徴で、夏らしい涼しさと可愛らしさを兼ね備えた仕上がりとなっています。

また、本ビジュアルでは、夏の高揚感や青春のきらめき、一瞬のときめきなど、

この季節ならではの感情をSugar(ハート)Holicらしい感性で表現。

見ているだけで心が弾むような、明るく爽やかな世界観を描いています。

この夏、新たなビジュアルとともにさらに進化したSugar(ハート)Holicに、ぜひご注目ください。

(ハート)メンバーコメント(ハート)後藤理花

夏ビジュ公開しました 🩵

ピンク×水色のふわふわりったんです

夏らしく半袖になりました🪄 ️

だいすきなハートリボンレースがたっくさん(ハート)

この夏もいっぱい会いに来てねっ(ハート)

星乃愛理

新衣装どうですか～？🪄

夏っぽさもあって、とってもお気に入り衣装です( ᴗ ᴗ )(ハート)

この衣装でみんなに会える夏、とっても楽しみ(ハート)⟡.・

たくさん思い出つくれますように💭

大石花音

新衣装になりました(ハート)

個人的に大好きな色の組み合わせでとっても嬉しい🎶

夏らしいキラキラ感たっぷりなので、たくさん見てほしいです☀️

内川まどか

新ビジュ公開されました🎐🩵

夏のきらきらも可愛いも全部詰め込んだ衣装です‎⋆⭒˚｡⋆

この夏、いちばんの思い出を作ろうね🪄

仲乃羽菜

新ビジュアル公開されました✧*。

胸元の大きなハートがお気に入り！(ハート)

キミと過ごすはじめての夏、よそ見できないくらいわたしでいっぱいになる予感♩

町田つむぎ

新キービジュアルが公開されました！

しゅがほりにとって初の夏衣装！

夏らしさたっぷりのふわふわ生地に、水色とメンバーカラーをふんだんに使った衣装になっています(ハート)

そして、私にとって初めてのスカート衣装(ハート)(ハート)

この夏この衣装でみんなと駆け抜けていきたいです♪

白雪いち

夏衣装！！！！！

ピンクと水色も衣装に入っててほんとーに可愛い> < (ハート)

この衣装で楽しい思い出いっぱいつくっていきたいです(ハート)ᵎᵎ

Sugar(ハート)Holicについて

Sugar(ハート)Holic（シュガーホリック） は、

「カワイイが過ぎる、中毒ガーリー。」をメインコピーに掲げる王道ガーリーアイドルグループ。

2025年11月22日にデビューし、王道アイドルらしい可愛さの中に、

ほんの少し“ちょいくせ”を効かせた世界観と、

一度聴いたら耳に残る中毒性のある楽曲・ライブパフォーマンスで注目を集めている。

Media Information

Sugar(ハート)Holicの「ききみみ(ハート)ほりっくハウス」（REDS WAVE FM87.3MHz）

放送局：REDS WAVE FM87.3MHz

放送日時：毎週火曜日 22:00～23:00

配信：Listen Radio「リスラジ」にて同時配信

番組公式X：

https://x.com/sghcradio/

Sugar(ハート)Holicが出演する冠ラジオ番組。

ライブや活動の裏側、メンバーの日常にフォーカスしたトークを展開し、ファンとの距離感の近い番組として展開している。

Sugar(ハート)Holicの「好き、はじまったみたいです。」（FM FUJI）

放送局：FM FUJI

放送枠：「GIRLS(ハート)GIRLS(ハート)GIRLS =RED ZONE=」

放送日時：毎週火曜日 23:00～23:30

番組公式X：

https://x.com/sukihaji_radio

番組公式サイト：

https://sukihaji.radiomax.jp/

メールアドレス：

sugarholic@fmfuji.jp

公式ハッシュタグ：

#好きはじ

人気アイドルグループが多数出演する番組枠で放送される冠ラジオ番組。

日常やメンバーの個性、“ガーリーな感性”をテーマにしたトークを展開し、グループの新たな魅力を発信している。

『Sugar(ハート)Holicのしゅがらじ』（東海ラジオ）

放送局：東海ラジオ

放送枠：「東海ラジオミッドナイトSP～金シャチ劇場～」内

放送日時：毎週金曜日 26時05分頃～（約15分）

番組公式X：

https://x.com/ksg1332

Sugar(ハート)Holicが出演する冠ラジオ番組。

番組は毎月メンバーが交代で“マンスリーMC”を担当する形式を採用。各メンバーの新たな一面や魅力を引き出しながら、リスナーとともに番組を作り上げていきます。

Event Schedule

Sugar(ハート)Holic定期公演 #あまやかし界隈 vol.4

開催日： 2026年6月13日（土）

会場： Viblue EBISU

出演者：Sugar(ハート)Holic

▼チケット購入はこちら

https://t.co/zs0AugO84E

Sugar(ハート)Holic主催イベント Sweet × Sweet × Sweet ～主催LIVE名古屋出張版！！～

開催日： 2026年６月20日（土）

会場： 名古屋RAD SEVEN

出演者：Sugar(ハート)Holic /ミラクルファンファーレ！

▼チケット購入はこちら

https://t.co/98vxiIyCCA

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