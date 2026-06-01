イグニション・ポイント、関西オフィスを拡張移転

イグニション・ポイント株式会社

イグニション・ポイント株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：末宗喬文、以下 イグニション・ポイント）は、関西エリアにおける事業拡大および組織強化に伴い、2026年6月1日付で関西オフィスを拡張移転したことをお知らせします。

■ 関西オフィス移転の背景

※提供：グラングリーン大阪開発事業者

イグニション・ポイントは、2022年の関西拠点設立以降、関西エリアにおける事業拡大に向け、2025年1月にはオフィスをグラングリーン大阪のイノベーション拠点「JAM BASE」へ移転しました。現在、関西オフィスは約50名体制へ成長し、関西エリアにおける顧客基盤やネットワークもさらに拡大しています。

今回の拡張は、事業成長に伴う増床に加え、関西拠点の成長をさらに加速させることを目的としたものです。オフィス規模を従来比約5倍へ拡大するとともに、スタンディングバーやカフェスペースを備えたコミュニケーションエリアや、集中して業務に取り組める個室スペースを設置しています。

「JAM BASE」は企業、大学・研究機関、スタートアップ、ベンチャーキャピタルなどの多様なプレイヤーが集いイノベーションを創出するハブとして、コワーキングスペースやカンファレンスルームなどが整備されています。多様なプレイヤーが集う「JAM BASE」を起点とし、関西エリアにおける価値提供と、地域発のオープンイノベーション創出を推進してまいります。

■ 新関西オフィス概要

移転日：2026年6月1日

新住所：〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町6-38

グラングリーン大阪北館 JAM BASE 9階 JAM-OFFICE 9-B

アクセス：JR「大阪駅」より徒歩約7分

■ 新オフィスのデザインコンセプト

エントランス・「Work」ゾーン「Communication」ゾーン

新オフィスでは、”Warm Ignition”（あたたかな着火点）をデザインコンセプトとして掲げています。「JAM BASE」という広大なフィールドに灯る“焚き火”のように、人が自然と集まり、対話からイノベーションの種が生まれるオフィス環境を目指しています。また、居心地と創発を両立させ、「体感温度が2度上がる」ような、ぬくもりや活気を感じられる空間になるよう設計しました。

オフィス内は「Communication」「Work」「Focus」の3ゾーンで構成しており、スタンディングバーやソファーを設けたコミュニケーションゾーンを中心に、自然な交流が生まれる空間を設計しています。集中して業務に取り組める個室ブースなども整備し、リラックスした対話から新たな価値創出につながる、イグニション・ポイントならではの働き方を体現しています。

■ 関西拠点における今後の展望

今後は、関西エリアにおける採用強化や組織拡大を通じて、クライアントへの提供価値をさらに高めてまいります。また、イグニション・ポイントの強みであるコンサルティング/イノベーション/インベストメントの3事業連携を活かし、新規事業創出やDX/AIをはじめとする事業変革を支援するイノベーションパートナーとして、地域の発展に貢献してまいります。

グラングリーン大阪・うめきたエリアは、大企業やスタートアップ、大学、研究機関など、多様なプレイヤーや人材が集積する関西有数のイノベーションエリアです。イグニション・ポイントとしても、この環境を最大限に活用しながら、「JAM BASE」を起点とした企業・スタートアップ・研究機関・自治体との共創をさらに加速させ、関西発の新規事業創出やオープンイノベーションの推進に積極的に取り組んでまいります。

■ 代表取締役社長 末宗 喬文のコメント

「近年、大企業・スタートアップ・研究機関による共創の動きが活発化しており、新たな価値が次々と生み出されています。今回の関西オフィス拡張は、当社の関西エリアにおける事業成長や組織強化とともに、地域企業やパートナーとの連携・共創を加速させる重要な取り組みだと考えています。

また、社員一人ひとりが能力を最大限に発揮しながら、年次や部門を越えてつながれる職場環境を整えることで、オープンでフラットなカルチャーをさらに育んでいきます。

『イノベーションとテクノロジーで日本をゆたかにする』という当社のビジョンのもと、関西エリアにおいても、企業の挑戦や新たな価値創出を支えるイノベーションパートナーとしての役割を果たしてまいります。」

■ イグニション・ポイント株式会社について

イグニション・ポイントは、クライアントのイノベーションや変革を支援するとともに、自ら事業創出/共創を行うイノベーションファームです。イノベーションとテクノロジーで日本の再興に貢献するため、新事業創出やDX/AI支援を強みに、コンサルティング/イノベーション/インベストメントの事業を展開しています。



所 在 地 ：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー8F

設 立 ：2014年6月4日

代 表 者 ：末宗 喬文

事業内容 ：

・コンサルティング事業：新規事業やDX/AIを中心としたコンサルティング

・イノベーション事業：企業・アカデミア・行政と連携した新事業創発

・インベストメント事業：スタートアップ投資と投資先の成長支援

URL ：https://www.ignitionpoint-inc.com