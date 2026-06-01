【全国初！* 】ミラボ、東京都 港区で「mila-e クーポン」「mila-e 申請」を活用した ひとり親家庭ホームヘルプサービスにおけるデジタルクーポンの運用を開始

株式会社ミラボ

自治体向けサービスを開発する株式会社ミラボ（本社：東京都千代田区、代表取締役：谷川一也、以下「ミラボ」）が、東京都 港区で導入するデジタルクーポンサービス「mila-e（ミライー） クーポン」、自治体窓口DXサービス「mila-e 申請」において、2026年 6月1日より対象となるサービスの範囲を拡大し、ひとり親家庭ホームヘルプサービスにおいてデジタルクーポンの運用を開始します。

＊ mila-e クーポン・mila-e 申請を活用した「ひとり親家庭ホームヘルプサービス」のデジタル化において、全国初の事例。（2026年6月時点・自社調べ）

「mila-e クーポン」「mila-e 申請」範囲拡大の背景

■ ひとり親家庭ホームヘルプサービスに関する課題

東京都 港区では、小学6年生以下の児童がいるひとり親家庭に対して、港区内のご自宅にホームヘルパー（家事）又はベビーシッター（育児・送迎）を派遣し、家事援助、育児援助又は送迎援助を行うサービスを実施しています。

これまでは、サービス事業者への申込時に必要となる 利用者番号が記載された「事業利用承認決定通知書」と紙の利用券を郵送しており、利用者にとっては利用券などの紙書類の保管・利用時間の残数管理など、利便性に課題がありました。また、区の職員にとっては 利用者別・事業者別 利用実績の把握にタイムラグが生じるなどの課題がありました。

■「mila-e クーポン」「mila-e 申請」を活用した課題解決

「mila-e クーポン」「mila-e 申請」を導入することで、利用者はオンライン上で 利用者番号付きのデジタルクーポンの受取・管理ができるほか、利用当日はスマホなどのデジタル機器で二次元コードを読み取るだけで利用が可能となり、利便性が向上します。また、区の職員は利用者別・事業者別 利用実績をリアルタイムで把握できるようになり、業務効率向上および住民サービス向上に繋げることができます。

「mila-e クーポン」ご利用について

■ 対象サービス

港区 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業

■ 対象者

港区在住で小学6年生以下の児童がいるひとり親家庭

※ 詳細は 以下お問い合わせ先（港区）へご相談ください。

■ クーポンの受け取り方法

「mila-e 申請」に登録・ログイン後、クーポン発行の申請を行います。申請が承認されると、登録したメールアドレスにメールが届きます。

メール記載のURLから「mila-e クーポン」にログインすると、

対象のクーポンが追加され、受け取り完了です。

■ 対象事業者

（令和８年６月１日現在）

・株式会社サン・ケアネット （家事）

・株式会社ジャパンベビーシッターサービス （育児・送迎）

・有限会社すばる介護センター （家事・育児・送迎）

・株式会社日本デイケアセンター （家事・育児）

・株式会社パソナフォスター （育児・送迎）

・株式会社蓮珠・レンジュ （家事）

・株式会社One＆Only （家事・育児・送迎）

・株式会社ベアーズ （家事・育児）

■ 問い合わせ先（港区にお住まいの方）

港区 子ども家庭支援センター 家庭相談係 TEL：03-5962-7214

詳細は、以下港区 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業のご案内ページをご覧ください。

https://www.city.minato.tokyo.jp/kateisoudan/kodomo/kodomo/hitorioya/home-help.html

「mila-e（ミライー） クーポン」について

■ 概要

「mila-e（ミライー） クーポン」は、オンライン上で産後ケアなどのクーポン・回数券を発行し、 リアルタイムで利用履歴が確認できるデジタルクーポンサービスです。

住民のスマートフォンでクーポン・回数券の管理ができるため、紛失や持参忘れを防ぐほか、残回数をいつでも確認することができます。より簡便なサービスとして提供することで、既存事業の利用促進・満足度向上を図ることができます。

また、利用状況をリアルタイムで反映し、自治体職員側でいつでも確認できるため、各施設・医療機関に確認する必要がなく、業務効率向上にもつながります。

mila-eクーポン サービス紹介：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-coupon/

■「mila-e クーポン」導入を検討されている自治体様へ

個別説明会も随時実施しておりますので、お気軽にお問合せください。

■ お問い合わせ：https://mi-labo.co.jp/inquiry/

■ 資料請求 ：https://mi-labo.co.jp/brochure/

※お電話の場合は以下へご連絡ください

株式会社ミラボ mila-e クーポン担当 03-6821-8600

自治体DX・母子保健DXサービス「mila-e（ミライー）」

■ 公的個人認証・共通ID「mila-e 認証」

mila-e 認証は、公的個人認証・共通ID管理等が可能な公共サービスにおける認証サービスです。電子申請時の基本４情報の入力を省略でき、面倒な情報入力が簡単・便利になります。（2023年 総務省 主務大臣認定取得）

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-id/

■ 自治体窓口DX「mila-e 申請」

mila-e 申請は、自治体窓口DXサービスです。複数手続きをまとめて1回、スマートフォン等で申請できる［出生届ワンスオンリー］や、「mila-e クーポン」と組み合わせて、産後ケア事業でご利用いただいております。

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-focus/

■ オンライン予約「mila-e 予約」

mila-e 予約は、予約・受付に関する 窓口業務のデジタル化サービスです。 母子健康手帳アプリ「mila-e おやこ手帳」と組み合わせて、面談・相談、教室・イベント予約などを中心にご利用いただいております。

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-reservation/

■ 乳幼児予防接種デジタル予診票「mila-e 予防接種」

mila-e 予防接種は、乳幼児予防接種 デジタル予診票サービスです。自治体・医療機関・保護者の三者間連携が可能なため、利便性・業務効率向上のほか、接種間隔ミスなどの事故防止につながります。

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-vaccination/

■ 乳幼児健診デジタル問診票「mila-e 健診」

mila-e 健診は、乳幼児健診デジタル問診票サービスです。自治体・医療機関・保護者の三者間連携ができるほか、個別健診・集団健診のどちらにも対応可能なため、継続的に記録を管理することができます。

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-checkup/

■ 母子健康手帳アプリ「mila-e おやこ手帳」

mila-e おやこ手帳は、母子健康手帳機能と子育て支援機能を備えたアプリです。自治体からのお知らせ配信・プッシュ通知、予防接種スケジューラー（特許取得）、健診記録等、豊富な機能で子育て家庭をサポートします。

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-oyakotecho/

■ デジタルクーポン「mila-e クーポン」

mila-e クーポンは、デジタルクーポンサービスです。産後ケアなどの デジタルクーポン・回数券を発行し、 利用状況をリアルタイムで確認できます。

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-coupon/

株式会社 ミラボ 会社概要

・会社名：株式会社ミラボ

・所在地：東京都千代田区神田駿河台4-1-2 ステラお茶の水ビル8階

・代表者：代表取締役 谷川一也

・設 立：2013年12月

・企業HP：https://mi-labo.co.jp



ミラボの社名は「ミライ × labo（ラボ）」に由来します。「いまここにない未来を創造」し「社会に貢献する」ことを基本理念に、主に電子申請サービスや母子保健・福祉・医療・教育に関するDXサービスを展開しており、全国約300自治体のDX支援を行っております。

また、2022年12月 株式会社 Gakkenと共同で ジョイントベンチャー「hug Labo株式会社」を設立し、子育てクラウドサービス「hugmo」を運営。2023年2月「一般社団法人こどもDX推進協会」の設立に関わり、当社代表が理事を務めております。