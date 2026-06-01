アンジャッシュ渡部建、活動自粛中の収入“半年で200円程度”でも「奥さんの収入には頼らない」 アンジャッシュの“名作コント1本”に衝撃査定！さらに大谷翔平の超激レアサイン入りグッズをメディア初出し！

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』の#1を、2026年5月28日（木）夜11時より放送いたしました。

『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”です。今年2月に特別番組として全3話を放送した際には、毎週SNSやネットニュース上で大きな反響を呼び、レギュラー化が決定いたしました。番組MCには、前作に続き、2年半ぶりの芸能界復帰とは思えない番組進行を見せた小島瑠璃子と、圧倒的な安定感で番組を盛り上げる平成ノブシコブシの吉村崇の2名が続投。ゲストたちの人生の転落と再起、そして新たな夢への挑戦、そしてリアルなお金事情を見届けます。

■アンジャッシュ渡部建、活動自粛中の収入“半年で200円程度”でも「奥さんの収入には頼らない」

「全財産持っていかれるぐらい」騒動後の違約金にも言及

5月28日（木）放送の#1後半では、自身の象徴ともいえる資産を査定し、人生を見つめ直す「コジウリ（誇示売り）」企画にアンジャッシュの渡部建が登場しました。番組スタッフからの直撃取材で、活動自粛期間中の収入について問われるた渡部は「昔出した配信映像とかDVDの印税が、何十円、何百円単位で入ってきていた」「半年で200円程度」と当時の状況を告白。さらにスタジオでは「（世間の）皆さん『奥さんが稼いでいるからいいじゃない』ってなるんですけど」と、妻の収入に頼っていると思われがちな現状にも触れ、「奥さんの収入には頼らない、頼ったら終わりだと思って。家族は俺が養うって決めたんで」と、強く決意していたと語りました。また、騒動後は「貯金から賄うしかない」と振り返ると、「違約金、タレント自腹って噂は聞くでしょ？」「全財産持っていかれるぐらい」と、自ら違約金について切り出します。MCの吉村から「（貯金）9割ぐらい下手したら減った？」と聞かれ、「9割まではいかないけど、ほとんどもうなくなりました」と、壮絶なお金事情を赤裸々に明かしました。

【動画】アンジャッシュ渡部建「奥さんの収入には頼らない」(https://x.com/ABEMA_Variety/status/2060241035448774910)

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■アンジャッシュの”名作コント1本”に衝撃査定！渡部「これは芸人に夢を与えるね」

そんな渡部の“誇れる資産”として今回番組が査定したのは、アンジャッシュの“発明品”であるすれ違いコント『アルバイトの面接』の台本。かつて中国の国民的番組で丸パクリされ大爆笑をかっさらっていたというエピソードもあり、世界に通用することも実証されているアンジャッシュの代表作です。同じく芸人である吉村も「すれ違いコントの中でもトップクラス」と絶賛する中、詳細な査定が行われると、専門家から「コント1本250万円」という驚愕の金額が飛び出します。予想を遥かに超える高額査定に、渡部は「マジで！？」「ウソ！？」と絶叫し、MCの小島も「渡部さんが積み重ねてきたことですよ」「めっちゃ感動しちゃった」と思わず涙ぐむ展開に。アンジャッシュの歴史が詰まった10ページ弱の台本についたまさかの価値に、渡部も「これは芸人に夢を与えるね」と興奮を隠せない様子を見せました。

【動画】アンジャッシュのコント1本に衝撃の値段が!!渡部はすれ違いコントを売るのか!?(https://x.com/ABEMA_Variety/status/2060257387764957403)

■大谷翔平との知られざるエピソードを披露＆大谷と山本由伸の超激レアサイン入りグッズをメディア初出し！

そして渡部は「まだ何か売れる物ないですか？」というスタッフの問いに、「メディアに出したことない」という超激レアなお宝スポーツグッズを披露。ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手の実使用サイン入りバットを持ち込みます。大谷選手が花巻東高校の1年生だった頃から注目して試合を見に行っていたという渡部は、「（過去に）1時間の対談を4回ぐらいやった。大谷さんは『渡部さんの取材は受ける』って言ってくださって。その時に『渡部さん、これ』って（バットを）くれたんです」と、大谷選手本人からその日の練習で使っていたバットを直接プレゼントされたという知られざるエピソードを披露しました。さらに渡部は「この間のWBC後にすぐ書いてもらった日本代表のユニフォームと、ドジャースのユニフォーム」と、山本由伸投手のサイン入りユニフォーム2枚も持ち込みます。果たして、世界が注目する2人のメジャーリーガーの激レアサイン入りグッズには一体いくらの価値がついたのか？そして、提示された金額に渡部が下した「売るか、売らないか」の決断とは…！？気になる全貌は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひご覧ください。

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■「ABEMA」オリジナルバラエティ『資産、全部売ってみた』（全5話）番組概要

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番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-2051

PR映像：https://abema.tv/video/episode/90-2051_s1_p501

＜#0＞

配信URL： https://abema.tv/video/episode/90-2051_s1_p480

＜#1＞

配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2051_s1_p101

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■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/