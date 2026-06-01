【7月8日(水)】テラドローン（東証GRT278A）徳重社長を囲む経営者交流会を開催

株式会社IR Robotics

株式会社IR Robotics（本社：東京都千代田区、代表取締役：金 成柱、HP：https://ir-robotics.co.jp/）は、自社が運営するビジネス系YouTubeチャンネル「IPOとM&Aどっちにする? TV」にてTerra Drone株式会社（東証GRT278A）代表取締役社長 徳重 徹 氏をゲストに迎えた最新動画を公開いたしました。

また、本動画の公開を記念し、徳重社長から直接経営の意思決定について学ぶことができる【先着10名限定】の「経営者限定オフライン交流会」を2026年7月8日(水)に開催することをお知らせいたします。

・登壇ゲスト：Terra Drone株式会社（東証GRT278A）徳重社長とは

2016年2月に設立し、産業用ドローンの「サービス事業（測量・点検・農業など）」と「運航管理システム（UTM）」を世界市場で展開するTerra Drone株式会社は、2024年11月に東京証券取引所グロース市場へ上場。

直近2期の平均増収率は約27%と高成長を継続し、前営業年度（FY2026.01）では売上高47.8億円（前期比+7.8%）を計上。今期（FY2027.01）は売上高50.7億円・営業損失16.5億円を計画し、防衛事業を含む新規領域への戦略投資を加速させる「勝負の年」と位置付けています。

上場後わずか1年半で時価総額は公募時の約210億円から1,000億円レベル*まで拡大し、グローバル・ディープテック企業として日本市場で稀有な存在感を放っています。

*2026年5月時点

・YouTube動画公開について

動画内では、産業用ドローンと運航管理プラットフォーム（UTM）という世界でも限られたプレイヤーしか抑えていない領域で、売上の約6割を海外で稼ぐグローバル基盤を築き上げたビジネスモデルの独自性について深掘りしています。

上場からわずか1年半で時価総額を公募時の約210億円から1,000億円レベル*へと約8倍に押し上げた背景や、上場後も「未だにシードのスタートアップのつもりでやっている」と語る徳重社長の経営姿勢についても、本動画にてお話いただいております。

ウクライナ迎撃ドローンベンチャーへの出資、防衛装備庁による国産モジュールUAV案件の獲得という成果を掴み取った経緯、そして徳重社長自身が「神風が吹いた」と語る中東情勢急変との重なりは、事業拡大を目指す経営者の方にぜひご視聴いただきたい内容です。

FY2027.01を「勝負の年」と位置付け、売上高50.7億円・営業損失16.5億円という大胆な投資計画を打ち出した意思決定の裏側、そしてグローバル・メガコンペティションに挑む覚悟まで収録しておりますので、ぜひ下記ボタンよりご視聴ください！

*2026年5月時点

ご視聴はこちらから :https://youtu.be/xdvswufqp3U

・交流会開催について

動画内では語りきれなかった「意思決定の裏側」「新規事業立ち上げの苦労」「世界市場で勝ち抜くための今後の展望」について、徳重社長に直接質問・相談ができるクローズドな勉強会＆交流会「徳重塾」を開催いたします。

■交流会概要

・日時：2026年7月8日(水) 12:00~13:00

・場所： 渋谷

・参加費： 無料

・対象： 上場準備中企業の代表取締役

・定員： 先着10名（少人数限定）

・申込URL：https://www.irrobo-community.jp/event-details/ms-japanarimotokaichowokakomukeieishakoryukai(https://go.ir-robotics.co.jp/l/942323/2026-03-11/3gs5jn)

・こんな方におすすめ

・世界市場での勝負できる事業を構想しているグローバル志向の経営者

・新規事業の立ち上げや未踏領域への参入意思決定に課題を感じている経営者の方

・時価総額1,000億円超を見据え挑戦し続けたい代表者

・グローバル展開など長期視点で社会的インパクトの大きい事業に関心のある方

・お申込みについて

本交流会は、徳重社長と深くお話いただけるよう「先着10名」の少人数限定とさせていただいております。

毎回、募集開始後すぐに満席となる人気企画のため、ご参加を希望される方はお早めにお申し込みください。

なお、今回は上場準備中企業の代表取締役の皆様限定でのご案内とさせていただいております。

交流会お申込みはこちらから :https://go.ir-robotics.co.jp/l/942323/2026-03-11/3gs5jn?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=TerraDrone_20260708

・「IPOとM＆AどっちにするTV」とは

「IPOとM&Aどっちにする？TV」は、企業成長における重要な選択肢である「IPO」と「M&A」をテーマに、実体験に基づくリアルな体験と意思決定を発信するYouTubeチャンネルです。

実際にIPOやM&Aを経験した上場企業の経営者が出演し、意思決定の背景や成功・失敗の要因を深掘りすることで、経営者やビジネスパーソンにとって実践的な学びを提供しています。

株式会社IR Robotics

社名：株式会社IR Robotics

代表：金 成柱

本社：東京都千代田区麹町5-3-23 WeWork日テレ四谷ビル

事業内容：「成長企業がより成長するためのビジネスプラットフォームになる」をビジョンに掲げ、コンサルティング事業（IPO・経営者向け勉強会/IR活動支援）と人材紹介事業（ハイクラス人材向け）を展開。

会社HP： https://ir-robotics.co.jp/