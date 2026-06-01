スペースデータ、NEXA初の有料限定勉強会「NEXA Dialogue」を6月11日に開催

株式会社スペースデータ

株式会社スペースデータ（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤航陽、以下「スペースデータ」）は、運営するコミュニティ「NEXA」として初めて開催する有料勉強会プログラム「NEXA Dialogue」第1回を、2026年6月11日（木）に東京・日本橋にて開催いたします。

GPS、通信、気象、金融など、現代社会のインフラの大半は、すでに宇宙領域を経由して成り立っています。その宇宙領域は、大国間の覇権争いや地政学的緊張、そしてインテリジェンス（情報戦）の最前線となりつつあります。

「NEXA Dialogue」は、ニュースの行間にある構造を当事者の視点から立体的に読み解くことを目的とした、定員25名の少人数制有料勉強会です。「Dialogue（対話）」の名のとおり、講演・対談に質疑応答と交流会を組み合わせ、登壇者と参加者がフラットに議論できる場を設計しました。

第1回となる今回は、宇宙・資源外交やスペースポートの実現など日本の宇宙ビジネスの最前線を歩んできたスペースデータ執行役員CMO 片山俊大が「宇宙領域と地政学とエネルギー」をテーマに講演。続く対談では、航空自衛隊で日本の防空システムやサイバーセキュリティ戦略を担ってきた防衛アドバイザー 岩本和也とともに、「インテリジェンス」という安全保障の根幹テーマを掘り下げます。

宇宙領域と防衛・安全保障の交差点で、いま日本に何が問われているのか。現場の当事者だからこそ語れる、ここでしか聞けない90分です。

「NEXA Dialogue」第1回 開催概要

名称：NEXA Dialogue（宇宙領域 × 地政学 × インテリジェンス）

日時：2026年6月11日（木）18:30～ 勉強会／20:00～ 食事・交流会

会場：HELLO NEWS STUDIO（東京都中央区日本橋本町3-2-12 日本橋小楼301号室）

定員：25名（少人数制）

参加費：10,000円

主催：株式会社スペースデータ（コミュニティ「NEXA」：https://nexa-platform.jp/）

プログラム

第1部｜講演（約30分）

「宇宙領域と地政学とエネルギー ── 新しい世界秩序の輪郭」

登壇：片山俊大

第2部｜対談（約30分）

「宇宙領域とインテリジェンス ── 日本が選ぶべき道筋」

登壇：岩本和也 × 片山俊大（モデレーター）

第3部｜質疑応答（約20分）第4部｜交流会（20:00～）

お食事とお飲み物をご用意しております。登壇者や他の参加者と、講演内容を踏まえた率直な意見交換ができる時間です。

登壇者プロフィール

片山 俊大（かたやま としひろ）

株式会社スペースデータ 執行役員CMO／一般社団法人スペースポートジャパン 共同創業者・理事

2002年、株式会社電通に入社。クリエイティブ、メディア、コンテンツなど幅広い領域のプロジェクトに従事し、日本政府・地方公共団体のパブリック戦略担当を歴任。日本と産油国の宇宙・資源外交に携わったことをきっかけに、宇宙関連事業開発に従事。2018年に一般社団法人Space Port Japanを共同創業。2024年より株式会社スペースデータ 執行役員CMOに就任。著書に『超速でわかる！宇宙ビジネス』（すばる舎）。

岩本 和也（いわもと かずや）

株式会社スペースデータ 防衛アドバイザー／株式会社LEIFITH 代表取締役

1991年、防衛大学校から航空自衛隊に入隊。世界初の防空／弾道ミサイル防衛ハイブリッドシステム「JADGE」をPMとして運用開始に導く。航空自衛隊サイバーセキュリティ戦略、教育訓練中期戦略の策定および実行、内閣サイバーセキュリティセンター勤務、幹部学校教官などを経て、2020年から民間企業でセキュリティ部門長等を歴任。2025年に株式会社LEIFITHを起業、同年、株式会社スペースデータに参画。

お申し込み方法

本イベントのお申し込みリンクは、コミュニティ「NEXA」公式Discord内で公開しております。下記URLよりNEXA Discordにご参加のうえ、コミュニティ内に掲載されている申込リンクからお手続きください。

▼NEXA Discordへの参加はこちら

https://discord.gg/sSmRMrqtp4

定員25名の少人数制のため、定員に達し次第、受付を締め切らせていただきます。

今後の展望

スペースデータは「NEXA Dialogue」を継続的に開催することで、宇宙領域をめぐる地政学・安全保障・産業の構造を、当事者と参加者が直接対話しながら読み解く場をつくっていきます。宇宙が社会インフラとして不可欠になる時代において、ニュースの行間にある「本当の構造」を共有できる知のコミュニティとして、「NEXA」を育ててまいります。

株式会社スペースデータについて

株式会社スペースデータは、「宇宙を誰もが活用できる社会へ」という思いのもと、宇宙とデジタル技術の融合によって新たな産業や社会基盤を創造するテクノロジースタートアップです。

地球・宇宙環境を精密に再現するデジタルツイン技術を活用して、宇宙から都市開発、防災、安全保障まで、次の未来を支えるデジタルプラットフォームの構築を目指しています。さらに、宇宙ロボット・宇宙ステーションの運用基盤開発を通じて、宇宙社会の実現に向けて取り組んでいます。

スペースデータの公式サイトでは、「NEWS」にて最新の取り組みや発表をご紹介しています。

詳細は https://spacedata.jp/news をご覧ください。

社名：株式会社スペースデータ

代表：佐藤航陽

所在地：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階

資本金：15億1300万円

事業内容：宇宙開発に関わる投資と研究

HP：https://spacedata.jp

NEWS：https://spacedata.jp/news

X：https://x.com/spacedatainc

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/spacedatajp/

採用情報：https://www.wantedly.com/companies/spacedata/projects

本件に関するお問い合わせ

下記のお問い合わせフォームからご連絡ください。

https://spacedata.jp/contact