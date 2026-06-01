海ごみ発生の抑制を目指す『うみごme（みぃ）コンテスト2026』、始動！ともに未来をつくるパートナー・サポーターを募集中

特定非営利活動法人イシュープラスデザイン

デザインを通じて社会課題の解決に取り組むissue+design（特定非営利活動法人イシュープラスデザイン：東京都文京区）は、「みんなのうみごmeコンテスト2026」を開催します。

拾っても、拾っても、なかなか減らない海ごみ。 海ごみのおよそ8割が、街で発生したプラスチックごみ等が河川を伝って海に流出したものだと言われています。その裏側には「ごみ」自体を生み出してしまっている私たちの社会で何が起きているのか、 私たち自身がそこに向き合えていないという現実があります。

『うみごme』は、身近に落ちているごみを収集し、そのごみからみえてくる私たちの社会の誰しもがもつ「ごみにつながる気持ち」を可視化することで、海ごみを生み出している社会構造に向き合うためのプロジェクトです。

現在発見されている多種多様な気持ちキャラクターたち

本コンテストでは、うみごmeを通じてそれぞれの暮らしや私たち社会の消費のあり方について向き合うことで、海ごみ発生の抑制に向けた意識啓発を行います。

また、本事業を持続可能な活動にしていくため、開催を支えていただける企業・団体・個人の皆さまも募集しております。未来をつくるパートナーとして、共に歩んでいただけないでしょうか。

支援メニューを本ページ下部に掲載しております。こちらもあわせて、ご検討ください。

コンテスト開催概要

これまでにもたくさんのうみごmeたちが封印されましたどなたでもご応募いただけます

海ごみ問題の背景にある、私たち一人ひとりの無意識やごみにつながる気持ち。それを描いたものが「うみごme」です。本コンテストでは、上手さや完成度は問いません。大切なのは、海ごみ問題を“自分ごと”にすること。この機会にぜひ、作品として形にしてみてください。

応募期間：2026年６月1日（月）から2027年２月１日（月）

対 象：大人も子どももOK！

応募方法：所定の応募用紙(https://issueplusdesign.jp/media/2026/05/%E3%81%86%E3%81%BF%E3%81%94me2026_%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7_ver1.pdf)を使用し、WEBフォーム(https://form.run/@umigome2026)より事前応募

賞（予定）：みんなのうみごme大賞…１点

（副賞：海の未来につながるプレゼント１万円分相当を予定）

特別賞…１－３点

公表方法：後日WEBページにて受賞作品を掲示。ご応募いただいた方にはメールにてご連絡します（2027年3月中を予定）

注意事項：応募フォーム記載の注意事項をご確認の上、ご応募ください

パートナーシップについて

海ごみ問題の解決には、個人の意識変容だけでなく、社会全体を動かす企業・団体の皆さまとのパートナーシップが不可欠です。『うみごme』では、現場で生まれた小さな熱量を社会を動かす大きなムーブメントへとつなげていくためのパートナーを募集しています。

パートナー/サポーター支援メニュー[表: https://prtimes.jp/data/corp/20948/table/91_1_f44be4d2a57dd5fb6430e75338f7b3eb.jpg?v=202606020151 ]

皆さまとのパートナーシップが、どのように地域・社会で変化を生み出しているのか。そのプロセスも含めて情報共有させていただきながら、より大きなインパクトのある海の未来につながる取り組みに育てていけたら幸いです。

また、上記プランはカスタマイズも可能です。 まずはお問い合わせフォーム(https://issueplusdesign.jp/contact/)より、件名「うみごmeパートナーシップについて」として、お気軽にお問い合わせください。お話しできることを楽しみにしております。

主催・企画 | issue+design

「社会の課題に、市民の創造力を。」を合言葉に、2008年から始まったソーシャルデザインプロジェクト。市民・行政・企業が参加し、地域・日本・世界が抱える社会課題に対して、デザインの持つ美と共感の力で挑む。東日本大震災のボランティアを支援する「できますゼッケン」、妊娠・出産・育児を支える「親子健康手帳」、人との出会いを楽しむ旅のガイドブック「Community Travel Guide」、300人の住民とともに地域の未来を描く「高知県佐川町 みんなでつくる総合計画」、認知症の方が生きる世界を見える化する「認知症世界の歩き方」他、行政や企業とともに多様なアプローチで地域が抱える課題解決に挑むデザインプロジェクトを多数実施中。

https://issueplusdesign.jp/

助成 | 日本財団

日本財団は、地方自治体が主催するボートレースの売上金をもとに、国内外の社会課題解決に取り組むNPOの事業への資金助成をする民間の団体です。活動資金の助成をするだけでなく、新たな社会課題を見つけ、解決のためのモデルを作る、調査と実践の機能を持つ世界でもユニークな財団です。「いいことは、みんなでやろう」を合言葉に、寄付やボランティア文化の醸成も進めています。

https://www.nippon-foundation.or.jp/

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問い合わせ

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イシュープラスデザイン事務局

メール info@issueplusdesign.jp（担当：白木）