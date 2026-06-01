＜無料公開＞JADMA「2026年度EC・通販関連サービス一覧」を公開しました

公益社団法人 日本通信販売協会

公益社団法人日本通信販売協会（東京都中央区日本橋小舟町3-2リブラビル2階/略称：JADMA）では、通信販売事業者向けに、通販事業を支援するJADMA賛助会員のサービスについて一覧で紹介する、最新版「EC・通販周辺サービス一覧」を公式ホームページ上(https://jadma.or.jp/news/sanjo-service26)で公開しました。

サイト制作、セキュリティ対策、顧客対応、物流業務など、通信販売における各セクションで活用いただける各種最新サービス・ツールについて広く紹介をしています。

協会会員以外の通信販売事業者にもご活用いただけます！ぜひこの機会にご覧ください。

掲載イメージ：サービスカテゴリごとに逆引きもできる！

無料閲覧はこちらから :https://jadma.or.jp/contents/statistics

●協会について

公益社団法人日本通信販売協会（JADMA/ジャドマ）

JADMAは、特定商取引法の第30条に位置づけられた通信販売業界を代表する公益法人です。



団体名：公益社団法人日本通信販売協会

所在地：東京都中央区日本橋小舟町3-2リブラビル2階

設立：1983年10月

公式サイト：https://jadma.or.jp/

★JADMAでは、通信販売事業に関する情報交換会や相談窓口など、事業者向け・消費者向けの様々な活動を行っています！入会案内についてはこちら(https://jadma.or.jp/join)から！